VIDEO ¬ "Me llamó tonta": Fátima Bosch denuncia insulto de directivo de Miss Universo

Redacción/SinEmbargo

04/11/2025 - 12:51 pm

La representante mexicana de Miss Universo, Fátima Bosch, denunció que un directivo tailandés la insultó, por lo que sus compañeras se solidarizaron con ella.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

¿Quién es Victoria Kjær, ganadora de Miss Universo, y en qué lugar quedó la mexicana?

Trump usó Miss Universo por 20 años para acosar a las concursantes, incluso menores

Dinamarca gana Miss Universo; la mexicana María Fernanda Beltrán es segunda finalista

La representante mexicana de Miss Universo, Fátima Bosch, denunció que un directivo tailandés la insultó; sus compañeras mostraron solidaridad con la tabasqueña, quien pidió respeto por la voz de las mujeres.

Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).– Fátima Bosch, representante este año de México en el concurso de belleza más popular del mundo, Miss Universo, denunció que, en las reuniones previas al evento, que se realiza este 2025 en Bangkok, Tailandia, uno de los directivos de la organización, Nawat Itsaragrisil, la insultó y la llamó "estúpida" por supuestamente negarse a promocionar al país anfitrión. La mexicana ha sido respaldada por una buena parte de sus compañeras de concurso, incluida la ganadora del año pasado, e incluso del público tailandés, que ha aplaudido que haya alzado la voz por las mujeres.

"Ustedes saben que, como país, ustedes tienen todo mi respeto. Amo de verdad a Tailandia. Respeto a todos ustedes, creo que son personas increíbles, pero lo que hizo su director no es respetuoso", dijo ante los medios Fátima Bosch, al salir de uno de los eventos previos a la gran final de Miss Universo, que se realizará el viernes 21 de noviembre.

"Me llamó ‘tonta’ porque tiene problemas con la organización y no creo que sea justo. Yo estoy aquí, hago bien todo, no me meto con nadie, trato de dar lo mejor de mí, de ser amable. Y él me calló. Me dijo ‘cállate’ y muchas cosas más", relató la originaria de Tabasco. "El mundo necesita ver esto, porque estamos empoderando a las mujeres y esta es una plataforma para nuestra voz, y nadie puede callar nuestra voz, y nadie lo hará conmigo".

@missuniverse5801

Fátima todos estamos contigo, no puedo crees que el cirquero de quinta de nawat le haya faltado el respeto, eres una reina porque tienes una voz y no estás sola💔🫶🏻🫶🏻 #missuniverse #fyppppppppppppppppppppppp #fatimabosch

♬ sonido original - MissUniverse

La mexicana estuvo acompañada por la representante de Irán, Hanin Al Qoreishy, pero varias de sus compañeras se retiraron de la reunión tras el altercado en solidaridad con Fátima Bosch. "No tengo problema con ninguno de ustedes, tienen mi respeto y amo su país, pero cómo me trató, sin razón, sólo por tener sus problemas, no está bien. No se trata de tener una corona, si te quitan tu dignidad, te tienes que ir", cerró la tabasqueña ante el aplauso de los fanáticos tailandeses presentes en el hotel del evento.

Horas más tarde, el video del altercado se filtró y se hizo viral en redes sociales. Ahí se puede ver cómo Nawat Itsaragrisil, el presidente del Miss Grand International, otro concurso de belleza ubicado en Tailandia, y director ejecutivo de Miss Universo, señala directamente a Fátima Bosch:

"¿Cuántos países no trabajan conmigo? Cuando te pidió que promocionaras un video esta mañana, dijiste que no. Levanta la mano, por favor, tengo tu lista (sic), ¿de qué país?", le increpa el directivo tailandés, frente a un auditorio lleno de representantes de todo el mundo.

"No es sobre ti", dice Itsaragrisil cuando Bosch le responde desde su asiento. "Déjame hablar", dice en un tono molesto. "Sigo hablando, escucha, ¿por qué te paras a hablar conmigo? Tienes voz, pero por qué te levantas, seguridad", llama el directivo.

En el video, la mexicana no aparece, pero se puede escuchar en el fondo del auditorio su voz: "Como mujeres merecemos respeto, represento a un país, no es mi problema que tengas problemas con la organización", reitera Bosch. Entonces, la mayoría de las mujeres se levantó de sus asientos.

"Escúchame, paren, paren, ¡seguridad! Esperen, no se levanten, siéntense", ordena Itsaragrisil. "Si quieren continuar en el concurso, siéntense, si se levantan… las mujeres que se queden continuarán", dice. En otro fragmento del video, las compañeras de Fátima Bosch le indican al directivo que pueden ir y hablar con ella. "Ven, esa única chica, es el problema", insiste el directivo.

Las compañeras de Fátima Bosch se solidarizan con ella

Entre las compañeras que acompañaron a Fátima Bosch en solidaridad estuvo la ganadora de Miss Universo 2024, la danesa Victoria Kjær Theilvig, quien se retiró del auditorio y dijo ante medios y aficionados: "Se trata del derecho de las mujeres. Tenemos que hacer algo más grande, respetamos a todos, pero así no se hacen las cosas. Destruir a otra chica es más que irrespetuoso. Por eso me retiro".

La danesa Victoria Kjær Theilvig, ganadora del Miss Universo 2024, respaldó a la mexicana Fátima Bosch junto con varias representantes de otros países.
La danesa Victoria Kjær Theilvig, ganadora de Miss Universo 2024, respaldó a la mexicana Fátima Bosch junto con varias representantes de otros países. Foto: Instagram

Su reacción fue recibida con sorpresa por todos los que se encontraban en el hotel. Más tarde, la danesa publicó una foto con la mexicana y con otras de sus compañeras con un mensaje solidario. "Siempre orgullosa de mi Fátima Bosch. Defenderse a uno mismo no siempre es fácil, pero es uno de los actos más importantes de autoestima y fortaleza que puedes tener. Significa conocer tu valor, establecer límites y no permitir que nadie ni nadie menosprecie tu voz ni tu valía. Se trata de reconocer que tienes derecho a ser escuchada, a expresar tus opiniones y a perseguir tus sueños, sin importar los obstáculos que se presenten. ¡Ya basta! ¡Nuestras voces se escucharán fuerte y claro!", afirmó.

Miss Universo responde a la polémica

El domingo, luego del incidente, Raúl Rocha Cantú, presidente de la Organización Miss Universo, publicó una carta dedicada a "todas las candidatas del 74 certamen de Miss Universo". "Cada una de ustedes ha llegado hasta aquí tras años de esfuerzo, pasión y dedicación. Son el orgullo de sus naciones y el símbolo viviente de lo que representa Miss Universo: mujeres fuertes, con propósito e inspiración. Al comenzar este viaje inolvidable, sepan que son el corazón de nuestra organización", señaló.

"En la Organización Miss Universo, su dignidad, integridad y bienestar son nuestra máxima prioridad. No son sólo concursantes, sino embajadoras de esperanza, inteligencia y empoderamiento. Bajo ninguna circunstancia permitiremos que su imagen, presencia o identidad se utilicen de manera que menoscabe su valor o los valores de esta organización", resaltó.

"Ustedes son los pilares de Miss Universo, y cada acción que emprendemos se guía por el respeto hacia ustedes y el honor que aportan a esta plataforma. Para garantizar la equidad y la transparencia, quiero reafirmar que la competencia consta de cuatro etapas oficiales de evaluación: Entrevista Personal, Presentación del Traje Nacional, Presentación del Vestido de Noche y Presentación del Traje de Baño. Estos son los únicos momentos que los jueces oficiales considerarán para determinar el resultado de la competencia", indicó el directivo.

Por último, recordó a las participantes del Miss Universo que "al participar en esta celebración mundial, recuerden que es más que un título; es un movimiento que celebra la autenticidad, el propósito y la unidad entre mujeres de todos los rincones del mundo".

Este lunes, la Organización Miss Universo publicó, por su parte, un comunicado donde afirmó que "se mantiene firme en la protección de la dignidad, la seguridad y el respeto de cada delegada".

"La Organización Miss Universo (MUO) reafirma su compromiso de trabajar en estrecha colaboración con la comunidad anfitriona, la Organización Miss Grand International (MGI) y todos los socios locales para garantizar el éxito continuo de la 74 edición del certamen Miss Universo. Juntos, nos dedicamos a mantener los más altos estándares de respeto, seguridad e integridad para todas las participantes, el personal y las partes interesadas", señaló.

Además, anunció que una delegación de alto nivel, encabezada por el director ejecutivo, Mario Búcaro, viaja a Tailandia para fortalecer la colaboración con el país anfitrión, MGI y las autoridades pertinentes. "Esta misión tiene como objetivo coordinar esfuerzos, garantizar un entorno seguro y profesional para todas las delegadas, y reafirmar el compromiso de la MUO con la transparencia, el respeto y la unidad", completó.

También adelantó que todos los eventos y actividades programados se llevarán a cabo según lo previsto, en plena cooperación con el país anfitrión y MGI, "reafirmando objetivo común de ofrecer una celebración mundial excepcional que refleje los valores de diversidad, empoderamiento e inclusión que definen el legado de Miss Universo".

"La Organización Miss Universo mantiene firme su misión de promover la colaboración, el respeto y las oportunidades para las mujeres de todo el mundo, trabajando codo a codo con todos sus socios para garantizar una experiencia segura, inspiradora e inolvidable para cada candidata", finalizó.

Mientras tanto, este lunes, la reacción de los tailandeses fue la misma que la de redes sociales: apoyo completo a Fátima Bosch y repudio de Nawat Itsaragrisil. "Viva México", cantó la afición local cuando la mexicana apareció en un nuevo evento público relacionado con el evento. "Yo no soy una muñeca para estarme maquillando, peinando y cambiándome la ropa. Yo vine aquí a ser una voz para todas las mujeres", dijo este lunes la tabasqueña, reafirmando su mensaje.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Riesgo Moral

“No es exagerado decir que grandes decisiones tienen grandes consecuencias”.
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Michoacán y el desafío de la prevención

“Hace cuatro años, desde la tribuna de San Lázaro, Carlos Manzo hizo una pregunta incómoda viralizada ahora...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Milei y el uso del voto del miedo; pero no es el único

"El chantaje de Trump funcionó. El voto del miedo funcionó. Pero también funcionó el chantaje del propio...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Los ataques de EU y recursos de AL

“El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha realizado al menos quince ataques en contra...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

Más allá de Carlos Manzo
Por Álvaro Delgado Gómez

Más allá de Carlos Manzo

Massive Caller y la narcodictadura
Por Alejandro Páez Varela

Massive Caller y la narcodictadura

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?

Proyecto GRACE
Por Muna D. Buchahin

Proyecto GRACE

El país de la bebida oscura
Por Alejandro Calvillo

El país de la bebida oscura

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego
Por Héctor Alejandro Quintanar

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego

Donald Trump, el presunto asesino
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump, el presunto asesino

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo
Por Juan Carlos Monedero

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo

Zedillo: la democracia es totalitarismo
Por Fabrizio Mejía Madrid

Zedillo: la democracia es totalitarismo

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei
Por Mario Campa

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei

+ Sección

Galileo

El cometa C/2025 A6 (Lemmon) alcanzará su punto más cercano al Sol durante este mes de noviembre.

El cometa Lemmon cruzará el cielo mexicano y será visible tras mil 350 años de espera

Investigadores de la Universidad de Granada y del Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.Granada descubrió que un compuesto puede frenar el hígado graso.

Investigadores identifican un compuesto que puede frenar el avance del hígado graso

Investigadoras crean método que usa riñones de cerdo para “reparar” órganos humanos

El Telescopio de Sondeo VLT del Observatorio Europeo Austral captó una gran nube de gas y polvo cósmico, cuya apariencia recuerda la silueta de un murciélago.

El Telescopio de Sondeo VLT capta "murciélago cósmico" a 10 mil años luz de distancia

El miedo es una respuesta adaptativa esencial para sobrevivir, pero su intensidad varía según la genética, educación, y experiencias, explica un psicólogo.

¿Te asustan las películas de terror? Un psicólogo te explica por qué sentimos miedo

Teotihuacán, cerca de revelar uno de sus mayores secretos.

¿Qué lengua se usaba en Teotihuacán? Nuevo estudio podría dar respuestas

Elon Musk y su Grokipedia

Musk alimenta su Grokipedia con racismo, supremacismo y un arsenal de ideología ultra

Desde pequeños nos enseñan a cubrirnos la boca al toser y a disculparnos luego de un estornudo, lo que generó un efecto no deseado: suprimir estos reflejos.

¿Evitas toser o estornudar? ¡Cuidado! Podrías afectar tu salud sin darte cuenta

Investigaciones revelaron que las desalinizadoras y potabilizadoras reducen hasta el 99 por ciento de los microplásticos, aunque la eliminación no es total.

Potabilizadoras no eliminan los microplásticos por completo, revela investigación

Un equipo científico internacional apunta que la longevidad delas ballenas podría deberse a una mayor capacidad para reparar mutaciones en el ADN.

La ballena boreal, que vive 200 años, podría ser clave para extender la vida humana

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La pareja Víctor Manuel Álvarez Puga-Inés Gómez Mont, él abogado y ella conductora en programas de farándula y entretenimiento, se promovía con vida de lujos.
1

Qué vida, la de Inés: Champán, avión privado, gran derroche y un bolso de 8 millones

La FGE identifica al asesino del Edil Carlos Manzo: es Osvaldo Gutiérrez, "El Cuate"
2

Osvaldo Gutiérrez, alias “El Cuate”, sería el presunto asesino del Alcalde de Uruapan

Ciclovía Tlalpan
3

La ciclovía de Tlalpan

Más allá de Carlos Manzo.
4

Más allá de Carlos Manzo

En vísperas de las segundas elecciones a la Alcaldía de NY, Donald Trump lanzó una amenaza a los votantes para cortar la creciente simpatía de Zohran Mamdani.
5

Trump amenaza con recortar fondos a NY si Mamdani gana Alcaldía; pide votar por Cuomo

6

CRÓNICA ¬ Tiendas del Bienestar conquistan a mexicanos con café, chocolate, miel...

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) descartó la versión de la cadena NBC News, la cual señala que el gobierno de Donald Trump planea enviar tropas a México.
7

CSP descarta ataques de EU en México: "Eso no va a ocurrir y no estamos de acuerdo"

Carlos Manzo y Grecia Quiroz
8

Viuda de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, pide detener violencia en las protestas

El Gobierno no regresará jamás a la guerra contra el narco que implementó Felipe Calderón, reiteró Claudia Sheinbaum al presentar un plan de paz para Michoacán.
9

Sheinbaum lanza Plan Michoacán “para construir paz”. Refiere a Calderón: “Guerra no”

Víctima de feminicidio en Monterrey, Nuevo León fue atacada previamente.
10

Presunto responsable de feminicidio en Monterrey es localizado sin vida en un hotel

Lenia Batres en el pleno de la SCJN.
11

La Suprema Corte revoca amparo de Piña; Minera deberá pagar adeudo de 2 mil 868 mdp

Televisa dio a conocer que Eduardo Tricio Haro, presidente del Consejo de Administración de Lala, adquirió el 7.2 por ciento del capital social de la empresa.
12

El presidente de Grupo Lala compra 7.2 % de Televisa y se vuelve accionista principal

La tarde del pasado sábado 2 de noviembre una familia fue atacada por un enjambre de abejas durante su visita al Panteón Municipal de la ciudad de Puebla.
13

VIDEO ¬ Abejas atacan a una familia en panteón de Puebla; hay niños y adultos heridos

Perú rompe relaciones con México.
14

Perú rompe relaciones diplomáticas con México. La SRE rechaza "decisión unilateral"

Encapuchados vandalizan el Palacio de Gobierno en Michoacán.
15

Encapuchados queman Palacio en Michoacán. Identifican a líderes locales de PRI y PAN

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La representante mexicana de Miss Universo, Fátima Bosch, denunció que un directivo tailandés la insultó, por lo que sus compañeras se solidarizaron con ella.
1

VIDEO ¬ "Me llamó tonta": Fátima Bosch denuncia insulto de directivo de Miss Universo

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) descartó la versión de la cadena NBC News, la cual señala que el gobierno de Donald Trump planea enviar tropas a México.
2

CSP descarta ataques de EU en México: "Eso no va a ocurrir y no estamos de acuerdo"

Sheinbaum: ruptura con Perú “fuera de toda proporción”; comercio sigue.
3

“Está fuera de toda proporción”: CSP sobre ruptura con Perú; sigue relación comercial

En vísperas de las segundas elecciones a la Alcaldía de NY, Donald Trump lanzó una amenaza a los votantes para cortar la creciente simpatía de Zohran Mamdani.
4

Trump amenaza con recortar fondos a NY si Mamdani gana Alcaldía; pide votar por Cuomo

El Gobierno no regresará jamás a la guerra contra el narco que implementó Felipe Calderón, reiteró Claudia Sheinbaum al presentar un plan de paz para Michoacán.
5

Sheinbaum lanza Plan Michoacán “para construir paz”. Refiere a Calderón: “Guerra no”

El exvicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, y uno de los hombres más poderosos tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, murió a los 84 años.
6

El abuelo de los halcones de Washington, Dick Cheney, muere a los 84 años de edad

Carlos Manzo y Grecia Quiroz
7

Viuda de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, pide detener violencia en las protestas

Víctima de feminicidio en Monterrey, Nuevo León fue atacada previamente.
8

Presunto responsable de feminicidio en Monterrey es localizado sin vida en un hotel

Policía de Río de Janeiro, Brasil.
9

Gobierno de Río de Janeiro difunde imágenes del operativo contra el Comando Vermelho

La pareja Víctor Manuel Álvarez Puga-Inés Gómez Mont, él abogado y ella conductora en programas de farándula y entretenimiento, se promovía con vida de lujos.
10

Qué vida, la de Inés: Champán, avión privado, gran derroche y un bolso de 8 millones

Karla Ornelas, encargada de la Embajada de México en Perú
11

Gobierno de Perú expulsa a Karla Ornelas, encargada de la Embajada mexicana en Lima

El cometa C/2025 A6 (Lemmon) alcanzará su punto más cercano al Sol durante este mes de noviembre.
12

El cometa Lemmon cruzará el cielo mexicano y será visible tras mil 350 años de espera