Sheinbaum entrega apoyos a mujeres indígenas. "Eran las más olvidadas; ya no", afirma

Redacción/SinEmbargo

24/08/2025 - 5:40 pm

La Presidenta Sheinbaum visitó Guerrero para encabezar la entrega de créditos a la palabra del programa ApoyArte para mujeres artesanas del Pueblo de Amuzgo.

Desde Amuzgo, Guerrero, la Presidenta Claudia Sheinbaum entregó créditos del programa ApoyArte a mujeres indígenas artesanas. La mandataria también reconoció la importancia de este sector y afirmó que hoy en día ya no son las más olvidadas del país.

Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitó este domingo el estado de Guerrero para encabezar la entrega de créditos a la palabra del programa ApoyArte para mujeres indígenas artesanas del Pueblo de Amuzgo.

Durante el evento, la Jefa del Ejecutivo resaltó el Gobierno de México declaró al 2025 como el Año de la Mujer Indígena, como una política de Estado y un compromiso moral que reconoce su aporte a la nación.

“Venimos a entregar el Crédito a la Palabra para que las mujeres artesanas de todo el Pueblo Amuzgo, de sus cinco municipios, puedan vivir con bienestar. Lo hacemos de esta manera, sin trámites engorrosos, sin intermediarios, sin condiciones injustas, lo hacemos confiando en ustedes, porque la palabra de una mujer indígena, artesana, vale más que cualquier firma o cualquier contrato", dijo la mandataria.

Los créditos a la palabra del programa ApoyArte se entregan a artesanas que se dedican a la elaboración de textiles, en particular a quienes elaboran el tradicional huipil, con el objetivo de garantizar su comercialización a precios justos y el bienestar de las indígenas y afrodescendientes.

Dicho apoyo otorga préstamos de hasta 30 mil pesos con una tasa cero de interés, además de lagos plazos para pagar, con el propósito de que las beneficiarias puedan pagarlo.

“Lo que queremos no es solamente que se conserve el huipil y el tejido de cintura, el telar de cintura y lo que ustedes hacen, sino que se garantice el bienestar de las mujeres artesanas, que puedan vivir de su trabajo. Entonces es conservación y al mismo tiempo bienestar, eso es lo que se tiene que garantizar con este programa”, dijo Sheinbaum.

Mujeres indígenas hoy son las más reconocidas, afirma

En el mismo evento, la titular del ejecutivo federal reconoció la labor e importancia de las mujeres en el país, en especial de las mujeres indígenas quienes, dijo, fueron las más olvidadas durante mucho tiempo.

"Soy la primera mujer Presidenta, y quiero decirlo con humildad, pero también con fuerza. Ser la primera me obliga a mirar a todo el pueblo, pero en especial a las mujeres de nuestro país: a las mujeres campesinas, a las mujeres trabajadoras, a las mujeres jóvenes, a las mujeres mayores, pero, sobre todo, me obliga a mirar a las mujeres indígenas, a las que durante siglos fueron las más invisibles, las más excluidas, las más olvidadas", resaltó y dijo que, esa exclusión ya quedó en el pasado, pues ahora "son las más reconocidas de nuestro país".

"Rendimos homenaje a ustedes: mujeres que no han permitido que la raíz de nuestra cultura se quiebre, que transmiten la lengua de generación en generación, para reconocerles, admirarlas y trabajar juntas para garantizar su participación, su cultura y apoyarles para que se siga preservando su lengua", añadió Sheinbaum.

