VIDEO ¬ Un tipo se acerca y acosa a la Presidenta durante un acto público en la CdMx

Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbuam Pardo fue acosada este martes por un hombre cuando caminaba de Palacio Nacional, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, rumbo a la Secretaría de Educación Pública (SEP). El sujeto se acercó a la mandataria federal y le dio un beso en la mejilla, al tiempo que intentó agarrarla por la espalda con sus manos.

Al darse cuenta de lo ocurrido, Sheinbaum retiró las manos del hombre y personal de Ayudantía de la Presidencia se acercó para apartar al individuo. Hasta el momento se desconoce la identidad del agresor y tampoco se registró detención alguna.

Durante su recorrido a pie, la Jefa del Ejecutivo federal saludó a simpatizantes que se encontró en su trayecto, incluido a un grupo de jóvenes de Durango que visitaba el Museo del Templo Mayor. "¡Como La Laguna, ninguna!", exclamó la Presidenta, luego de que dichos visitantes le expresaran que provenían del municipio de Gómez Palacio.

La Presidenta Claudia Sheinbaum decidió continuar con el modelo de seguridad personal de su antecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien en su sexenio determinó extinguir el Estado Mayor Presidencial, un organismo técnico-militar surgido en 1926 y encargado hasta ese momento de la seguridad del Jefe de Estado.

La Ayudantía de la Presidencia es el grupo de personas que acompaña a la mandataria en sus giras y le brida apoyo logístico, aunque no necesariamente cuenta con conocimientos especializados en seguridad.

Cabe destacar que el incidente de acoso cometido contra la Presidenta se da a tres días de que en un evento público el Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fuera atacado en un evento público a quemarropa, lo que le quitó la vida.

Acoso: una violencia normalizada

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2021, a nivel nacional, del total de mujeres de 15 años y más, 70.1 por ciento han experimentado al menos un incidente de violencia.

Esta violencia puede ser psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación en al menos un ámbito (laboral, escolar, familiar o comunitario) y fue ejercida por al menos una persona agresora.

En México, señalan los datos del Inegi, la violencia sexual en el ámbito comunitario es la más frecuente, ya que 42.2 por ciento de las mujeres la han experimentado a lo largo de su vida. Pero también es el ámbito donde menos se denuncia, con sólo 5.3 por ciento respecto a los casos reportados.

El principal motivo de no denunciar entre quienes han experimentado violencia física y/o sexual, fue porque que "se trató de algo sin importancia que no le afectó", según las mujeres encuestadas. En el ámbito comunitario el porcentaje de quienes eligieron esta razón llegó al 42.4 por ciento.

Otros motivos por el que no se denunció fue por miedo a consecuencias o amenazas (22.2 por ciento), vergüenza (12.9 por ciento), porque no sabía cómo denunciar (12.4 por ciento) o porque las autoridades o instituciones no le iban a creer a la víctima o iban a decir que fue su culpa (13.4 por ciento).

Si te encuentras en una situación de acoso callejero puedes denunciar marcando al número de emergencia 911 o a la Línea Mujeres al teléfono 55 5658 1111. En la Ciudad de México, la Línea Mujeres es un servicio especializado que brinda *0311 Locatel, para detectar y atender la violencia contra las mujeres y niñas de la capital de país, mediante asesoría jurídica, psicológica y médica, vía telefónica y chat.