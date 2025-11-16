Volcadura de lancha con migrantes en California deja 4 muertos; entre ellos mexicanos

Tras la volcadura de una lancha con migrantes, la Guardia Costera de EU desplegó un operativo de búsqueda en la costa de California para localizar a más tripulantes.

Ciudad de México, 15 de noviembre (SinEmbargo).- La Guardia Costera de Estados Unidos (EU) confirmó este sábado que cuatro migrantes murieron, cuatro resultaron lesionados y uno más fue detenido por agentes migratorios, esto luego de que la lancha en la que viajaban volcó cerca de la costa de California.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, algunas de las personas que iban a bordo del bote declararon ser de nacionalidad mexicana, mientras que el país de origen de varios aún no se ha determinado.

La agencia estadounidense informó en un comunicado que derivado de dicho percance inició un operativo para buscar a más personas que viajaban en la embarcación, quienes posiblemente pudieron haber naufragado y quedaron a la deriva en el mar.

El reporte de la Guardia Costera de EU señala que, a las 23:40 horas del viernes 14 de noviembre, agentes de la Patrulla Fronteriza reportaron la presencia de una lancha volcada cerca de Seacoast Drive en Imperial Beach, en el estado de California.

Minutos después, se reportó la presencia de seis migrantes en la playa; al llegar al sitio, paramédico confirmaron que uno de ellos perdió la vida, mientras que otra persona fallecida fue rescatada de debajo de la embarcación volcada.