EU mata a otros 4 tripulantes de "narcolancha" entre la controversia internacional

04/12/2025 - 9:29 pm

El gobierno de Estados Unidos publicó este jueves un video de un nuevo ataque contra una lancha supuestamente ligada al narcotráfico en el Pacífico Oriental.

El ataque en el Pacífico se da en medio de la polémica luego de que el Washington Post revelara que en septiembre las fuerzas estadounidenses realizaron un segundo ataque para eliminar a los dos sobrevivientes que se encontraban abordo de una lancha por ordenes del Secretario Pete Hegseth. 

Los Ángeles, 4 de diciembre (LaOpinión).- El gobierno de Estados Unidos (EU) publicó este jueves un video de un nuevo ataque contra una lancha supuestamente ligada al narcotráfico en el Pacífico Oriental, en medio de controversia en el Senado por la legalidad de las operaciones militares de la administración Trump contra buques de este tipo y sus tripulantes.

Desde septiembre, la administración Trump ha atacado implacablemente buques en el Caribe y el Pacífico sospechosos de ser utilizados por “narcoterroristas” para exportar narcóticos ilícitos a EU, sin mostrar pruebas, matando al menos a 84 personas en más de 20 ataques.

Este ataque fue anunciado por el Comando Sur en su cuenta oficial de X y presentado como parte de las operaciones de la ofensiva “lanza del Sur” y habría sido ejecutado este 4 de diciembre.

La publicación afirma que la orden del ataque fue dada por el Secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien se encuentra bajo el ojo mediático, luego de que el Washington Post revelara que en septiembre las fuerzas estadounidenses ordenaran un segundo ataque contra una embarcación en el Caribe para eliminar a dos sobrevivientes que se encontraban a bordo.

La nueva misión ocurrió en el Pacífico Oriental y terminó con la vida de cuatro hombres que tripulaban la embarcación y las fuerzas armadas no han dado detalles de la organización criminal que supuestamente operaba el bote.

En medio del debate por estos ataques, el Almirante Frank Bradley, compadeció en una reunión a puerta cerrada con el comité de fuerzas armadas del Senado que investigan la legalidad de las acciones militares de la campaña antinarcóticos del Presidente, Donald Trump.

La campaña de Trump cerca de Venezuela y Colombia ha dejado al menos 84 muertos y levantado acciones legales por posibles violaciones a derechos humanos, como la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el abogado del Presidente colombiano, Gustavo Petro, presentó por la posible ejecución extrajudicial de un pescador en el Pacífico durante una de las operaciones estadounidenses.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN. 

