La Concanaco estima que bloqueos de transportistas dejan pérdidas de hasta 6 mil mdp

Los bloqueos se mantienen luego del fracaso el pasado martes de la mesa de diálogo realizada entre los líderes de los manifestantes y la Secretaría de Gobernación (Segob), que se prolongó por casi cinco horas sin acuerdos.

Ciudad de México, 25 de noviembre (SinEmbargo).- Los bloqueos carreteros encabezados por organizaciones de transportistas y productores del campo han generado pérdidas económicas estimadas de entre tres mil y seis mil millones de pesos tan sólo del 19 al 26 de noviembre, advirtió la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur México).

“Protestar es un derecho. Impedir que las familias trabajen, se abastezcan y lleguen a tiempo a sus actividades no puede ser el costo de cualquier inconformidad. Es momento de acordar una ruta de solución, liberar corredores estratégicos y proteger el ingreso de los hogares”, afirmó Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco en un comunicado.

La Confederación señaló que, con base en reportes públicos de autoridades y organismos empresariales, se han registrado al menos 29 cierres en 17 estados, los cuáles han afectado gravemente la movilidad de mercancías, el abasto de productos y la operación diaria de miles de empresas.

"Para la Confederación, esto confirma la urgencia de retomar el diálogo con reglas claras, con facilitación neutral y una agenda centrada en seguridad en carreteras, costos logísticos, precios y simplificación de trámites, evitando nuevas afectaciones a terceros", indicó.

Se trata, dijo, de una estimación conservadora cuyo objetivo es dimensionar el daño económico mientras se busca una salida negociada al conflicto.

Los representantes acusaron una falta de “sensibilidad política” por parte del Gobierno federal y anunciaron que los pasos a seguir serán consultados entre los integrantes de los 40 bloqueos instalados en 26 estados, con la posibilidad de que se intensifiquen.

La Concanaco advirtió que, de continuar la interrupción de los corredores logísticos, las pérdidas podrían aumentar exponencialmente, afectando especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, para las cuales un sólo día sin ventas puede comprometer pagos esenciales como nómina, renta y servicios básicos.

En respuesta a la ruptura del diálogo, la Segob difundió un comunicado en el que aseguró que el Gobierno federal mantiene disposición total al entendimiento, pero señaló que los grupos inconformes no retiraron los cierres e incluso ampliaron los bloqueos, impidiendo el paso de ambulancias, personal de emergencia y transporte de perecederos.

Ante este escenario, la Confederación planteó cuatro acciones urgentes para mitigar el impacto económico: