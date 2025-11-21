Sheinbaum alerta que la oposición entró en una fase "ofensiva" de "mucho odio"

Sheinbaum advirtió desde Palacio Nacional que los mensajes son de mucho odio de parte de la oposición, incluida la partidista, como el priista "Alito" Moreno, y también del empresario Ricardo Salinas Pliego, deudor de impuestos que ha tomado la misión personal de enfrentar al gobierno morenista.

Ciudad de México, 21 de noviembre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió esta mañana desde Palacio Nacional que la oposición –del priista Alejandro "Alito" Moreno al empresario Ricardo Salinas Pliego– entró en una fase "de mucho odio, exacerbando el odio", pero confió en que ese mensaje no llega al sector juvenil al que supuestamente están provocando, luego del fracaso de la convocatoria de la segunda marcha de la supuesta "Generación Z".

"Imagínense si no existiera ‘La mañanera’, no podríamos responder un montón de cosas no podríamos estar en el debate. Yo creo que le va a ir siendo muy contraproducente, ellos están queriendo seguir una línea, no solamente contra la Presidenta –de manera muy ofensiva por cierto– y contra el Gobierno de México, lo que representamos, el partido del que venimos, sino una línea de mucho odio, exacerbando el odio, pero el pueblo de México no es eso, ni los jóvenes, porque ellos están tratando supuestamente a un sector juvenil. Y no llegan, no llegan", dijo Sheinbaum este viernes en su conferencia de prensa matutina.

"Se equivoca quien llama a la violencia, se equivoca quien llama al odio. Se equivoca quien apela al ‘Porfiriato’. Se equivoca quien no conoce la historia de México. Se equivoca quien cree que el pueblo es tonto, se equivoca. Si triunfó nuestro movimiento, fue por años y años de tocar casa por casa, de informar, de debatir, como el gobierno lo había capturado un grupo, un sector, de los más acaudalados del país, y cómo servían a sus intereses. Y eso cambió: el gobierno le sirve al pueblo, es por convicción y porque así debe ser la democracia", añadió.

Ya el jueves, Sheinbaum había centrado su discurso del 20 de noviembre en los peligros de invocar a la ultraderecha en México. "Es una responsabilidad histórica porque quienes hoy reivindican la mano dura, la fuerza por encima de la ley, los que reivindican la ultraderecha o esa libertad que sólo disfrutan los privilegiados, no conocen la historia de México ni a nuestro pueblo", sostuvo desde la plancha del Zócalo.

"El porfiriato de entonces es al mismo al que quieren convocar ahora. Al del despojo, al del exterminio silencioso, al de la esclavitud, al de una prensa callada, al de una paz impuesta. Tampoco hay que olvidar el periodo previo al de la actual transformación: 36 años de regresiones, pobreza, desigualdad, corrupción y privilegios", dijo ayer.

Este viernes, la Presidenta remarcó que a ella no la eligió "una élite" ni un "grupo que me puso en el gobierno", sino "el pueblo". "Al pueblo le respondo. Es una forma distinta de gobernar, cercana al pueblo. Y la honestidad por delante, siempre. No se compra, ni la autoridad moral, con todo el dinero del mundo. Si el más acaudalado del mundo no se ha comportado con honestidad jamás tendrá autoridad moral, se construye a lo largo de la vida. Eso nos sostiene", reflexionó.

La respuesta nunca es la violencia: Sheinbaum

Sobre la segunda marcha de la supuesta "Generación Z", Sheinbaum subrayó que hubo "muy poca gente porque se estuvo informando". "Y también, quien convoca, le va midiendo. Y hay libertades, México nunca va a perseguir a nadie. Había un chico que estaba diciendo que lo estábamos persiguiendo: no perseguimos a nadie por sus ideas políticas, por lo que comunica, por lo que dice. Incluso si siente preocupación, se hace un análisis y se le puede brindar seguridad. Nosotros no perseguimos a nadie. Jamás, México es libre", afirmó.

La Presidenta también cuestionó a Jorge Romero, el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN). "En una entrevista dijo abiertamente, porque no es menor que un dirigente de un partido político de oposición que se ha caracterizado, que abiertamente dicen que son de derecha y que tienen su alianza con el PRI histórica. Él lo declaró, no es menor, no es que se equivocó, es que es parte de una estrategia porque si no ¿porque lo declaró? Él lo dijo abiertamente. Esto es muy importante para el pueblo de México, para los jóvenes. No se debe apostar nunca a la violencia como forma de hacer política, más cuando vivimos en una país libre, aquellos países caracterizados por el fascismo por la no libertad de expresión porque a cualquier persona que está en contra del gobierno se le persigue y se le encarcela. México ya pasó por eso", indicó.

Cuestionó que Romero Herrera dijera que "lo que falta a la oposición es literalmente ya la violencia". "Fíjense, esa declaración, ahora júntenlo con lo que dijo ayer y antier el Congreso de la CdMx, algunos diputados del Congreso de la ciudad que muestran pruebas –ya no solamente juntar cabos que están en la redes–, no se necesita un investigador muy avanzado para poder ver esto, quienes convocaron a la manifestación, quienes participaron en la manifestación, quienes no se deslindaron, quienes quisieron acusar al gobierno de represión, quienes promueven el odio, el odio, el odio, como forma de hacer política", señaló Sheinbaum.

"Es nada más juntar lo que está en la redes. Es muy importante que abramos esto porque si no se queda escondido, entonces la violencia que se genera en un grupo en una manifestación que golpeó a los policías como golpeo y que estaban buscando otras cosas llenos de odio, pues se hacen todas estas denuncian y no dicen ‘esta boca es mía’", cerró.

El presidente del PAN dijo una barbaridad en radio nacional: “Lo que nos falta a la oposición es literalmente la violencia, si es que alguien en la oposición la va a decidir.” pic.twitter.com/ehSM8Zv84h — César Huerta (@zorrotapatio) June 13, 2025

"No vamos a caer en provocaciones"

Sobre el mensaje que se envía a diario desde los noticiarios de TV Azteca y ADN 40, ambas pertenecientes a Salinas Pliego, donde se suele remarcar el mensaje ultraderechista de su dueño y siempre crítico del oficialismo, incluso recurriendo a mentiras, Sheinbaum señaló que "ellos buscan que nosotros caigamos en una acción que les permita decir: ‘¿Ven qué autoritarios son?’"

"Nosotros no vamos a caer en ninguna provocación, de ningún tipo. Nosotros vamos a actuar en el marco de la ley. Ahora, si la Corte cumple con la Constitución, ya no hay privilegios. Y las instituciones del Gobierno de México también: lo que diga la ley. Pero es importante que se conozca", subrayó.

"Habrán jóvenes que no estén de acuerdo con nosotros y qué bueno, pero la mayoría de los jóvenes están con la transformación, entonces este esquema de información pues le va a ir generando a él cada vez más pérdidas, la verdad, porque pues a ver que anunciantes siguen ahí en la televisora y es sencillamente el mercado, es la libertad del mercado. Ahora que vino la resolución de la Corte, la SCJN tiene que notificar a hacienda al SAT", añadió, en referencia al adeudo de impuestos de Salinas Pliego.

Sheinbaum dijo que aún no sabe si ya notificó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el pago del adeudo de impuestos de Salinas Pliego.

Sheinbaum: Creen que insultos nos debilitan. No

Ya el lunes, Sheinbaum había asegurado que no le afectan y, al contrario, la hacen más fuerte los gritos y los insultos en su contra realizados durante la marcha del sábado pasado, autodenominada de la "Generación Z", pero que congregó y fue convocada sobre todo por una parte de la oposición de derecha, incluido Salinas Pliego y el PRIAN. Aseguró que la manifestación no debilita ni a ella ni a su Gobierno.

"Creen que nos van a debilitar, que van a debilitar a la Presidenta por lo que gritan. No. Más fuerte soy, más fuerte. ¿Ustedes creen que esos gritos, leperadas, me van a hacer algo? No. Estamos fuertes con el pueblo, muy fuertes", dijo Sheinbaum en su conferencia matutina del lunes.

La Presidenta también admitió que seguramente hay gente que no le caigo bien, claro, tampoco pasa nada". "Pero nosotros estamos dedicados a trabajar con la fuerza que nos da el pueblo. Aquí no nos vamos a rajar nunca. Aquí es: el pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo", remarcó.

Sheinbaum llamó a todos en México "al no uso de la violencia". "Aquí no se reprime, no se censura, hay libertad, pero nadie quiere la violencia. No se debe azuzar a todos los que aquí mostramos, eso no lo quiere el pueblo de México. La violencia no. No ayuda en nada", indicó.