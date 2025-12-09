VERSUS ¬ Miles abrazan el Proyecto de Nación de la 4T. ¿Y la derecha tendrá alguno?

Ana Lilia, Alina, Perla y Alejandro

08/12/2025 - 6:22 pm

En esta entrega de VERSUS se habló sobre la movilización del pasado sábado 6 de diciembre, donde miles de ciudadanos se congregaron en el Zócalo capitalino en un acto masivo de respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la Cuarta Transformación.

Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).- La movilización del sábado, un acto masivo de respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no sólo mostró fuerza numérica, sino que confirmó que el Proyecto de Nación de la Cuarta Transformación (4T) mantiene un arraigo orgánico entre amplios sectores ciudadanos, coincidieron Ana Lilia Pérez, Alina Duarte y Alejandro Páez Varela. En contraste, dijeron, está la oposición que a pesar de sus campañas de odio y golpeteo político luce desdibujada, débil y sin rumbo fijo.

Alejandro Páez indicó que el punto de partida es la diferencia en la naturaleza de ambas convocatorias. La de la llamada generación Z, creada por jóvenes, fue tomada por las viejas figuras de la derecha. En tanto, la llamada "marcha del tigre" fue una congregación orgánica.

“Yo empezaría por el tema de la convocatoria, sí hay una diferencia, parece que no pero es muy importante”, afirma. A su juicio, mientras “un puñado de señores que se hacen pasar por jóvenes de la generación Z” buscan fabricar escándalo para proyectarlo en la prensa internacional, la movilización del oficialismo responde a un impulso espontáneo: “Me gusta más lo orgánico... es la gente que dice ‘yo me quiero organizar, yo quiero estar ahí’”.

Páez definió el discurso presidencial como “un corte de caja de siete años”, que puso énfasis en los logros del último año de gobierno. Lo del sábado, dice, “es un refrendo de que se ganó con 36 millones de votos, es un refrendo de que se aplastó a la oposición… hay un nuevo proyecto de izquierda en el país que tiene las preferencias de la gente y eso no se puede escatimar”. En su lectura, lo que se vio fue “un proyecto de nación echado a andar”.

Por su parte, la periodista Ana Lilia Pérez consideró que las organizaciones sociales se suman precisamente porque el proyecto ha sido adoptado “desde la expresión ciudadana”.

Recordó que la Presidenta Claudia Sheinbaum ha enfrentado campañas de odio, violencia de género y desinformación impulsadas desde la derecha, que “deciden redoblar la apuesta” al contratar asesores que replican la lógica del “peligro para México” con lo que describe como “violencia artificial”.

Pérez relacionó esta estrategia al clima que se vio reflejado en las movilizaciones opositoras de noviembre.

"El incentivar el odio lo vimos trasladado a las calles en estas manifestaciones que se dieron en noviembre en donde esta manifestación prianista, la marea rosa, usurpan la bandera de la generación z porque es de lo que se podían agarrar en ese momento, como antes se agarraron de esta defensa falsa del INE, como se agarraron de l Poder Judicial y los veremos agarrarse de alguna otra cosa en otro momento".

Frente a ello, resaltó que el proyecto iniciado en 2018 sigue una ruta de largo plazo: “La Presidenta en ningún momento ha planteado que sea otro proyecto… así son los proyectos de nación, que vaya más allá de la coyuntura sexenal”.

El pasado sábado 6 de diciembre, miles de ciudadanos se congregaron en el Zócalo capitalino en un acto masivo de respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la Cuarta Transformación (4T), enviando un mensaje directo de rechazo a los intentos de deslegitimación, la injerencia extranjera del Gobierno estadounidense y las campañas sucias de la derecha. El evento, que demostró el músculo del movimiento a siete años de su llegada a la Presidencia de México, reafirmó también el mensaje de defender la soberanía nacional a toda costa.

Desde el Ángel de la Independencia y el Monumento al Caballito partieron los contingentes, incluidos jóvenes simpatizantes. La atmósfera fue de "alegría" y música, con manifestantes provenientes de diversos estados del país como Nuevo León, Puebla, Guerrero, Estado de México y Morelos, portando banderas y cartulinas de apoyo. La Presidenta estimó una asistencia de al menos 600 mil personas, cifra que fue confirmada por el Gobierno de la Ciudad de México.

CRÓNICA ¬ La 4T muestra fuerza con miles de mexicanos de todas las edades y en paz
Una simpatizante de la 4T durante el evento del Zócalo capitalino que tuvo lugar este 6 de diciembre. Foto: Presidencia

Para la analista Alina Duarte, el acto reveló un cambio de percepción pública respecto a la figura presidencial.

“Hay mucha Presidenta. Ya no se trata sólo de la sucesora de López Obrador, sino de un motivo de orgullo para quienes la respaldan.La gente está orgullosa de tener a la Presidenta Claudia Sheinbaum, lo que representa una mujer de izquierda”.

Duarte subrayó la contundencia del discurso de la Presidenta, el cual expuso los avances que han habido con la Cuarta Transformación, pero destacó los alcanzados en su primer año de Gobierno.

"Lo que estamos viendo es la reconstrucción mínima de un Estado de bienestar que fue desmantelado y que ni siquiera se terminó de consolidar. Después empezamos a ver bastante cosas hasta llegar a la década de los ochentas donde se trató de imponer un modelo donde se premiaba todo como mercancía, mercantilizar la vida misma, privatizar los recursos naturales. Creo que no hay minimizar lo que estamos viendo, sobre todo lo que ha pasado en este último año que han sido un montón de reformas constitucionales, nuevos programas sociales, mas derechos. Cuando haces este recuento de repente ves que va a contrasentido de esas dinámicas que veníamos viendo. Lo que anuncia ayer la Presidenta es la reestructuración de muchas cosas que han venido ocurriendo".

Ana Lilia, Alina, Perla y Alejandro

Ana Lilia, Alina, Perla y Alejandro

