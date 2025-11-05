El agresor de Sheinbaum acosó a otras 2 mujeres en Centro Histórico, revela SSC-CdMx

La autoridades capitalinas informaron que una joven de 25 años de edad refirió que un sujeto, quien sería el presunto agresor de Claudia Sheinbaum, también le realizó tocamientos.

Ciudad de México, 5 de noviembre (SinEmbargo).- El sujeto que acosó ayer a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, también violentó a otras dos mujeres, a una joven de 25 años en la colonia Centro Histórico y a otra en las calles Bolivar y Tacuba, confirmó este miércoles la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx).

"Fue durante un patrullaje en dicha colonia, que los oficiales fueron requeridos por una joven de 25 años de edad, quien refirió que un sujeto, al que describió, le realizó tocamientos, por lo que la resguardaron e implementaron un dispositivo de búsqueda en el sitio", explicó la SSC-CdMx en un comunicado.

La Secretaría relató que tras la denuncia los oficiales identificaron al probable responsable de 33 años de edad sobre Paseo de la Condesa, lo detuvieron, le leyeron sus derechos constitucionales y lo pusieron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones.

"Cabe señalar que, de acuerdo con las primeras indagatorias, se supo que el detenido está probablemente relacionado con el acoso cometido en contra de la Presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, mientras caminaba en calles del Centro Histórico, así como con el acoso a una tercera mujer en las calles Bolivar y Tacuba durante el día", precisó la dependencia de seguridad capitalina.

#BoletínSSC | #DETENIDO | Personal de la #SSC de la #CiudadDeMéxico que realizaba recorridos de prevención del delito en calles de la colonia #CentroHistórico, de la @AlcCuauhtemocMx, detuvieron a un hombre señalado como probable responsable de acosar a diversas mujeres en la… pic.twitter.com/X8t6LoTgjA — SSC CDMX (@SSC_CDMX) November 5, 2025

Esta mañana, la Jefa del Ejecutivo federal dio a conocer que denunciará al agresor, pues consideró que esta situación "no puede pasar como algo menor" y que "no es un asunto de ser la Presidenta". Sin embargo, reconoció que "si eso le pasa a la Presidenta caminando por la calle, pues qué no le pasa a otras jóvenes, mujeres".

"Resulta que esta persona estuvo acosando a otras mujeres en esa calle, entonces esta detenido esta persona. Es algo que no debe ocurrir en nuestro país", señaló Sheinbaum Pardo. "No lo digo como Presidenta sino como mujer, y en representación de todas las mujeres. Nuestro espacio personal nadie lo puede vulnerar, nadie. ", añadió.

"Decidí levantar denuncia porque esto es algo que viví como mujer, pero lo vivimos las mujeres en nuestro país. Lo he vivido antes, cuando no era Presidenta, cuando era estudiante y como joven. Es un delito en la Ciudad de México. No en todos los estados de la República es un delito penal, pero en la Ciudad de México, sí".

Se revisará legislación contra el acoso en el país: Sheinbaum

La Presidenta anunció que la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández, revisará la tipificación del delito de acoso en las 32 entidades federativa, para determinar en qué estados sí se sanciona agresiones como las que fue víctima la Presidenta. También adelantó que se presentará una campaña para prevenir ese tipo de violencia.

"Tiene que haber respeto por la mujeres, en todos los sentidos, y el acoso es un delito", insistió.

En la Ciudad de México, la Línea Mujeres es un servicio especializado que brinda *0311 Locatel, para detectar y atender la violencia contra las mujeres y niñas de la capital de país, mediante asesoría jurídica, psicológica y médica, vía telefónica y chat.