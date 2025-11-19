Internautas convocan a marcha en favor de la 4T; "hay mucho que celebrar": Sheinbaum

Redacción/SinEmbargo

19/11/2025 - 2:06 pm

Internautas convocaron este miércoles a la "marcha del tigre" del próximo 6 de diciembre para respaldar el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Los usuarios de redes exhortaron a la ciudadanía a marchar por la defensa de la Cuarta transformación que ha sacado a 13 millones de personas de la pobreza y que está trabajando para disminuir los índices de inseguridad.

Ciudad de México, 19 de noviembre (SinEmbargo).- Internautas convocaron por medio de redes sociales a la "marcha del tigre", la cual que se realizaría el próximo 6 de diciembre para mostrar el respaldo de las y los jóvenes hacia el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum y el movimiento de la Cuarta Transformación (4T). Al respecto, la mandataria federal afirmó que se analiza la posibilidad de llevar a cabo dicha movilización para festejar siete años del inicio de la Transformación.

Al ser cuestionada sobre la convocatoria, la Presidenta dijo esta mañana en su conferencia de prensa que en siete años de "gobiernos de la transformación” México es distinto, por lo que hay motivos para celebrar. Si bien reconoció que aún persisten problemas de diversa índole que se están atendiendo, también hay razones para manifestar lo que se ha conseguido en estos siete años de transformación.

Desde Palacio Nacional, Sheinbaum añadió: “Habíamos pensando nosotros, estamos en eso, convocar a una celebración de siete años de transformación en el país. Hay mucho apoyo popular al movimiento de transformación, la mayoría está con el movimiento de transformación, la oposición cada vez tiene menos presencia, porque no tiene nada que ofrecer”.

Para defender los logros alcanzados por las dos administraciones de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum enlistó los resultados conseguidos por estos gobiernos.

"Fíjense: récord en inversión extranjera directa, celebración; la súper computadora más grande en América Latina, celebración; todos los adultos mayores tienen pensión universal, celebración; todos los jóvenes de secundaria tienen beca, celebración; todos los de preparatoria tienen beca, celebración; aumento de 125 por ciento del salario mínimo, es algo que celebrar”, detalló la titular del Ejecutivo federal.

Sheinbaum recordó que en México existe plena libertad de expresión y manifestación, y que las movilizaciones deben ser pacíficas y responsables. Reiteró que la oposición carece de propuestas claras y que el movimiento de transformación mantiene el respaldo mayoritario de la ciudadanía que se refleja en las calles y en las encuestas de opinión.

Jóvenes respaldan convocatoria

El llamado a "la marcha del tigre" se dio en respuesta a la marcha de "Generación Z" que tuvo lugar el pasado 15 de noviembre en distintas partes de la República, en la que la principal consigna fue pedir la revocación de mandato de Sheinbaum ante la violencia que azota el país.

A raíz de ello, en plataformas como TikTok y X se han publicado diversos mensajes en favor de la Presidenta y la 4T. “Respaldamos a una mujer que ha demostrado muchísima fuerza frente a los embates de la ultraderecha, a una mujer que ha demostrado muchísima entereza frente a Estados Unidos y frente a un mundo que está convulso”, expresó uno de los usuarios en un video publicado en Tik Tok.

"Son muchos años de lucha, es una marcha para defender con amor todo lo que nos entregó la generación anterior porque se han partido la madre. Son muchísimos años de lucha de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, para que llegara una mujer Presidenta, para que los adultos mayores tuvieran un apoyo, para que los jóvenes tuvieran una beca", expresó.

