EU ofreció 20 mil millones extras y los argentinos votaron por Milei. Puras mentiras.

Redacción/SinEmbargo

21/11/2025 - 6:28 pm

El economista Ricardo Aronskind advirtió que la relación entre Javier Milei y Donald Trump implica riesgos económicos y políticos para Argentina y la región.

Ciudad de México, 21 de noviembre (SinEmbargo).– Los banqueros han archivado el plan de rescate de Argentina por 20 mil millones de dólares (mmd). Piensan en préstamos más pequeños y a corto plazo para apoyar al Gobierno de Javier Milei, revela The Wall Street Journal.

El Secretario del Tesoro de Estados Unidos (EU), Scott Bessent, así como la Administración Trump, buscaban fortalecer al partido reformista del Presidente argentino cuando anunciaron dos medidas de apoyo financiero este otoño. El paquete incluía un intercambio de divisas por 20 mil millones de dólares con el Departamento del Tesoro y planes para una línea de crédito bancaria independiente por otros 20 mil millones de dólares.

Los rescates se anunciaron cuando el Gobierno de Milei parecía estar en la bancarrota política y económica. El anuncio fue una jarra de agua fría en medio del desierto y de hecho, salvó a La Libertad Avanza de un derrota segura. Las elecciones legislativas de octubre se interpretaron como una victoria rotunda para el partido de la ultraderecha. Los bonos y la moneda argentina crecieron.

Pero todo fue una ilusión.

La Casa Blanca condicionó la continuidad del oxígeno a una victoria de La Libertad Avanza. Con el triunfo de Milei y la apreciación del peso, Trump salva cara.
Los banqueros han archivado el plan de rescate de Argentina por 20 mil millones de dólares (mmd). Foto: Martín Zabala, Xinhua

“El préstamo al sector privado no llegó a concretarse, ya que los bancos esperaban las directrices del Departamento del Tesoro sobre las garantías que podían utilizar para protegerse de posibles pérdidas, según informó previamente The Wall Street Journal. Ahora, los banqueros afirman que ya no se está considerando seriamente, según fuentes cercanas a las conversaciones”, dice el diario.

En cambio, “los bancos se centran en planes para prestar a Argentina alrededor de cinco mil millones de dólares a través de una línea de recompra a corto plazo, o ‘repo”, mediante la cual Argentina intercambiaría una cartera de inversiones por dólares de los bancos, según indicaron las fuentes. Y ahora se espera que Argentina utilice los dólares para realizar un próximo pago de deuda de alrededor de cuatro mil millones de dólares en enero. Posteriormente, Argentina colaboraría con los bancos para obtener préstamos por miles de millones de dólares en los mercados de bonos y utilizar los fondos para pagar la línea de recompra, probablemente en cuestión de meses, según las fuentes”, explica el diario.

Los bancos podrían verse en una situación muy diferente si las condiciones del mercado cambian y Argentina no logra vender nuevos bonos ni encontrar otros fondos para pagarlos, agrega. “Las conversaciones aún se encuentran en una fase inicial y podrían sufrir modificaciones o fracasar. El Ministro de Hacienda argentino, Luis Caputo, se comprometió a informar a los inversionistas sobre los planes para incrementar las reservas internacionales a principios de diciembre”.

El Presidente Trump presumió el apoyo de EU luego de condicionar el multimillonario rescate para Argentina a un triunfo de Milei en las elecciones legislativas.
Los bancos podrían verse en una situación muy diferente si las condiciones del mercado cambian y Argentina no logra vender nuevos bonos ni encontrar otros fondos para pagarlos. Foto: Casa Blanca

Bloomberg ya publicó detalles de las negociaciones. Aparte del apoyo previsto de los bancos a Argentina, el Departamento del Tesoro ya ha hecho grandes esfuerzos para apoyar al Gobierno de Milei. The Wall Street Journal dice que no está claro cuánto del swap de 20 mil millones de dólares de dólares del Tesoro ha utilizado Buenos Aires, pero datos del Banco Central de Argentina mostraron un aumento de dos mil 500 millones de dólares en swaps de divisas a corto plazo entre finales de septiembre y finales de octubre. El Banco Central de Argentina declinó hacer comentarios.

Estados Unidos también envió aproximadamente 900 millones de dólares a Argentina mediante una transferencia de “derechos especiales de giro”, un tipo de activo de reserva que los gobiernos del mundo mantienen en el Fondo Monetario Internacional, según personas familiarizadas con el asunto y datos del FMI.

Mientras, las cosas no mejoran en Argentina. Según un informe de hoy que levanta Página 12, el gasto en servicios públicos aumentó un 1.8 por ciento interanual en noviembre en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Desde diciembre de 2023, el presupuesto familiar aumentó un 525 por ciento.

Javier Milei había prometido “dolarizar” Argentina. No lo tiene. El tipo de cambio es fijo y le cuesta al banco central mantener la moneda estable.
Aparte del apoyo previsto de los bancos a Argentina, el Departamento del Tesoro ya ha hecho grandes esfuerzos para apoyar al Gobierno de Milei. Foto: Alemán Adrasti, Xinhua

El economista Ricardo Aronskind, entrevistado por el diario argentino Página 12, afirma que la relación entre Javier Milei y Donald Trump es la de “amo y esclavo” y “peligrosísima” no sólo para los ciudadanos argentinos, sino también para los grupos empresarios nacionales, los cuales, vaticinó, “se van a fundir”.

“A Estados Unidos le sirve que haya un Gobierno tan antinacional en Argentina porque le sirve para debilitar a toda la región, para socavar el Mercosur, para establecer una serie de políticas estratégicas de los Estados Unidos”, dijo el especialista en el contexto del abandono de los bancos al rescate de Argentina.

“Pero todo depende de una relación casi personal, muy de amo y esclavo de la cual surgió este marco de acuerdo comercial y de inversiones peligrosísimo para todos los sectores productivos de Argentina que yo espero que haya una reacción sensata ya no en el mundo sindical sino en el empresarial. Se van a fundir todos. Es muy importante que entiendan la peligrosidad de esta relación de vasallaje que tiene Milei con Trump”, alertó Aroskind, quien también es Maestro en Relaciones Internacionales.

