VIDEO ¬ CSP invita a celebrar "conquistas del pueblo" y 7 años de la 4T en el Zócalo

La Presidenta Sheinbaum publicó un video en redes sociales caminando por el Zócalo, a donde invitó a todos a asistir el sábado 6 de diciembre a las 11:00 am para celebrar siete años del inicio de los gobiernos de la 4T, primero con AMLO y ahora con ella al frente.

Ciudad de México, 4 de diciembre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo publicó este jueves un video en redes sociales para invitar a todas las ciudadanas y ciudadanos a asistir al Zócalo de la capital mexicana a las 11:00 am el sábado 6 de diciembre, donde se celebrarán siete años del inicio de los gobiernos de la Cuarta Transformación (4T), que arrancó con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora continúa su "segundo piso" con la mandataria.

"Quiero invitarlos a defender lo logrado, las conquistas del pueblo. Defendamos la democracia, las libertades. Este es el México de la 4T. Sábado 6 [de diciembre], 11 de la mañana, Zócalo. Siete años de transformación, de conquistas y a nunca olvidar lo que ha sido nuestra historia, nuestros héroes y heroínas que nos dieron patria. Hoy junto con ustedes seguimos construyendo patria", dice Sheinbaum en el video.

La mandataria aparece primero frente a uno de los murales de Diego Rivera en Palacio Nacional y luego sale a la plancha del Zócalo, desde donde realiza la invitación. "Este último mes hemos vivido una andanada de campañas, calumnias, en contra de lo que representamos. Han inventado una cantidad de cosas tremendas", argumentó.

Y es que la celebración de los siete años de gobiernos de la 4T se da apenas unas semanas después de que se llevara a cabo una movilización realizada supuestamente por jóvenes de la "Generación Z", que ha cuestionado el trabajo de Sheinbaum y que detrás ha tenido el apoyo de la oposición e incluso de la ultraderecha mexicana.