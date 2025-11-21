Sheinbaum alerta que la oposición entró en una fase "ofensiva" de "mucho odio"

Redacción/SinEmbargo

21/11/2025 - 9:20 am

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Queremos una oposición de altura, con propuestas e ideas; no con violencia: Sheinbaum

"Creen que insultos y leperadas en marcha nos debilitan. No", afirma Sheinbaum

Salinas Pliego recluta “guerreros”: de Krauze a “Tumbaburros” y de Negre a Claudio X.

Sheinbaum advirtió desde Palacio Nacional que los mensajes son de mucho odio de parte de la oposición, incluida la partidista, como el priista "Alito" Moreno, y también del empresario Ricardo Salinas Pliego, deudor de impuestos que ha tomado la misión personal de enfrentar al gobierno morenista.

Ciudad de México, 21 de noviembre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió esta mañana desde Palacio Nacional que la oposición –del priista Alejandro "Alito" Moreno al empresario Ricardo Salinas Pliego– entró en una fase "de mucho odio, exacerbando el odio", pero confió en que ese mensaje no llega al sector juvenil al que supuestamente están provocando, luego del fracaso de la convocatoria de la segunda marcha de la supuesta "Generación Z".

"Imagínense si no existiera ‘La mañanera’, no podríamos responder un montón de cosas no podríamos estar en el debate. Yo creo que le va a ir siendo muy contraproducente, ellos están queriendo seguir una línea, no solamente contra la Presidenta –de manera muy ofensiva por cierto– y contra el Gobierno de México, lo que representamos, el partido del que venimos, sino una línea de mucho odio, exacerbando el odio, pero el pueblo de México no es eso, ni los jóvenes, porque ellos están tratando supuestamente a un sector juvenil. Y no llegan, no llegan", dijo Sheinbaum este viernes en su conferencia de prensa matutina.

"Se equivoca quien llama a la violencia, se equivoca quien llama al odio. Se equivoca quien apela al ‘Porfiriato’. Se equivoca quien no conoce la historia de México. Se equivoca quien cree que el pueblo es tonto, se equivoca. Si triunfó nuestro movimiento, fue por años y años de tocar casa por casa, de informar, de debatir, como el gobierno lo había capturado un grupo, un sector, de los más acaudalados del país, y cómo servían a sus intereses. Y eso cambió: el gobierno le sirve al pueblo, es por convicción y porque así debe ser la democracia", añadió.

"Alito" Moreno suele usar insultos y agresiones fuertes al hablar de Morena y del Gobierno de Sheinbaum.
"Alito" Moreno suele usar insultos y agresiones fuertes al hablar de Morena y del Gobierno de Sheinbaum. Foto: Especial
Salinas Pliego suele dirigirse al gobierno de Sheinbaum y al oficialismo en general como "zurdos de mierda".
Salinas Pliego suele dirigirse al gobierno de Sheinbaum y al oficialismo en general como "zurdos de mierda". Foto: Especial

Ya el jueves, Sheinbaum había centrado su discurso del 20 de noviembre en los peligros de invocar a la ultraderecha en México. "Es una responsabilidad histórica porque quienes hoy reivindican la mano dura, la fuerza por encima de la ley, los que reivindican la ultraderecha o esa libertad que sólo disfrutan los privilegiados, no conocen la historia de México ni a nuestro pueblo", sostuvo desde la plancha del Zócalo.

"El porfiriato de entonces es al mismo al que quieren convocar ahora. Al del despojo, al del exterminio silencioso, al de la esclavitud, al de una prensa callada, al de una paz impuesta. Tampoco hay que olvidar el periodo previo al de la actual transformación: 36 años de regresiones, pobreza, desigualdad, corrupción y privilegios", dijo ayer.

Este viernes, la Presidenta remarcó que a ella no la eligió "una élite" ni un "grupo que me puso en el gobierno", sino "el pueblo". "Al pueblo le respondo. Es una forma distinta de gobernar, cercana al pueblo. Y la honestidad por delante, siempre. No se compra, ni la autoridad moral, con todo el dinero del mundo. Si el más acaudalado del mundo no se ha comportado con honestidad jamás tendrá autoridad moral, se construye a lo largo de la vida. Eso nos sostiene", reflexionó.

La respuesta nunca es la violencia: Sheinbaum

Sobre la segunda marcha de la supuesta "Generación Z", Sheinbaum subrayó que hubo "muy poca gente porque se estuvo informando". "Y también, quien convoca, le va midiendo. Y hay libertades, México nunca va a perseguir a nadie. Había un chico que estaba diciendo que lo estábamos persiguiendo: no perseguimos a nadie por sus ideas políticas, por lo que comunica, por lo que dice. Incluso si siente preocupación, se hace un análisis y se le puede brindar seguridad. Nosotros no perseguimos a nadie. Jamás, México es libre", afirmó.

La Presidenta también cuestionó a Jorge Romero, el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN). "En una entrevista dijo abiertamente, porque no es menor que un dirigente de un partido político de oposición que se ha caracterizado, que abiertamente dicen que son de derecha y que tienen su alianza con el PRI histórica. Él lo declaró, no es menor, no es que se equivocó, es que es parte de una estrategia porque si no ¿porque lo declaró? Él lo dijo abiertamente. Esto es muy importante para el pueblo de México, para los jóvenes. No se debe apostar nunca a la violencia como forma de hacer política, más cuando vivimos en una país libre, aquellos países caracterizados por el fascismo por la no libertad de expresión porque a cualquier persona que está en contra del gobierno se le persigue y se le encarcela. México ya pasó por eso", indicó.

Cuestionó que Romero Herrera dijera que "lo que falta a la oposición es literalmente ya la violencia". "Fíjense, esa declaración, ahora júntenlo con lo que dijo ayer y antier el Congreso de la CdMx, algunos diputados del Congreso de la ciudad que muestran pruebas –ya no solamente juntar cabos que están en la redes–, no se necesita un investigador muy avanzado para poder ver esto, quienes convocaron a la manifestación, quienes participaron en la manifestación, quienes no se deslindaron, quienes quisieron acusar al gobierno de represión, quienes promueven el odio, el odio, el odio, como forma de hacer política", señaló Sheinbaum.

"Es nada más juntar lo que está en la redes. Es muy importante que abramos esto porque si no se queda escondido, entonces la violencia que se genera en un grupo en una manifestación que golpeó a los policías como golpeo y que estaban buscando otras cosas llenos de odio, pues se hacen todas estas denuncian y no dicen ‘esta boca es mía’", cerró.

"No vamos a caer en provocaciones"

Sobre el mensaje que se envía a diario desde los noticiarios de TV Azteca y ADN 40, ambas pertenecientes a Salinas Pliego, donde se suele remarcar el mensaje ultraderechista de su dueño y siempre crítico del oficialismo, incluso recurriendo a mentiras, Sheinbaum señaló que "ellos buscan que nosotros caigamos en una acción que les permita decir: ‘¿Ven qué autoritarios son?’"

"Nosotros no vamos a caer en ninguna provocación, de ningún tipo. Nosotros vamos a actuar en el marco de la ley. Ahora, si la Corte cumple con la Constitución, ya no hay privilegios. Y las instituciones del Gobierno de México también: lo que diga la ley. Pero es importante que se conozca", subrayó.

"Habrán jóvenes que no estén de acuerdo con nosotros y qué bueno, pero la mayoría de los jóvenes están con la transformación, entonces este esquema de información pues le va a ir generando a él cada vez más pérdidas, la verdad, porque pues a ver que anunciantes siguen ahí en la televisora y es sencillamente el mercado, es la libertad del mercado. Ahora que vino la resolución de la Corte, la SCJN tiene que notificar a hacienda al SAT", añadió, en referencia al adeudo de impuestos de Salinas Pliego.

Sheinbaum dijo que aún no sabe si ya notificó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el pago del adeudo de impuestos de Salinas Pliego.

Sheinbaum: Creen que insultos nos debilitan. No

Ya el lunes, Sheinbaum había asegurado que no le afectan y, al contrario, la hacen más fuerte los gritos y los insultos en su contra realizados durante la marcha del sábado pasado, autodenominada de la "Generación Z", pero que congregó y fue convocada sobre todo por una parte de la oposición de derecha, incluido Salinas Pliego y el PRIAN. Aseguró que la manifestación no debilita ni a ella ni a su Gobierno.

"Creen que nos van a debilitar, que van a debilitar a la Presidenta por lo que gritan. No. Más fuerte soy, más fuerte. ¿Ustedes creen que esos gritos, leperadas, me van a hacer algo? No. Estamos fuertes con el pueblo, muy fuertes", dijo Sheinbaum en su conferencia matutina del lunes.

La Presidenta también admitió que seguramente hay gente que no le caigo bien, claro, tampoco pasa nada". "Pero nosotros estamos dedicados a trabajar con la fuerza que nos da el pueblo. Aquí no nos vamos a rajar nunca. Aquí es: el pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo", remarcó.

Sheinbaum llamó a todos en México "al no uso de la violencia". "Aquí no se reprime, no se censura, hay libertad, pero nadie quiere la violencia. No se debe azuzar a todos los que aquí mostramos, eso no lo quiere el pueblo de México. La violencia no. No ayuda en nada", indicó.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Los muros de Claudia

"El muro físico que los manifestantes –no los provocadores 'negros'-- lograron derribar en medio de un alarido...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Una Presidenta a la defensiva

"Si algo ha caracterizado al Gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido la imposición en las Cámaras y...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Nebulosa ideológica

"En esta nebulosa ideológica que envuelve al proyecto político hegemónico, la protesta del 15N no debería verse...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

En el país donde no se muere por sobredosis

"La negación no es gratuita. Asumir que hay una epidemia de sobredosis forzaría a revisar la arquitectura...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria

La inseguridad
Por Lorenzo Meyer

La inseguridad

El PRIAN se vuelve violento
Por Fabrizio Mejía Madrid

El PRIAN se vuelve violento

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?
Por Juan Carlos Monedero

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?

Los errores tácticos de la (presunta) generación Z
Por Mario Campa

Los errores tácticos de la (presunta) generación Z

El sentido común y la locura
Por Óscar de la Borbolla

El sentido común y la locura

La oposición violenta
Por Álvaro Delgado Gómez

La oposición violenta

El oportunista Fox y la Generación Z
Por Ana Lilia Pérez

El oportunista Fox y la Generación Z

¿Por qué el engaño?
Por Alejandro Páez Varela

¿Por qué el engaño?

+ Sección

Galileo

El cáncer de próstata se ha consolidado como uno de los principales desafíos de salud pública masculina; la detección temprana es clave para evitar la muerte.

5 claves para detectar el cáncer de próstata, segunda causa de muerte en hombres

Fumar

Expertos de EU concluyen que incluso "fumar poco" tiene consecuencias para el corazón

Los simios, y probablemente también los neandertales, ya se besaban hace unos 21 millones de años, sugirieron científicos de la Universidad de Oxford.

Los primates y neandertales se besaban desde hace 21 millones de años, revela estudio

Investigaciones han comenzado a desmantelar el mito del vino como elixir de salud; incluso el consumo moderado de alcohol conlleva riesgos significativos.

El vino no es tan beneficioso para la salud como se creía, revelan investigaciones

Paciente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Cáncer de páncreas va en aumento; conoce los síntomas silenciosos de esta enfermedad

Investigadores dicen que la "sobriedad californiana" consiste en sustituir el alcohol por cannabis y está ganando popularidad en la sociedad estadounidense.

¿El cannabis puede ayudarte a beber menos alcohol? Esto dicen los científicos

La expansión de los monocultivos en la Amazonía brasileña amenaza a los murciélagos frugívoros, especie clave para el mantenimiento de los ecosistemas.

Monocultivos en la Amazonía amenazan al murciélago frugívoro, vital para ecosistemas

Coca-Cola

Los alimentos ultraprocesados: un desafío urgente en materia de salud pública global

Basura espacial

Joven crea empresa en Alemania para eliminar basura espacial de miles de satélites

Cuando hacemos ejercicio no sólo fortalecemos los músculos, también ayudamos a nuestro cerebro a renovarse, ya que estimula la creación de nuevas neuronas.

¿El ejercicio ayuda a que las personas sean más inteligentes? Estudio así lo sugiere

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Alessandra Rojo de la Vega y Mauricio Tabe, alcaldes de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, organizaron a grupos violentos para la marcha del pasado 15 de noviembre.
1

ENTREVISTA ¬ Alessandra y Tabe llenaron marcha con gente amenazada: Paulo García

2

La FGJ de Michoacán detiene en Uruapan a los escoltas de Carlos Manzo, Edil asesinado

Desfile revolución mexiacana
3

Desfile de la Revolución Mexicana, sin novedad; marcha de Gen Z reúne 150 personas

Donald Trump acusó al grupo de legisladores que llamaron a miembros del ejército a rebelarse de sedición y que su comportamiento “se castigaba con la muerte”.
4

¿Se debilita Trump antes de lo habitual? Sí. Y ahora amenaza de muerte a opositores

Trump y Mamdani acuerdan agenda por Nueva York.
5

Trump recibe a Mamdani y priva tono conciliador. Acuerdan centrarse en el bien de NY

Sheinbaum presenta Saberes Mx, ¿Cómo registrase y qué requisitos hay?
6

La SEP presenta Saberes Mx, una plataforma de cursos gratuitos. ¿Cómo registrarse?

7

Salinas Pliego recluta “guerreros”: de Krauze a “Tumbaburros” y de Negre a Claudio X.

EU ofreció 20 mil millones extras y los argentinos votaron por Milei. Puras mentiras.
8

EU ofreció 20 mil millones extras y los argentinos votaron por Milei. Puras mentiras

Las autoridades cumplimentaron tres órdenes de cateo en Iztapalapa y Tláhuac, detuvieron a cuatro hombres y tres mujeres.
9

La SSC-CdMx detiene a 7 personas en Iztapalapa y Tláhuac; aseguran droga y armas

Wilmer Chavarría, aliado del CJNG.
10

Cómo un poderoso aliado del CJNG cambió su rostro y fingió su muerte para esconderse

Alessandra Rojo de la Vega
11

Alessandra Rojo de la Vega amenaza con fundir las estatuas de Fidel Castro y el "Che"

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?
12

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?

Frente frío y bajas temperaturas
13

Protección Civil alerta por frente frío y primera tormenta invernal de la temporada

14

Enrique Alfaro reaparece en España, como auxiliar técnico del Real Valladolid

Margit Frenk Freund, prominente filóloga y profesora emérita de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), falleció a la edad de 100 años.
15

Margit Frenk, filóloga y profesora emérita de la UNAM, fallece a los 100 años de edad

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Uno de los regidores de Chalco, Edomex, fue detenido por presuntos crímenes de "huachicol" del agua.
1

La Fiscalía del Edomex detiene a regidor por huachicol de agua; estaba desaparecido

Wilmer Chavarría, aliado del CJNG.
2

Cómo un poderoso aliado del CJNG cambió su rostro y fingió su muerte para esconderse

EU ofreció 20 mil millones extras y los argentinos votaron por Milei. Puras mentiras.
3

EU ofreció 20 mil millones extras y los argentinos votaron por Milei. Puras mentiras

Margit Frenk Freund, prominente filóloga y profesora emérita de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), falleció a la edad de 100 años.
4

Margit Frenk, filóloga y profesora emérita de la UNAM, fallece a los 100 años de edad

5

Trump da a Zelenski menos de una semana para decidir sobre plan de paz con Rusia

Alessandra Rojo de la Vega y Mauricio Tabe, alcaldes de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, organizaron a grupos violentos para la marcha del pasado 15 de noviembre.
6

ENTREVISTA ¬ Alessandra y Tabe llenaron marcha con gente amenazada: Paulo García

Trump y Mamdani acuerdan agenda por Nueva York.
7

Trump recibe a Mamdani y priva tono conciliador. Acuerdan centrarse en el bien de NY

Las autoridades cumplimentaron tres órdenes de cateo en Iztapalapa y Tláhuac, detuvieron a cuatro hombres y tres mujeres.
8

La SSC-CdMx detiene a 7 personas en Iztapalapa y Tláhuac; aseguran droga y armas

Donald Trump acusó al grupo de legisladores que llamaron a miembros del ejército a rebelarse de sedición y que su comportamiento “se castigaba con la muerte”.
9

¿Se debilita Trump antes de lo habitual? Sí. Y ahora amenaza de muerte a opositores

"El Licenciado", señalado en el asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue trasladado al Altiplano.
10

Autoridades trasladan a "El Licenciado", autor del asesinato de Manzo, al Altiplano

Zelenski, ante el plan de Trump: "Ucrania se enfrenta a una decisión muy difícil".
11

Zelenski dice a su pueblo que Ucrania enfrenta decisión difícil ante plan de Trump

12

Enrique Alfaro reaparece en España, como auxiliar técnico del Real Valladolid