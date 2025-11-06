“Lo nuestro no fue ofenderla, sino defenderla”. Reforma se disculpa con CSP

Redacción/SinEmbargo

06/11/2025 - 7:10 am

Reforma se disculpó con la Presidenta Sheinbaum, luego de que la mandataria condenara la publicación de las fotos del momento en el que fue víctima de acoso.

Ayer, Claudia Sheinbaum expresó que las fotos publicadas por Reforma sobre el episodio de acoso que vivió la revictimizaban, por lo que exigió una disculpa.

Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo).- El periódico Reforma se disculpó este jueves con la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, luego de que ayer la mandataria condenara la publicación de imágenes del momento en el que fue víctima de acoso por parte de un sujeto en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CdMx).

"En todo agravio percibido, la intención pesa. La nuestra no fue ofenderla, sino defenderla. México es un país traumatizado por años de violencia cotidiana que incluye terribles magnicidios. Por ello, el enfoque de la publicación fue sobre una evidente vulnerabilidad. Una disculpa a la mujer agraviada; una alerta sobre la importancia de proteger la seguridad de la Presidenta en el entorno violento que vivimos", publicó el medio de comunicación de circulación nacional.

Ayer, Sheinbaum Pardo consideró que las fotos publicadas por Reforma sobre el acoso que sufrió la revictimizaban, por lo que exigió que se le ofreciera una disculpa.

"Por otro lado, y lo tengo que decir, el uso de la imagen. También es delito, la verdad. Y aprovecho para decir porque hay cosas que tienen límite y particularmente las fotos que aparecen en el periódico Reforma me parecen un asunto de revictimización, ya más allá de los asuntos políticos, de que no estemos de acuerdo, de que se han vuelto un periódico de la derecha, sin noticias, sino pura propaganda", declaró desde Palacio Nacional.

En su conferencia de prensa, conocida como la "mañanera del pueblo", Sheinbaum señaló que "más allá de eso", poner la fotografía de lo ocurrido "ya rebasa todos los límites". "Es un asunto de calidad humana. Está fuera de toda ética, toda moralidad. Pero además, si uno lo cataloga, puede entrar la Ley Olimpia o la revictimización", insistió.

Aunque aseguró que no procederá contra el medio de circulación nacional, destacó que "hay límites para todo". "Entonces hay que decirlo, denunciarlo, y sí estaría esperando yo al menos una disculpa del periódico a mi persona, porque no es sólo a mi persona, es un asunto de lo que vivimos las mujeres en nuestro país", agregó.

Sujeto que acosó a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo
La Presidenta Claudia Sheinbaum informó ayer que denunció al sujeto que la acosó en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Foto: Especial

El martes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) anunció la detención de Uriel "N", el presunto acosador de la mandataria. El hombre de 1.60 metros de estatura y complexión delgada quedó a disposición de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, institución adscrita a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CdMx, luego de ser capturado en la zona centro de la capital del país.

De acuerdo con un boletín de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx), el sujeto también violentó ese día a otras dos mujeres, a una joven de 25 años en la colonia Centro Histórico y a otra en las calles Bolivar y Tacuba.

