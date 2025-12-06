La izquierda sale a la calle para conmemorar los 7 años de su "Cuarta Transformación"

La conmemoración del séptimo aniversario de la "Cuarta Transformación" en México se celebra con una demostración masiva de fuerza popular convocada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, conocida como “La marcha del Tigre”, que culminará en el Zócalo. El evento se enmarca también en la reaparición del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien externó su apoyo incondicional a la actual Presidenta y estableció las tres únicas circunstancias que lo harían considerar volver a la vida pública: la defensa de la democracia, la defensa de Sheinbaum o la defensa de la soberanía nacional.

Ciudad de México, 6 de diciembre (SinEmbargo).– A siete años del inicio de la "Cuarta Transformación" , aquel "cambio de régimen político" pronunciado por Andrés Manuel López Obrador en su toma de protesta, el movimiento se alista para una nueva demostración de fuerza popular. Hoy, bajo el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ostenta una histórica votación y altos niveles de aprobación en su primer año de gestión, la 4T ha convocado a una masiva movilización conocida en redes como “La marcha del Tigre”.

Este acto, que culminará con un mensaje presidencial en el emblemático Zócalo de la Ciudad de México, busca celebrar la consolidación de este proyecto político que, respaldado por la mayoría calificada en el Congreso tras el "Plan C", sigue marcando la pauta nacional a pesar de los desafíos como la persistente inseguridad. La conmemoración se da también en un contexto de reaparición pública del expresidente López Obrador, quien reafirma su apoyo a Sheinbaum y define las tres únicas circunstancias por las cuales consideraría volver a la vida pública.

“Hoy la Cuarta Transformación política de México, puede parecer pretencioso o exagerado, pero hoy no solo inicia un nuevo gobierno, hoy comienza un cambio de régimen político”, pronunció hace 7 años Andrés Manuel López Obrador en su toma de protesta en el Congreso de la Unión, luego de su victoria del domingo 1 de julio en la que obtuvo 30 millones de votos.

Hoy, esa “Cuarta Transformación" es encabezada por la Presidenta Claudia Sheinabum Pardo, quien llegó a Palacio Nacional como la más votada en la historia del país (36 millones de mexicanos la respaldaron) y con el mejor nivel de aprobación de un mandatario mexicano en su primer año de gestión en los últimos 25 años.

El viernes, la consultora Enkoll dio a conocer que Sheinbaum mantiene así su nivel de popularidad, con apenas dos puntos menos de los que registró en diciembre de 2024, cuando tras tres meses de Gobierno sostenía el 76 por ciento de aprobación.

Entre los mayores logros que destacaron las personas sobre la gestión de Sheinbaum está la entrega de apoyos sociales a mujeres y adultos mayores, que representó el 38 por ciento de la menciones. Sin embargo, la persistencia de la inseguridad y la delincuencia figuran entre lo que el 21 por ciento de la población encuestada calificó como su "mayor error".

El “movimiento” —como llaman en el partido oficialista Morena al conjunto de militantes y simpatizantes— ha tenido un crecimiento nunca antes visto en la historia reciente del país, particularmente si se toma en cuenta que Morena nació como partido en 2015. De hecho, las primeras gubernaturas que el partido guinda obtuvo las ganó en 2018, en medio del tsunami lopezobradorista.

En ese entonces, triunfaron en Morelos, en alianza con el PES, con Cuauhtémoc Blanco; en Chiapas, con Rutilio Escandón; en Tabasco, con Adán Augusto López; en Veracruz, con Cuitláhuac García, y en la Ciudad de México, con Claudia Sheinbaum Pardo, la actual Presidenta del país. De hecho, hoy en día el oficialismo gobierna 24 entidades, de las cuales la mitad se renovarán en el proceso intermedio de 2027.

A eso suma la mayoría calificada que obtuvo la 4T —como se le denomina a la llamada “Cuarta Transformación" — en el pasado proceso federal, una mayoría que alcanzó mediante una campaña en la que se pidió respaldar al partido guinda en las urnas para obtener el control del Congreso y poder modificar la Constitución sin ningún voto de la oposición, que desde el Gobierno pasado había decretado estar en una “moratoria constitucional”, contra cualquier propuesta del oficialismo.

Ese llamado a obtener la mayoría calificada se llamó el “Plan C”, para el cual se requirió de los aliados del morenismo: el Partido del Trabajo (PT), que encabeza desde sus inicio el hoy Senador Alberto Anaya, y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el eterno aliado del poder en turno que de la mano de la 4T ha obtenido sus mejores números en votación y en triunfos electorales.

Es en ese contexto, y particularmente frente a los intentos de movilización de la oposición que pretendió capitalizar un aparente descontento de la Generación Z, que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Morena, el partido que encabeza Luisa María Alcalde, así como militantes y simpatizantes han convocado a movilizarse este sábado como parte de lo que ha sido llamado en redes “La marcha del Tigre” —una referencia al pueblo que ha respaldado a la izquierda—, la cual culminará con una concentración en el Zócalo de la Ciudad de México en donde la Presidenta dará un mensaje.

El Zócalo de la Ciudad de México es, de hecho, el escenario histórico de las luchas sociales y de la izquierda en la historia moderna del país; si bien, en el marco de las movilizaciones de la llamada “Marea Rosa” logró ser llenado por la derecha, el Presidente López Obrador demostró ahí su músculo político como lo hará este día la Presidenta Sheinbaum Pardo.

La propia Presidenta ha hecho una invitación abierta a las mexicanas y mexicanos para que este sábado 6 de diciembre acudan a celebrar siete años de la Cuarta Transformación: “En México el pueblo manda, en México hay gobiernos que son del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México y el único que lo puede decir es el propio pueblo de México, por eso decimos: con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, sostuvo el pasado 30 de noviembre en Cuernavaca, Morelos.

El acto también se enmarcada en medio de la reaparición pública del Presidente López Obrador, quien hace una semana lanzó su nuevo libro Grandeza, en un video en el que pidió a sus seguidores que apoyen "mucho mucho mucho mucho" a la Presidenta, recordándoles que "todavía es temporada de zopilotes y hay halcones". Además, la calificó como "la mejor presidenta del mundo" y la ha destacado por ser "fiel al pueblo" y a los principios de la transformación.

En el mismo mensaje, López Obrador expuso las tres únicas razones por las cuales consideraría volver a salir a la calle y dejar su retiro: 1. Defensa de la Democracia: Saldría si "atentaran contra la democracia", específicamente si se repitieran "los grandes fraudes" que solían realizar los potentados y oligarcas. Subraya que, para la gente pobre, la democracia no es solo un deber cívico, sino una cuestión de "sobrevivencia". 2. Defensa de la Presidenta Sheinbaum: Dijo que la defendería si hubiera "intentos de golpe de estado" o si la "acosan". 3. Defensa de la Soberanía: La tercera razón sería si se violara la soberanía de México, pues el país debe mantenerse como una nación "libre" e "independiente".

Un día después, la Presidenta aclaró que afortunadamente, no estamos en ninguna de las tres circunstancias que planteó Andrés Manuel López Obrador para su reincorporación a la vida pública. “El pueblo de México está con el proyecto, lo vemos todos los días, lo dicen las encuestas por si había alguna duda”, expuso en relación al respaldo al movimiento de la “Cuarta Transformación" que cumple 7 años.