CSP afirma que el Gobierno tiene el deber de cuidar los datos personales de la gente

El titular de la Agencia de Transformación Digital, José Merino, reiteró que el Gobierno federal es responsable de salvaguardar la información de las y los mexicanos con políticas de ciberseguridad.

Ciudad de México, 19 de noviembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) aseguró este miércoles que es deber del Gobierno federal de proteger los datos personales de la población.

"Los datos personales le pertenecen a la persona. La persona decide si da esos datos para algún tema, ahora, por supuesto que si quieres si sacas tu RFC tú pues tienes que dar esos datos para que se puedan compartir, pero es muy importante que los datos se resguarden", enfatizó la Presidenta ante una pregunta de la prensa.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre la protección de datos tras darse a conocer el plan para construir una supercomputadora pública en el país, en colaboración con el Centro de Supercómputo de Barcelona. Shenbaum afirmó que se trata de una "cuestión de soberanía" llevar a cabo del proyecto.

"Los dueños de los datos personales son las personas y son quienes deciden solicitar que estos datos se compartan si, por ejemplo, están haciendo un trámite o están tramitando un crédito, en fin, lo que sea, con públicos o privados, pues que tengan la capacidad de poder decidir sobre quién ve qué información para acceder a qué servicio o qué trámite; lo segundo, por parte de del Gobierno, pues hay un compromiso importante del resguardo y disponibilidad de esa información", aseguró Merino.