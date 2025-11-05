Claudia dice que las fotos de Reforma sobre el acoso la revictimizan y exige disculpa

Claudia Sheinbaum compartió que decidió presentar una denuncia porque es algo que vivió como mujer, pero que también viven "las mujeres en nuestro país".

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 5 de noviembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo la mañana de este miércoles que las fotos que publicó el periódico Reforma sobre el acoso que sufrió ayer en las calles de la Ciudad de México (CdMx) la revictimizan, por lo que exigió que se le ofrezca una disculpa.