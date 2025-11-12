Rosa Icela pide mantener diálogo con la CNTE; rechaza paro nacional y movilizaciones

Redacción/SinEmbargo

12/11/2025 - 4:42 am

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Campesinos anuncian paro nacional y toma de aduanas el próximo 24 de noviembre

Qué es “Generación Z”, una prótesis de derecha que capitaliza el asesinato de Manzo

FOTOS Y VIDEOS ¬ "Generación Z" marcha en CdMx; congregación se reduce a un puñado

Rosa Icela Rodríguez llamó a la CNTE a mantener el diálogo con el Gobierno y evitar la toma del AICM, Palacio Nacional y las principales carreteras de acceso de la Ciudad de México.

Ciudad de México, 12 de noviembre (SinEmbargo).- La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, hizo un llamado ante la convocatoria de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para realizar un para nacional de 48 horas los días 13 y 14 de noviembre, por lo que además se anunciaron movilizaciones y toma de casetas, oficinas gubernamentales y tiendas transnacionales.

“Los convocamos a evitar afectaciones a miles de personas. Estamos convencidos de que por encima de todo se encuentra la educación y el bienestar de los estudiantes”, expresó la funcionaria en la cuenta de X de la Secretaría de Gobernación.

Rosa Icela Rodríguez recordó que en la Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum han habido más de 22 mesas de trabajo para atender las demandas de los maestros.

En este sentido, la Secretaria federal señaló que hubo un aumento de los salarios para los docentes de 10 por ciento en mayo de 2025, se congeló la edad mínima de jubilación para los docentes que cotizan en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la cual se mantiene en 58 años para maestros y 56 años para maestras.

Rosa Icela Rodríguez también trajo a cuenta que se ha impulsado la reducción de intereses de los créditos del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), así como el congelamiento de saldos, la aplicación de quitas y la condonación de adeudos. Además, recordó que se suspendió la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM) con el propósito de hacer en conjunto una nueva propuesta para ingresos y promoción de docentes.

"Como Gobierno, hemos atendido las legítimas demandas del magisterio, pero rechazamos cualquier manifestación o amenaza con tintes políticos que socave la tranquilidad de la población y desvirtúe la lucha por una mejor educación", expresó la funcionaria.

En esa relación de ideas, la Secretaria aseguró que se han mejorado los procesos administrativos, los cuales reconocen la pluriculturalidad y han avanzado en materia de basificación, contrataciones e incidencias, además de que se han destinado recursos para mejorar la infraestructura y el equipamiento en la escuelas con el programa "La Escuela es Nuestra".

“Se han construido clínicas y hospitales, precisamente donde los docentes lo han solicitado. Y en el caso de la Sección 22, de Oaxaca, también se han destinado cientos de millones de pesos para apoyar basificaciones, retribuir a jubilados, adquirir uniformes para los estudiantes y mobiliario escolar, así como equipos de cómputo”, puntualizó.

Finalmente, ante el llamado de la CNTE para realizar bloqueos en el Congreso de la Unión, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Palacio Nacional y la carreteras de acceso a la Ciudad de México (CdMx), Rosa Icela Rodríguez pidió continuar con el diálogo con los maestros y respetar los derechos de la ciudadanía.

"Y que se respete el derecho de las niñas y niños a no interrumpir sus estudios. Los convocamos a evitar afectaciones a miles de personas. Estamos convencidos de que por encima de todo se encuentra la educación y el bienestar de los estudiantes", concluyó.

Cabe recordar que la CNTE se mantiene en protesta para que se destine mayor presupuesto a la educación, la salud y seguridad social de los maestros; para que se reestablezca la mesa central entre la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN); por la abrogación la Reforma Educativa impulsada por el Gobierno de Enrique Peña Nieto en 2013; y por la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 implementada durante el sexenio de Felipe Calderón, la cual implica lo siguiente:

  • El monto de la pensión del maestro dependerá del saldo acumulado en su cuenta Afore y este se actualizará anualmente de acuerdo a la inflación.
  • Al adquirir una renta vitalicia se le garantiza al maestro el pago de una pensión predeterminada de por vida.
  • El maestro debe comprar un Seguro de Sobrevivencia que le permitirá a sus beneficiarios recibir una pensión a la muerte del pensionado.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

El distractor más inútil y oneroso

"Las pruebas científicas y ministeriales poco importan al expresidente, y ahora la Presidenta, o a la FGR...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Manipulando la revocación

"Claudia Sheinbaum desea organizar la revocación el mismo día de las elecciones intermedias, utilizando su popularidad para...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Mirada integral en la búsqueda de personas

"La desaparición de un familiar es uno de los momentos más complejos y dolorosos, porque detiene la...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Caso Arámbulo: El dilema de la corrupción judicial en Paraguay

"La polémica fuga de Antonella Arámbulo, envuelta en sospechas de favores políticos, pone la lupa sobre el...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
+ Sección

Opinión en Video

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z
Por Mario Campa

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?
Por Óscar de la Borbolla

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?

Salinas Pliego en bancarrota
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego en bancarrota

Extorsión, el cáncer de Michoacán
Por Ana Lilia Pérez

Extorsión, el cáncer de Michoacán

¿La derechización de México?
Por Alejandro Páez Varela

¿La derechización de México?

Barril sin fondo
Por Muna D. Buchahin

Barril sin fondo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola
Por Alejandro Calvillo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum
Por Pedro Mellado Rodríguez

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum

Trump y los corolarios
Por Lorenzo Meyer

Trump y los corolarios

+ Sección

Galileo

Personas caminando por una calle, en Bruselas, Bélgica

El multilingüismo ayuda a mantenerse joven, según estudio llevado a cabo en Europa

Una nueva investigación indica que las biopsias líquidas de rutina podrían reducir sustancialmente los diagnósticos de cáncer en etapas avanzadas.

Un análisis de sangre podría detectar cáncer en etapas tempranas, según investigación

Investigadores de Intermountain Health descubrieron que ajustar una dosis de vitamina D en pacientes cardíacos reduce su riesgo de sufrir un segundo infarto.

La vitamina D podría evitar un segundo infarto en pacientes cardíacos, revela estudio

Puedes tener una botella consentida para llenar de agua y llevar a todas partes, pero los expertos advierten que deben lavarse regularmente.

¿No sueles lavar la botella donde bebes agua? ¡Cuidado! Podrías arriesgar tu salud

Seguramente alguna vez te has dispuesto a beber de un vaso recién lavado y, para tu sorpresa, has notado un desagradable olor a huevo. ¿Por qué ocurre?

¿Por qué algunos vasos huelen a huevo? La ciencia lo explica y revela cómo evitarlo

Un antibiótico que sirve como tratamiento del acné podría ayudar a reducir el riesgo de que algunos jóvenes desarrollen esquizofrenia, según una investigación.

Un antibiótico para tratar el acné podría reducir el riesgo de esquizofrenia: estudio

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Un gran número de mujeres hoy en día experimenta niveles de agotamiento que van más allá del cansancio habitual.

¿La deficiencia de hierro genera cansancio extremo en mujeres? Estudio así lo revela

Científicos descubren megared arácnida de 100 metros cuadrados en cueva de Albania

Saturno

La NASA revela que una luna de Saturno podría albergar un océano apto para la vida

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El exgobernador Rubén Figueroa Figueroa, asesino de luchadores sociales como Lucio Cabañas, Genaro Vázquez y otros, tuvo un homenaje de Morena.
1

Rubén Figueroa, asesino de Lucio, Genaro y otros, tuvo homenaje ¡de la “izquierda”!

Tenochtitlan, visto en un mapa interactivo 3D creado por el artista Thomas Kole.
2

FOTOS ¬ Así era Tenochtitlan desde todos los rincones: construyen mapa 3D interactivo

Ricardo Salinas Pliego, presidente de TV Azteca
3

Hacienda investiga casinos por lavado de dinero; Grupo Salinas denuncia "persecución"

El Gobierno Federal detuvo a otro implicado en el caso Colosio.
4

El distractor más inútil y oneroso

Ricardo Salinas
5

Que Zurdos de mierda, que Corte espuria, etcétera. Hay nuevo VIDEO de Salinas Pliego

A pesar de su oscuro historial, el Gobierno de Guerrero y el Ayuntamiento de Huitzuco, ambos de Morena, rindieron el domingo pasado un homenaje al exgobernador priista por el 117 aniversario de su natalicio.
6

ENTREVISTA ¬ No honraron a mi papá, pero sí a su asesino, acusa hija de Lucio Cabañas

Detenido por robo en joyería de la Ciudad de México
7

Presunto responsable de robo en joyería de Plaza San Jerónimo es detenido por la SSC

El pleno de la SCJN tiene previsto desechar en definitiva los siete litigios de Grupo Elektra y TV Azteca, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego.
8

Le llegó la hora a Salinas Pliego: ministros decidirán 7 litigios por 40 mil millones

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z
9

RADICALES ¬ El PRIAN repite su fórmula fallida: ahora se disfraza de "Generación Z"

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación
10

Rosa Icela pide mantener diálogo con la CNTE; rechaza paro nacional y movilizaciones

11

Autoridades activan alerta para localizar a Renata Zoe, de seis años, en Edomex

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z
12

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z

La Sedena detiene a 6 militares por la muerte de las niñas Leidy y Alexa en Sinaloa
13

La Sedena detiene a 6 militares por la muerte de las niñas Leidy y Alexa en Sinaloa

Salinas Pliego en bancarrota
14

Salinas Pliego en bancarrota

Equinox Gold explotó tierras en Guerrero y a cambio solamente dejó desolación.
15

La canadiense Equinox explotó el oro de Carrizalillo a cambio de daños y enfermedades

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación
1

Rosa Icela pide mantener diálogo con la CNTE; rechaza paro nacional y movilizaciones

Detenido por robo en joyería de la Ciudad de México
2

Presunto responsable de robo en joyería de Plaza San Jerónimo es detenido por la SSC

Ricardo Salinas Pliego, presidente de TV Azteca
3

Hacienda investiga casinos por lavado de dinero; Grupo Salinas denuncia "persecución"

A pesar de su oscuro historial, el Gobierno de Guerrero y el Ayuntamiento de Huitzuco, ambos de Morena, rindieron el domingo pasado un homenaje al exgobernador priista por el 117 aniversario de su natalicio.
4

ENTREVISTA ¬ No honraron a mi papá, pero sí a su asesino, acusa hija de Lucio Cabañas

Personas caminando por una calle, en Bruselas, Bélgica
5

El multilingüismo ayuda a mantenerse joven, según estudio llevado a cabo en Europa

Ricardo Salinas
6

Que Zurdos de mierda, que Corte espuria, etcétera. Hay nuevo VIDEO de Salinas Pliego

La Sedena detiene a 6 militares por la muerte de las niñas Leidy y Alexa en Sinaloa
7

La Sedena detiene a 6 militares por la muerte de las niñas Leidy y Alexa en Sinaloa

Promocionan sombreros que usaba Carlos Manzo
8

Delegada de Michoacán critica a oposición: "si quieren sombrero, compren el original"

Consejo Coordinador Empresarial elegirá José Medina Mora Icaza como su nuevo líder
9

El Consejo Coordinador Empresarial elegirá a José Medina Mora Icaza como nuevo líder

Equinox Gold explotó tierras en Guerrero y a cambio solamente dejó desolación.
10

La canadiense Equinox explotó el oro de Carrizalillo a cambio de daños y enfermedades

11

La Línea 1 del Metro de la CdMx abrirá el 16 de noviembre: Aquí todos los detalles

Ha comenzado a circular en redes sociales la convocatoria para la llamada “Marcha Generación Z”, un movimiento que generado dudas sobre su autenticidad.
12

#PuntosYComas ¬ La revocación de Mandato sólo sería válida con 40 millones de votos