La Presidenta confirma movilización el 6 de diciembre en el Zócalo, y da más detalles

El 6 de diciembre se realizará una concentración en el Zócalo de la CdMx para celebrar siete años del inicio de la 4T, confirmó la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien invitó a toda la población a participar en el festejo.

Ciudad de México, 24 de noviembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que se ha convocado a la ciudadanía para congregarse el próximo 6 de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México (CdMx), con el objetivo de celebrar siete años del inicio de la Cuarta Transformación (4T), evento al que están invitados tanto jóvenes como adultos.

"Hay mucha alegría y hay mucho que festejar el 6 de diciembre en el Zócalo", afirmó la mandataria federal durante su conferencia matutina de hoy, donde, nuevamente, criticó los intentos de la oposición por querer crear en redes sociales una idea sobre que la juventud está enojada con el Gobierno.

Desde Palacio Nacional, la Presidenta afirmó que, fuera del ciberespacio, la gente expresa constantemente su apoyo hacia la 4T por los avances que se han logrado desde 2018 a raíz de las políticas implementadas en materia social, económica, de salud, educación, etc., lo cual ha quedado demostrado durante sus giras.

"Lo veo no sólo cuando llego, cuando vamos a una ciudad a un pueblo. Hay mucho que celebrar. Claro, nuestros detractores no quieren celebrar, pero hay mucho que celebrar por lo que ha cambiado el país este año", resaltó Sheinbaum Pardo.

La titular del Ejecutivo federal destacó algunos de los logros de su Gobierno y el del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), como el hecho de que se hayan reducido los requisitos para acceder a un crédito inmobiliario o el aumento al salario mínimo.

"Ahora para acceder a un crédito Infonavit sólo son tres requisitos. Además, se han mejorado las viviendas. Durante seis años serán reestructurados cinco millones de créditos, además, un millón 300 mil hogares nuevos. Con acceso a todos los que tienen entre uno y tres salarios mínimos de ingresos", señaló.

Luisa Alcalde también invita a la movilización

Ayer, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, también hizo una invitación en redes sociales a las y los mexicanos para participar en el evento del 6 de diciembre, cuando se realizará una marcha que partirá del Ángel de la Independencia al Zócalo de la CdMx.

"El próximo sábado 6 de diciembre vamos a marchar del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino para celebrar y defender los logros de la Transformación. Lo que con amor nos legaron, con amor lo vamos a defender", mencionó Alcalde en su publicación.

El próximo sábado 6 de diciembre vamos a marchar del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino para celebrar y defender los logros de la Transformación. Lo que con amor nos legaron, con amor lo vamos a defender 🇲🇽❤️ pic.twitter.com/9th9w0wX3Y — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) November 23, 2025

La llamada "marcha del tigre" comenzó a difundirse en plataformas como X y TikTok desde la semana pasada en respuesta a la marcha de "Generación Z" que tuvo lugar el pasado 15 de noviembre en distintas partes de la República, en la que la principal consigna fue pedir la revocación de mandato de Sheinbaum ante la violencia que azota el país.