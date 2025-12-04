Hegseth puso en peligro a militares de EU por enviar mensajes en Signal, dice reporte

El reporte interno del Pentágono reveló que su titular, Pete Hegseth, puso en peligro a las tropas de EU por enviar mensajes con información delicada en Signal; el funcionario de Trump clamó que el documento lo exonera "totalmente".

Ciudad de México, 4 de diciembre (SinEmbargo).– El Secretario de Defensa de Estados Unidos (EU), Pete Hegseth, fue señalado por poner en peligro a las tropas estadounidenses luego de enviar mensajes en la aplicación Signal con información sensible de un ataque que se llevaría a cabo en horas posteriores contra los hutíes en Yemen, concluyó un reporte interno del Pentágono, del que el propio funcionario asegura lo exoneró "totalmente".

De acuerdo con el documento producido por la Oficina del Inspector General del Pentágono, Hegseth "envió información que identificaba la cantidad y los horarios de los ataques de aeronaves tripuladas estadounidenses sobre territorio hostil a través de una red no autorizada y no segura, aproximadamente de dos a cuatro horas antes de la ejecución de dichos ataques".

"Las acciones del Secretario crearon un riesgo para la seguridad operativa que podría haber resultado en el fracaso de los objetivos de la misión estadounidense y en posibles daños a los pilotos estadounidenses", concluyó el Inspector General.

Los hechos ocurrieron a mediados de marzo y fueron revelados por Jeffrey Goldberg, de la revista The Atlantic: el reportero se enteró porque fue añadido accidentalmente a un grupo de Signal con los principales funcionarios del gobierno de Donald Trump para discutir y organizar reuniones relacionadas con el ataque estadounidense contra posiciones de la insurgencia hutí en la capital de Yemen, Saná, que dejaron a la postre al menos 31 muertos y 100 heridos.

En ese grupo de Signal se encontraban, entre otros, Pete Hegseth, el titular del Pentágono, y lo organizó Mike Waltz, en ese momento Asesor de Seguridad Nacional, y quien fuera relevado y enviado como Embajador de EU ante las Naciones Unidas luego del escándalo de los mensajes de texto por Signal.

De acuerdo con el reporte de 84 páginas publicado por el Inspector General del Pentágono, aunque el Secretario Hegseth escribió en su declaración del 25 de julio que "no había detalles que pudieran poner en peligro a nuestras tropas ni a la misión", si esta información hubiera caído en manos de adversarios estadounidenses, las fuerzas hutíes podrían haber sido capaces de contrarrestar a las fuerzas estadounidenses o reposicionar personal y activos para evitar los ataques planeados por EU.

Además, el documento resalta que Hegseth violó la política del Departamento de Defensa, que "prohíbe el uso de aplicaciones de mensajería no aprobadas comercialmente, como Signal, para asuntos oficiales, con excepciones limitadas". "El propósito de estas políticas es proteger la información del Departamento de Defensa del acceso no autorizado y garantizar la conservación de los registros que tienen un valor continuo para el público y que la Ley exige conservar", añadió.

"Exoneración total", revira Hegseth

No classified information. Total exoneration. Case closed. Houthis bombed into submission. Thank you for your attention to this IG report. https://t.co/eQPO5iPIRc — Pete Hegseth (@PeteHegseth) December 3, 2025

Sin embargo, y a pesar de los señalamientos en el reporte del Inspector General del Pentágono, el informe no realizó ninguna recomendación relacionada con el uso de Signal por parte del Secretario Hegseth para enviar información confidencial no pública, "ya que representó sólo un caso de un problema identificado en todo el Departamento de Defensa".

Solamente recomendó que el Pentágono "mejore la capacitación e implementación de los procedimientos de seguridad de la información y los requisitos de retención de registros para sus altos funcionarios".

Además, el reporte evitó destacar el tema de la información clasificada manejada por Hegseth en los mensajes de Signal respectivos, pues, argumentó, "el Secretario de Defensa y los secretarios de los Departamentos Militares poseen autoridad de clasificación original sobre la información y los programas bajo su control en el Departamento de Defensa". Es decir, pueden decidir en qué momento y cuándo desclasificar información.

Debido a ello, Hegseth celebró el miércoles en sus redes sociales. "No hay información clasificada. Exoneración total. Caso cerrado. Bombardeamos a los hutíes hasta someterlos. Gracias por su atención a este informe", escribió en su cuenta personal de X.

This Inspector General review is a TOTAL exoneration of Secretary Hegseth and proves what we knew all along - no classified information was shared. This matter is resolved and the case is closed. — Sean Parnell (@SeanParnellASW) December 3, 2025

A su vez, el portavoz del Pentágono hizo eco del mismo mensaje. "Esta revisión del Inspector General es una exoneración TOTAL del Secretario Hegseth y demuestra lo que sabíamos desde el principio: no se compartió información clasificada. Este asunto está resuelto y el caso está cerrado", dijo.

Ninguno de los dos mencionó que el reporte sí refleja que Hegseth puso en peligro a las tropas estadounidenses.

Un Secretario de Guerra en problemas

Hegseth se encuentra en el centro de la tormenta. Además del reporte interno del Pentágono, ahora es señalado por un posible crimen de guerra.

Y es que el diario The Washington Post reveló esta semana que el ejército estadounidense habría llevado a cabo un segundo ataque que causó la muerte de sobrevivientes en una embarcación que ya había sido atacada en el Caribe, lo que va contra las propias leyes estadounidenses.

El Secretario Hegseth, que se ha autodenominado Secretario de Guerra y ha renombrado al Pentágono como Secretaría de Guerra, habría ordenado al ejército antes de la operación que se asegurara de que el ataque causara la muerte de todos los pasajeros, pero no está claro si sabía que había sobrevivientes antes del segundo ataque, según una de las fuentes.

Tras el reporte del Post, Karoline Leavitt, Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, leyó un comunicado donde aseguró que Hegseth había autorizado al comandante de Operaciones Especiales que supervisaba el ataque, el almirante Frank M. Bradley, a "llevar a cabo estos ataques", y que no fue específicamente una orden para rematar a los ocupantes de la embarcación.