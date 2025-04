Canadienses deciden que Carney, liberal y opositor de Washington, mantenga el poder

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 28 de abril (SinEmbargo).- Mark Carney, líder del Partido Liberal y actual Primer Ministro de Canadá, ha sido proyectado como el ganador de las elecciones federales canadienses celebradas hoy, según los resultados preliminares.

En un proceso electoral marcado por tensiones con Estados Unidos y las amenazas económicas de Donald Trump, Carney consolidó una sorprendente recuperación para los liberales, quienes hace meses parecían destinados a una derrota frente al Partido Conservador liderado por Pierre Poilievre.

De acuerdo con los datos preliminares que se han dado a conocer de la elección, el Partido Liberal encabezado por Carney lidera la contienda con un 44.7 por ciento, mientras que el Partido Conservador se posiciona en segundo lugar con 40.6 por ciento de los votos.

The polls are now closed.

For 37 days, in every corner of this country, our team worked to build a stronger Canada.

Thank you to everyone who put so much into this campaign. pic.twitter.com/1Xj0R1B094

— Mark Carney (@MarkJCarney) April 29, 2025