VIDEO ¬ Helicóptero de EU dispara contra lancha con más de 9 toneladas de cocaína

Redacción/SinEmbargo

05/12/2025 - 11:09 pm

La Guardia Costera de EU decomisó cerca de 20 mil libras de cocaína que eran transportadas en una lancha interceptada por un francotirador en un helicóptero.

El Gobierno de EU calificó la incautación de más de nueve toneladas de cocaína, transportadas en una lancha, como la mayor operación en alta mar de los últimos 18 años.

Ciudad de México, 5 de diciembre (SinEmbargo).- La Guardia Costera de Estados Unidos (EU) dio a conocer este viernes que logró incautar alrededor de 20 mil libras de cocaína (equivalente a más de nueve mil kilogramos), que eran transportadas en una lancha que fue interceptada gracias a la intervención de un francotirador a bordo de un helicóptero.

Cabe señalar que las autoridades calificaron esta incautación de drogas como el aseguramiento de narcóticos en alta mar más importante en los últimos 18 años.

La agencia estadounidense compartió un video en su cuenta de X, antes Twitter, en el que se aprecia el momento en el que un elemento de las fuerzas armadas, a bordo de una aeronave, utiliza un rifle de alto poder para disparar a los motores de la embarcación.

En la grabación, se observa que luego de que la lancha quedó inmovilizada fue interceptada por un par de barcos de la Guardia Costera estadounidense.

De acuerdo con la información oficial, como resultado de esta acción la tripulación del USCGC Cutter Munro logró incautar más de 20 mil libras de cocaína, mientras que no se dio a conocer más detalles acerca de si los tripulantes de la embarcación fueron arrestados o abatidos.

La Guardia Costera de EU destacó en su publicación que "nuestra fuerza de combate marítimo lidera las operaciones de interdicción de drogas de Estados Unidos, protege la Patria y mantiene las drogas mortales fuera de las comunidades estadounidenses".

Cabe señalar que esta operación, en la que participó un francotirador a bordo de un helicóptero, se llevó a cabo el martes 2 de diciembre, sin embargo, el Gobierno estadounidense reveló esta información hasta este viernes.

Esta acción se dio en el marco de la "Operación Pacific Viper", en la cual participan la Guardia Costera y la Marina de EU con el objetivo de frenar el tráfico ilegal de narcóticos desde Sudamérica.

