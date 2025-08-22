Mujeres e INPI convocan a Premio Nacional a la Promoción de los Derechos Indígenas

Redacción/SinEmbargo

21/08/2025 - 6:39 pm

Mujeres e INPI convocan a Premio Nacional a la Promoción de los Derechos Indígenas.

Podrán participar mujeres mayores de 18 años, originarias de pueblos y comunidades indígenas, con experiencia en la promoción y defensa de los derechos humanos.

Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).- La Secretaría de las Mujeres (Mujeres) y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) lanzaron la convocatoria para la Cuarta Edición del Premio Nacional a la Promoción de los Derechos de las Mujeres Indígenas: Martha Sánchez Néstor, en el marco del Año de la Mujer Indígena 2025.

El galardón busca reconocer, visibilizar y honrar el compromiso de las mujeres indígenas en la defensa de sus derechos fundamentales, la organización comunitaria, la preservación de la cultura y las tradiciones, así como en la protección del territorio y el medio ambiente.

"En ese sentido, es fundamental resaltar que este premio tiene como objetivo reconocer y fortalecer el trabajo impulsado por mujeres indígenas desde una perspectiva de género, con pertinencia cultural", explicó la Secretaría de las Mujeres.

Premio Nacional a la Promoción de los Derechos de las Mujeres Indígenas: Martha Sánchez Néstor.
La Secretaría de las Mujeres (Mujeres) y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) lanzaron la convocatoria para la Cuarta Edición del Premio Nacional a la Promoción de los Derechos de las Mujeres Indígenas. Foto: Secretaría de las Mujeres

Podrán participar mujeres mayores de 18 años, originarias de pueblos y comunidades indígenas, con experiencia en la promoción y defensa de los derechos humanos. La convocatoria contempla doce temas de trabajo, entre ellos los derechos sexuales y reproductivos, la participación política, el cuidado de la tierra y el bienestar de las niñas indígenas.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 5 de septiembre. El Comité Dictaminador seleccionará a 20 ganadoras, cada una de las cuales recibirá un premio de 50 mil pesos.

"Esta edición honra el legado de una mujer que dedicó su vida por la búsqueda de la justicia y la igualdad", añadió.

Esta edición rinde homenaje a Martha Sánchez Néstor, lideresa amuzga originaria de Xochistlahuaca, Guerrero, fundadora de la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía, y reconocida defensora de los derechos de las mujeres y pueblos indígenas en foros internacionales de la ONU.

"Llevó su lucha en favor de las mujeres indígenas a foros internacionales de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York y Ginebra, convirtiéndose en un referente en la defensa de los derechos de las mujeres indígenas, así como de los pueblos y comunidades", resaltó la Secretaría.

La convocatoria completa puede consultarse en: http://bit.ly/478vP32

