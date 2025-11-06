La ONU condena acoso a Sheinbaum y pide no minimizar la violencia contra mujeres

La ONU y ONU Mujeres condenaron el acoso contra la Presidenta Claudia Sheinbaum y exigieron no normalizar la violencia de género ni revictimizar a las mujeres.

Ciudad de México, 5 de noviembre (SinEmbargo).- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenó este miércoles el acoso que sufrió la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante un recorrido que hizo en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Con ello, llamó a no normalizar ni minimizar la violencia contra las mujeres en el país.

El incidente ocurrió la tarde de ayer, cuando un hombre se acercó a la mandataria federal mientras caminaba entre ciudadanos y la tocó sin su consentimiento. El hecho se registró a unos metros de Palacio Nacional y fue captado en video, lo que generó una amplia difusión en redes sociales.

A raíz del hecho, la sede nacional de la organización expresó su solidaridad con la Jefa del Ejecutivo y reiteró que la violencia de género sigue siendo una prioridad en su agenda de derechos humanos.

"La ONU en México expresa su solidaridad con la Presidenta Claudia Sheinbaum ante la agresión sufrida", expuso la organización en un mensaje en X.

La ONU en 🇲🇽 expresa su solidaridad con la Presidenta @Claudiashein ante la agresión sufrida y respalda el llamado de la Secretaría @mujeresgobmx y @ONUMujeresMX. Reafirma la importancia de prevenir y condenar toda forma de violencia contra las mujeres y garantizar sus derechos https://t.co/RkCL366hkZ — ONU México (@ONUMX) November 5, 2025

Por su parte, ONU Mujeres afirmó que ninguna forma de acoso, hostigamiento o abuso debe ser tolerada, por lo que subrayó que estas conductas representan violaciones a los derechos humanos. Además, reiteró que quienes las cometen deben ser denunciados, sancionados y sus actos eliminados de manera definitiva.

El organismo también respaldó el posicionamiento de la Secretaría de las Mujeres de México, que exhortó a no trivializar ni utilizar el caso para ejercer revictimización. Con ello, la dependencia pidió evitar que este tipo de hechos se empleen con fines políticos o mediáticos.

Ante los hechos, Sheinbaum anunció que presentó una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Ciudad de México contra el agresor. Asimismo, exigió una disculpa a los medios que difundieron imágenes del ataque sin considerar su carácter de violencia.

La mandataria también rechazó las declaraciones de figuras políticas opositoras que la acusaron de “fabricar” la agresión sufrida con el propósito de desviar la atención mediática sobre la situación de violencia en Michoacán.

"Suena como cuando llega una mujer al Ministerio Público y le dicen, '¿por qué ibas con el vestido corto?'(…) ¿Se lo buscó la Presidenta por ir caminando, o cómo?", destacó al mencionar que estos señalamientos reproducen prácticas de revictimización que enfrentan muchas mujeres al denunciar actos de violencia.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), más del 70 por ciento de las mexicanas mayores de 15 años ha vivido algún tipo de violencia, ya sea sexual, psicológica o física. El mismo organismo informó que el 15.5 por ciento ha sufrido acoso sexual, cifra cinco veces mayor que la registrada entre los hombres.

Ante ello, la Presidenta anunció que la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández, revisará la tipificación del delito de acoso en las 32 entidades federativas, para determinar en qué estados sí se sanciona agresiones como de las que fue víctima. También adelantó que se presentará una campaña para prevenir ese tipo de violencia.

"Vamos a hacer una campaña, no relacionada con la Presidenta sino con todas las mujeres mexicanas. Tiene que haber respeto por la mujer, en todos los sentidos, y el acoso es un delito", insistió.

Pronunciamiento por una vida libre de violencias para todas las mujeres. Conoce más https://t.co/QFlxzIWh5q pic.twitter.com/Qe1t15J2ES — Secretaría de las Mujeres (@mujeresgobmx) November 5, 2025

En la Ciudad de México, la Línea Mujeres es un servicio especializado que brinda *0311 Locatel, para detectar y atender la violencia contra las mujeres y niñas de la capital de país, mediante asesoría jurídica, psicológica y médica, vía telefónica y chat.