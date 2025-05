El Presidente de EU remueve a asesor de Seguridad Nacional; será Embajador en la ONU

-Información en desarrollo

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que el actual asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, será el próximo Embajador ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y cederá sus actuales responsabilidades al Secretario de Estado, Marco Rubio, que compatibilizará ambas funciones.

Waltz abandona la Administración después de que supuestamente quedase relegado dentro del núcleo de confianza del Presidente tras incluir por error a un periodista de la revista The Atlantic en un chat oficial en el que el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, desveló unos ataques contra rebeldes en Yemen.

BREAKING: Donald Trump says he will nominate National Security Advisor Mike Waltz to be the next U.S. Ambassador to the United Nations. pic.twitter.com/KE1RkLL5rL

— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) May 1, 2025