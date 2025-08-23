#PuntosYComas ¬ ¿Injerencia armada de EU en México? Así blindó la Presidenta al país

Pedro Mellado Rodríguez

23/08/2025 - 1:01 pm

Artículos relacionados

Las reformas constitucionales promovidas por el actual Gobierno tienen el propósito de “establecer con claridad que México rechaza cualquier intervención para la investigación y persecución del delito sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano, en el marco de las leyes aplicables".

Ciudad de México, 23 de agosto (SinEmbargo).- Las presiones del gobierno estadounidense sobre la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo son permanentes, particularmente en el asedio para que ceda a una posible intervención armada en nuestro territorio contra los cárteles del narcotráfico, intención que es respaldada por personajes de la oposición.

La respuesta de la Presidenta siempre ha sido la misma, como lo reiteró con singular énfasis en su conferencia mañanera del pasado lunes 11 de agosto del 2025: “Nosotros jamás vamos a poner en riesgo nuestra soberanía. Jamás vamos a poner en riesgo la independencia de México. México es un país libre, soberano, independiente. Nos coordinamos para temas de seguridad y otros temas, pero nunca nos subordinamos. Y jamás permitiríamos, jamás, que el ejército norteamericano o alguna otra institución de los Estados Unidos pisara territorio mexicano, nunca”.

Por eso no es un hecho casual que frente a las tentaciones autoritarias del gobierno de Donald Trump, el martes 1 de abril del 2025 se hubiesen publicado en el Diario Oficial de la Federación las reformas constitucionales al Artículo 40, que establecen un blindaje jurídico que fortalece disposiciones legales contra una injerencia externa que pudiera atentar contra la soberanía de la nación.

En la exposición de motivos de la iniciativa de reformas, ahora vigente, enviada al Senado de la República el jueves 20 de febrero del 2025, el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum explica sus razones:

“Resulta oportuno y conveniente proponer la adición de dos párrafos al artículo 40 de la Constitución para que quede establecido de manera categórica que el pueblo de México no aceptará, bajo ninguna circunstancia, ningún tipo de intervención, intromisión o cualquier acto desde el extranjero que sea lesivo de la independencia, la integridad y la soberanía de la Nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o violación del territorio nacional, sea ésta por tierra, agua, mar o espacio aéreo”.

El primer párrafo del Artículo 40 de la Constitución quedó en los siguientes términos: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”.

Y se agregaron al Artículo 40 constitucional dos párrafos:

“El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero, que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la Nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea ésta por tierra, agua, mar o espacio aéreo.

“Tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado Mexicano, en el marco de las leyes aplicables”.

Las reformas constitucionales se hicieron con el propósito de “establecer con claridad que México rechaza cualquier intervención para la investigación y persecución del delito sin la autorización y colaboración expresa del Estado Mexicano, en el marco de las leyes aplicables. Nuestro país privilegia la cooperación y la coordinación para el combate de actividades delictivas que ponen en riesgo la seguridad de la Nación y de las personas”, se señala en la iniciativa formulada por la Presidenta Sheinbaum Pardo.

RAZONES Y PREVISIONES

En la argumentación de las reformas se advierte que las luchas históricas del pueblo de México en defensa de la libertad, la dignidad, la independencia y la soberanía nacionales, han sido la piedra de toque de los principios rectores de la política exterior de nuestro país. Se pone como referencia los principios expresados por don Benito Pablo Juárez García cuya indiscutible trascendencia histórica quedó plasmada en dos frases emblemáticas del Benemérito de las Américas: “Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz” y “Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”.

También se pondera en la iniciativa de reformas al Artículo 40 constitucional la carta que el Presidente Benito Juárez dirigió al Embajador de México en Estados Unidos, Matías Romero Avendaño, el 26 de enero de 1865: “Que el enemigo nos venza y nos robe, si tal es nuestro destino; pero nosotros no debemos legalizar ese atentado, entregándole voluntariamente lo que nos exige por la fuerza. Si la Francia, los Estados Unidos o cualquiera otra nación se apodera de algún punto de nuestro territorio y por nuestra debilidad no podemos arrojarlo de él, dejemos siquiera vivo nuestro derecho para que las generaciones que nos sucedan lo recobren”.

Y agrega el Benemérito: “Malo sería dejarnos desarmar por una fuerza superior pero sería pésimo desarmar a nuestros hijos privándolos de un buen derecho, que más valientes, más patriotas y sufridos que nosotros lo harían valer y sabrían reivindicarlo algún día”.

Se explica en la iniciativa que el primero de septiembre de 1918, el Presidente Venustiano Carranza dirigió un mensaje a la Nación en el que quedó reflejada la postura de México ante la comunidad de naciones:

a).- Todas las naciones son iguales ante el Derecho. En consecuencia, deben respetar mutua y escrupulosamente sus instituciones, sus leyes y su soberanía, sometiéndose estrictamente y sin excepciones al principio universal de no intervención.

b).- La diplomacia debe velar por los intereses generales de la civilización y por el establecimiento de la confraternidad universal; no debe servir para la protección de intereses particulares, ni para poner al servicio de éstos la fuerza y la majestad de las naciones. Tampoco debe servir para ejercer presión sobre los gobiernos débiles, a fin de obtener modificaciones a las leyes que no convengan a los súbditos de países poderosos.

También se advierte en la exposición de motivos de la iniciativa de reforma al Artículo 40 constitucional que fue el miércoles 11 de mayo de 1988 cuando se promulgaron las adiciones al Artículo 89 de la Constitución Mexicana, para elevar a rango superior los principios rectores de la política exterior de nuestro país:

a).- Autodeterminación de los pueblos;
b).- No intervención;
c).- Solución pacífica de las controversias;
d).- Proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales;
e).- Igualdad jurídica de los Estados;
f).- Cooperación internacional para el desarrollo y
g).- Lucha por la paz y la seguridad internacionales.

TRAICIÓN A LA PATRIA

Con singular frecuencia, personajes de la oposición expresan su interés y emoción ante la posibilidad de que el gobierno estadounidense que encabeza Donald Trump pudiera realizar alguna acción armada contra los cárteles del narcotráfico en nuestro territorio. Calculan que una acción de esa naturaleza podría contribuir a erosionar al gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a su derrumbe.

Por declaración o acción, algunos podrían estar incurriendo en el delito de Traición a la Patria que está tipificado en el artículo 123 del Código Penal Federal.

“Se impondrá la pena de prisión de cinco a cuarenta años y multa hasta de cincuenta mil pesos al mexicano que cometa traición a la patria”, advierte el artículo referido, que sería aplicable en algunos supuestos en los que se encuadraría la conducta de personajes públicos con proclividad a respaldar, impulsar y aplaudir una potencial intervención armada estadounidense.

I.- [Quien] Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación Mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero.

II.- [Quien] Tome parte en actos de hostilidad en contra de la Nación, mediante acciones bélicas a las órdenes de un Estado extranjero o coopere con éste en alguna forma que pueda perjudicar a México.

VI.- [Quien] Tenga, en tiempos de paz o de guerra, relación o inteligencia con persona, grupo o gobierno extranjeros o le dé instrucciones, información o consejos, con objeto de guiar a una posible invasión del territorio nacional o de alterar la paz interior.

X.- [Quien] Solicite la intervención o el establecimiento de un protectorado de un Estado extranjero o solicite que aquel haga la guerra a México; si no se realiza lo solicitado, la prisión será de cuatro a ocho años y multa hasta de diez mil pesos.

XI.- [Quien] Invite a individuos de otro Estado para que hagan armas contra México o invadan el territorio nacional, sea cual fuere el motivo que se tome; si no se realiza cualquiera de estos hechos, se aplicará la pena de cuatro a ocho años de prisión y multa hasta de diez mil pesos.

XIII.- [Quien] Reciba cualquier beneficio, o acepte promesa de recibirlo, con el fin de realizar alguno de los actos señalados en este artículo.

XIV.- [Quien] Acepte del invasor un empleo, cargo o comisión y dicte, acuerde o vote providencias encaminadas a afirmar al gobierno intruso y debilitar al nacional.

CASTIGO A LOS ESPÍAS

En el Código Penal Federal también se sanciona el delito de espionaje: “Artículo 127.- Se aplicará la pena de prisión de cinco a veinte años y multa hasta de cincuenta mil pesos al extranjero que en tiempo de paz, con objeto de guiar a una posible invasión del territorio nacional o de alterar la paz interior, tenga relación o inteligencia con persona, grupo o gobierno extranjeros o le dé instrucciones, información o consejos”.

Por el delito de espionaje también hay sanciones en el Código Penal Federal para los mexicanos que colaboren con alguna potencia extranjera: “Artículo 128.- Se aplicará la pena de prisión de cinco a veinte años y multa hasta de cincuenta mil pesos, al mexicano que, teniendo en su poder documentos o informaciones confidenciales de un gobierno extranjero, los revele a otro gobierno, si con ello perjudica a la Nación Mexicana”.

Fue el jueves 20 de febrero del 2025 cuando el Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos difundió un comunicado en el cual declaró como organizaciones terroristas extranjeras a los cárteles mexicanos del narcotráfico, por lo que estarían bajo su jurisdicción, independientemente de su ubicación. Esto permitiría a las autoridades estadounidenses adoptar todas las medidas necesarias para lograr su eliminación total en el lugar, territorio o país en el que sean ubicados.

“Ningún gobierno extranjero se atrevería a violar nuestra soberanía”, dijo tajantemente la Presidenta Claudia Sheinbaum este viernes 22 de agosto del 2025 en su conferencia mañanera, al descartar cualquier intervención militar en el país, no sólo de Estados Unidos (EU), sino de cualquiera otra nación, frente a las declaraciones del director de la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terry Cole, quien no descartó bombardeos contra cárteles en México y que “la decisión está en manos de Donald Trump”.

Pedro Mellado Rodríguez

Pedro Mellado Rodríguez

Periodista que durante cinco décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Es autor del libro Las Naves Nodrizas de la Comunicación y el Periodismo (Taller Editorial La Casa del Mago, Guadalajara, 2022).

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Alejandro De la Garza

Posverdad a la mexicana: la verdad relativa, negociable, emocional

"La posverdad es impulsada por la polarización política, la fragmentación informativa y la crisis de confianza en...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

El mensajero de la SEP

"Villanueva Lomelí, no olvidemos, es miembro de una de las familias políticas universitarias más patrimonialistas como es...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

La Moraleja de Beatriz

"Una comedia de enredos donde los medios conjugan el futuro y la protagonista responde con un contundente...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

La expiación de Pío

"Lo más curioso es el argumento utilizado por Humphrey para exonerar a Pío Lorenzo López Obrador cinco...
Por Diego Petersen Farah
+ Sección

Opinión en Video

Maquillaje alcohólico
Por Alejandro Calvillo

Maquillaje alcohólico

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”
Por Héctor Alejandro Quintanar

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”

Periodismo al servicio de la infamia
Por Pedro Mellado Rodríguez

Periodismo al servicio de la infamia

Los gachupines y AMLO
Por Fabrizio Mejía Madrid

Los gachupines y AMLO

¿De dónde viene la infelicidad?
Por Juan Carlos Monedero

¿De dónde viene la infelicidad?

El alquimista que hundió la pobreza
Por Mario Campa

El alquimista que hundió la pobreza

¿Somos libres o existe el destino?
Por Óscar de la Borbolla

¿Somos libres o existe el destino?

El fin del “peligro para México”
Por Álvaro Delgado Gómez

El fin del “peligro para México”

El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo
Por Ana Lilia Pérez

El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo

El macuspano
Por Alejandro Páez Varela

El macuspano

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Habitantes linchan a un presunto ladrón en Cuautlancingo, Puebla
1

VIDEO FUERTE ¬ Habitantes linchan a un presunto ladrón en Cuautlancingo, Puebla

Ya es temporada de Chiles en nogada
2

¿Dónde comer Chiles en Nogada? Te compartimos tres propuestas deliciosas

3

Beca de transporte para universitarios en CdMx abre registro: ¿De cuánto es el apoyo?

Morena y Pedro Haces: ¿apertura o incongruencia? por Héctor Alejandro Quintanar.
4

El último escándalo de Pedro Haces/CATEM los vincula a extorsión y crimen organizado

CATEM, el sindicato de Pedro Haces, acumula acusaciones de extorsión en 6 estados.
5

CATEM, el sindicato de Pedro Haces, acumula acusaciones de extorsión en 6 estados

Con 27 años de edad, la actriz Sydney Sweeney se ha convertido en un icono de la derecha de Estados Unidos, la cual ha utilizado su apariencia de mujer caucásica, rubia y con ojos azules para posicionar un discurso supremacista, hecho que, incluso, ha defendido el Presidente Donald Trump.
6

¿Sydney Sweeney tiene "buenos genes"? La actriz se vuelve un ícono supremacista en EU

Norma Piña publicó su último informe de labores al frente de la presidencia de la SCJN.
7

Norma Piña, Presidenta de la Corte de los escándalos, se despide elogiando a Zedillo

8

Autoridades de Nuevo León abaten a 12 presuntos criminales tras un enfrentamiento

9

El mensajero de la SEP

La Policía Cibernética de la CdMx detectó una nueva estafa con la que estafadores usan la inteligencia artificial para engañar a víctimas de robo de vehículos.
10

La Policía Cibernética alerta por nuevo fraude con IA; así puedes evitar ser víctima

Intensas lluvias en Querétaro causan dos muertes e inundaciones.
11

Las intensas lluvias registradas en Querétaro causan dos muertes e inundaciones

12

La Moraleja de Beatriz

13

De los rezos a las puñaladas: Alessandra y Verástegui salpican odio en duelo a muerte

La Secretaría de Bienestar reveló el calendario de registro para la Pensión de Adultos Mayores. El periodo de inscripción estará abierto del 18 al 30 de agosto.
14

Pensión de Adultos Mayores: ¿Cuándo te puedes ir a registrar y con qué documentos?

Niegan libertad condicional a Lyle Menéndez
15

Lyle Menéndez se queda preso; niegan libertad a acusado de matar a sus padres en 1989

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desmintió el comunicado de la DEA, en el que se anunció un acuerdo para lanzar el operativo binacional “Proyecto Portero”.
1

#PuntosYComas ¬ ¿Injerencia armada de EU en México? Así blindó la Presidenta al país

Congreso exige la liberación de mexicanos detenidos en "Alcatraz de los Caimanes".
2

Congreso debe sacar más que la Reforma Electoral: leyes atrasadas y agenda de la 4T

CATEM, el sindicato de Pedro Haces, acumula acusaciones de extorsión en 6 estados.
3

CATEM, el sindicato de Pedro Haces, acumula acusaciones de extorsión en 6 estados

Habitantes linchan a un presunto ladrón en Cuautlancingo, Puebla
4

VIDEO FUERTE ¬ Habitantes linchan a un presunto ladrón en Cuautlancingo, Puebla

Intensas lluvias en Querétaro causan dos muertes e inundaciones.
5

Las intensas lluvias registradas en Querétaro causan dos muertes e inundaciones

Hacienda nombra a Ángel Cabrera como nuevo presidente de la CNBV.
6

La Secretaría de Hacienda nombra a Ángel Cabrera como nuevo presidente de la CNBV

Explota polvorín en Santo Tomás Hueyotlipan; reportan varios muertos
7

Un polvorín explota en Santo Tomás Hueyotlipan, Puebla; hay 4 muertos y 4 heridos

Con 27 años de edad, la actriz Sydney Sweeney se ha convertido en un icono de la derecha de Estados Unidos, la cual ha utilizado su apariencia de mujer caucásica, rubia y con ojos azules para posicionar un discurso supremacista, hecho que, incluso, ha defendido el Presidente Donald Trump.
8

¿Sydney Sweeney tiene "buenos genes"? La actriz se vuelve un ícono supremacista en EU

Detienen al "Mono Luis", hermano de "Iván Mordisco", líder de disidencia de las FARC
9

Petro anuncia captura del hermano de "Iván Mordisco", líder de disidencia de las FARC

Seis personas detenidas por estar relacionadas con el asesinato de 2 colaboradores de la Jefa de Gobierno de la CdMx fueron vinculadas a proceso.
10

Juez vincula a proceso a 6 de los detenidos por asesinato de colaboradores de Brugada

11

Autoridades de Nuevo León abaten a 12 presuntos criminales tras un enfrentamiento

Niegan libertad condicional a Lyle Menéndez
12

Lyle Menéndez se queda preso; niegan libertad a acusado de matar a sus padres en 1989