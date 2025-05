Harris advierte que su país está al borde de una “crisis constitucional” por Trump

Los Ángeles, 1 de mayo (LaOpinión).- La exvicepresidenta de Estados Unidos (EU), Kamala Harris, reapareció en la escena pública en San Francisco, la ciudad que marcó el inicio de su carrera política, para pronunciar su primer discurso importante tras su derrota en las elecciones presidenciales de 2024 frente al Presidente Donald Trump.

Durante la apertura en la gala del vigésimo aniversario de Emerge America, y tras mantener un bajo perfil después de su derrota electoral, la exvicepresidenta Kamala Harris reapareció el miércoles en la escena política con un discurso en el que criticó duramente al Presidente Donald Trump y alertó que EU está al borde de una “crisis constitucional”.

En su discurso, que se produce poco después de los primeros 100 días de Trump en el cargo, Harris apuntó a su exoponente, diciendo que “en lugar de una Administración que trabaje para promover los ideales más altos de Estados Unidos, estamos presenciando el abandono total de esos ideales”.

Desde la derrota en las urnas —que fue recibida como un duro golpe, del cual los demócratas aún no han sabido recuperarse del todo—, Harris se ha mantenido alejada de la esfera pública, aunque se especula que podría entrar en la carrera para la Gobernación de California.

A pesar de entregar un análisis sombrío, de un Gobierno en crisis que “eventualmente afectará a todos”, Harris reconoció el “coraje” de políticos y activistas en el país que están expresando su oposición al trumpismo.

Kamala Harris comments on the first 100 days of Donald Trump’s administration at the @EmergeAmerica 20 year gala. pic.twitter.com/d9nGwnoflB

En concreto, la demócrata habló de los jueces —a quienes el Gobierno ha tildado de “radicales”—, de las universidades, y mencionó por nombre propio a legisladores como Chris Van Hollen, Bernie Sanders y Cory Booker.

La exvicepresidenta acusó también a Trump de haber “abandonado” los valores estadounidenses de “igualdad y derechos inalienables”, y de querer avanzar una política para privatizar la sanidad pública, disminuir la financiación a las escuelas y dar beneficios financieros a los más ricos.

THE Original Emerge Woman. VP @KamalaHarris spoke about the erosion of our democracy and our rights during the first 100 days of Trump. It was a powerful reminder of the importance of bridging engagement with meaningful action.

Thank you, Vice President Harris.#Emerge20 pic.twitter.com/pq5myr3d5Y

— Emerge (@EmergeAmerica) May 1, 2025