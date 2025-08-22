Mujeres e INPI convocan a Premio Nacional a la Promoción de los Derechos Indígenas.

Podrán participar mujeres mayores de 18 años, originarias de pueblos y comunidades indígenas, con experiencia en la promoción y defensa de los derechos humanos.

Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).- La Secretaría de las Mujeres (Mujeres) y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) lanzaron la convocatoria para la Cuarta Edición del Premio Nacional a la Promoción de los Derechos de las Mujeres Indígenas: Martha Sánchez Néstor, en el marco del Año de la Mujer Indígena 2025.

El galardón busca reconocer, visibilizar y honrar el compromiso de las mujeres indígenas en la defensa de sus derechos fundamentales, la organización comunitaria, la preservación de la cultura y las tradiciones, así como en la protección del territorio y el medio ambiente.

"En ese sentido, es fundamental resaltar que este premio tiene como objetivo reconocer y fortalecer el trabajo impulsado por mujeres indígenas desde una perspectiva de género, con pertinencia cultural", explicó la Secretaría de las Mujeres.

Podrán participar mujeres mayores de 18 años, originarias de pueblos y comunidades indígenas, con experiencia en la promoción y defensa de los derechos humanos. La convocatoria contempla doce temas de trabajo, entre ellos los derechos sexuales y reproductivos, la participación política, el cuidado de la tierra y el bienestar de las niñas indígenas.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 5 de septiembre. El Comité Dictaminador seleccionará a 20 ganadoras, cada una de las cuales recibirá un premio de 50 mil pesos.

"Esta edición honra el legado de una mujer que dedicó su vida por la búsqueda de la justicia y la igualdad", añadió.

Esta edición rinde homenaje a Martha Sánchez Néstor, lideresa amuzga originaria de Xochistlahuaca, Guerrero, fundadora de la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía, y reconocida defensora de los derechos de las mujeres y pueblos indígenas en foros internacionales de la ONU.

"Llevó su lucha en favor de las mujeres indígenas a foros internacionales de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York y Ginebra, convirtiéndose en un referente en la defensa de los derechos de las mujeres indígenas, así como de los pueblos y comunidades", resaltó la Secretaría.

La convocatoria completa puede consultarse en: http://bit.ly/478vP32