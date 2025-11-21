Trump recibe a Mamdani y priva tono conciliador. Acuerdan centrarse en el bien de NY

El Presidente Trump y el Alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, sostuvieron en la Casa Blanca una reunión que ambos calificaron como cordial y productiva.

Por Jesús García

Los Ángeles, 21 de noviembre (LaOpinión).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, y el Alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, acordaron trabajar juntos en una agenda que ayude a mejorar la vida de los neoyorquinos.

“Quiero felicitarlo”, dijo el mandatario estadounidense en una conferencia de prensa en la Oficina Oval, tras la reunión en privado con Mamdani. La relación entre ambos lució amigable.

“Creo que tendrán, con suerte, un Alcalde excelente. Cuanto mejor lo haga, más feliz estaré. Diré que no hay diferencia de partido, no hay diferencia en nada, y lo ayudaremos a hacer realidad el sueño de todos: tener una Nueva York fuerte y muy segura. ¡Felicitaciones!”.

President Trump Meets with Zohran Mamdani, Mayor-Elect, New York City https://t.co/Y0I0lGYvJp — The White House (@WhiteHouse) November 21, 2025

Mamdani escuchó al Presidente Trump, parado a su lado y mirándolo, y le agradeció la reunión: “Agradezco la reunión con el Presidente. Como él mismo mencionó, fue una reunión productiva, centrada en un lugar de admiración y amor compartidos: la ciudad de Nueva York”.

“Hablamos sobre la necesidad de brindar vivienda asequible a los neoyorquinos, los ocho millones y medio de personas… Hablamos de alquileres, de alimentos, de servicios públicos y de las diversas maneras en que las personas se ven obligadas a marcharse”.

One short meeting with Zohran Mamdani, and Donald Trump is basically registering as a member of the Democratic Socialists of America. pic.twitter.com/5YLPROutFl — Mike Nellis (@MikeNellis) November 21, 2025

