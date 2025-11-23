VIDEO ¬ CNTE irrumpe discurso de Sheinbaum en Oaxaca; asistentes responden con apoyo

Simpatizantes de la Presidenta Sheinbaum intentaron silenciar a maestros de la CNTE que irrumpieron en un evento con consignas en favor de la mandataria federal.

Ciudad de México, 22 de noviembre (SinEmbargo).- Un grupo de maestros, integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), irrumpieron en un evento encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Oaxaca este sábado, con el objetivo de protestar contra la Reforma Educativa y la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Este día, la mandataria federal visitó la comunidad de San Pedro y San Pablo Teposcolula para participar en una reunión con habitantes y presentar los avances del "Plan General Lázaro Cárdenas en la Mixteca".

Justo cuando la Jefa del Ejecutivo se disponía a dar su discurso, un grupo de docentes comenzó a gritar consignas utilizando megáfonos y bocinas, por lo que se vio obligada a interrumpir su mensaje para pedir a los manifestantes que guardaran silencio.

"¿Me escuchan los que están con el megáfono? A los compañeros que están con el megáfono. Bueno, vamos a seguir, porque no quieren escuchar", mencionó Sheinbaum.

Pese a la petición de la mandataria, los maestros de la CNTE continuaron con su protesta, por lo que algunas de las personas que estaban presentes en el evento decidieron responder gritando consignas a favor de la Presidenta, como "es un honor estar con Claudia hoy".

Debido a la “guerra” de consignas entre manifestantes y ciudadanos, Sheinbaum tuvo que interrumpir su discurso en varias ocasiones para solicitar a los presentes que mantuvieran la calma y no cayeran en provocaciones.

Pese a la protesta de los maestros de la CNTE, la Presidenta logró concluir su mensaje con motivo de la presentación de los avances del "Plan General Lázaro Cárdenas en la Mixteca".