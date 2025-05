Trump felicita a Carney por su triunfo electoral en Canadá y acuerdan reunirse pronto

MADRID, 30 (EUROPA PRESS).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó ayer martes al Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, después de su triunfo en las elecciones de este lunes, acordando verse "próximamente".

La Oficina de Primer Ministro canadiense informó de esta felicitación y señaló que ambos coincidieron "en la importancia de que Canadá y Estados Unidos trabajen juntos, como naciones independientes y soberanas por el bien común".

Unas declaraciones que contradicen las palabras de este martes de la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Anna Kelly, quien destacó que el resultado de estas elecciones "no afecta al plan" de Trump de convertir a Canadá en el estado número 51 de Estados Unidos.

Trump on Mark Carney winning the election in Canada:

It was the one that hated Trump the least, that won. I actually think the Conservative hated me much more than the so-called Liberal.🤡 pic.twitter.com/wuu3wQtj7K

— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) April 30, 2025