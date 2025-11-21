Salinas Pliego recluta “guerreros”: de Krauze a “Tumbaburros” y de Negre a Claudio X.

El reclutamiento que Ricardo Salinas Pliego está haciendo para su proyecto político incluye al grupo de Enrique Krauze, director de la revista Letras Libres, y a personeros de Claudio X. González Guajardo, como María Amparo Casar Pérez, así como al español Javier Negre, director de La derecha diario, de reciente aparición en México.

Ciudad de México, 21 de noviembre (SinEmbargo).- Además del personal de sus tres canales de televisión y su revista Vértigo, que defienden sus intereses económicos, políticos e ideológicos, el magnate Ricardo Salinas Pliego ha reclutado a personajes nacionales y extranjeros, que van desde intelectuales conservadores como Enrique Krauze y personeros de Claudio X. González Guajardo hasta activistas y medios digitales abiertamente de extrema derecha, para dar “la batalla cultural” contra la izquierda y formar a jóvenes “guerreros” dispuestos a “darse en la madre” por su proyecto de oposición al Gobierno de Claudia Sheinbaum.

El ascenso en el radicalismo de Salinas Pliego contra el gobierno coincide con las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que pague en definitiva parte de los 74 mil millones de pesos que adeuda. Entre las acciones que financia se encuentran reuniones de intelectuales y activistas, nacionales y extranjeros, para discutir el “autoritarismo” en México y adoctrinar a jóvenes en favor de sus intereses, como lo reveló Jesús Rendón, un político autodefinido como de “derecha dura” y quien se hace llamar “Tumbaburros”.

“El Tío Richi me encargó algo —reveló—. Me dijo: ‘Oye, Tumba, yo necesito puro pinche guerrero dispuesto a darse en la madre’. Ya ven que el Tío Richi es bien grosero. Entonces me dijo: ‘Yo necesito, aparte de todo el chorizo que les vas a aventar ahí, le digas a la gente (gente como ustedes), en unos años, después de formarse, van a tener que ir a pelear por puestos de elección popular o por esa narrativa que nos urge hoy ganar’. Entonces me dijo: ‘Quiero puro guerrero’.”

Rendón explicó esta orden de Salinas Pliego ante los asistentes al Festival de la Libertad, celebrado 9 de noviembre, en la Universidad de la Libertad —propiedad del magnate en alianza con la red Atlas Network—, cuyo rector, Jorge Carlos Díaz Cuervo, fue funcionario de confianza de Rosario Robles como Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) cuando en el Gobierno de Enrique Peña Nieto se cometió el desvío de más de 7 mil millones de pesos conocido como la “Estafa Maestra”.

Pero “Tumbaburros”, quien aseguró al reportero que por la conferencia para “formar líderes de opinión” a jóvenes no cobró dinero, y Díaz Cuervo, quien fue dirigente de los partidos Democracia Social y Fuerza Ciudadana, son sólo parte del reclutamiento que Salinas Pliego está haciendo para su proyecto político, que incluye además al grupo de Krauze, director de la revista Letras Libres, y a personeros de González Guajardo, como María Amparo Casar Pérez, así como al español Javier Negre, director de La derecha diario, de reciente aparición en México.

Negre, quien ha sido exhibido como propagador de mentiras desde que fue despedido del diario El Mundo de España, se sumó al proyecto de Salinas Pliego después de que éste fue a Argentina en diciembre del año pasado, invitado por Javier Milei, para llamar a los empresarios a “meterle lana a los medios y a las personas que están dando la lucha por la batalla cultural” para ganarle a “los zurdos de mierda”.

“Apoyaremos el resurgimiento de una nueva derecha y de comunicadores que no tengan miedo al sistema corrupto”, escribió Negre, en enero de este año, cuando apareció La derecha diario en México, un medio sólo en redes sociales que es escaparate de extremistas de derecha sin rigor informativo y cuyo director se dice perseguido político desde que Sheinbaum lo identificó como parte de la convocatoria a la marcha de la “Generación Z”.

Igual que Salinas Pliego, estos últimos han sido convocantes e instigadores de las movilizaciones opositoras, como las de “marea rosa” a favor de la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez y la más reciente de la” Generación Z”, el sábado 15, que generó violencia en el Zócalo y que ha dado lugar a una nueva confrontación con el Gobierno de Sheinbaum.

De hecho, días antes de la marcha, Salinas Pliego y Krauze organizaron el encuentro “La libertad de Vuelta” que se celebró, el miércoles 12 y el jueves 13, en El Colegio Nacional y la Universidad de la Libertad, con el fin de rememorar el coloquio “Vuelta. La experiencia de la libertad”, organizado hace 35 años por la revista que dirigió el poeta Octavio Paz.

Durante los dos días, en ambas sedes, se llevaron cabo mesas de deliberación sobre economía, democracia y derecho, en una de las cuales, que moderó Krauze, José Ramón Cosío, Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia, afirmó que en México ese débil el Estado de derecho, crece la extorsión de funcionarios y desde el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador hay un vinculación del gobierno con el crimen organizado.

La libertad de vuelta: El malestar en las sociedades liberales Participan: Ian Buruma, Ivan Krastev, Mark Lilla y Leon Wieseltier

Modera: Enrique Krauze Entrada Libre en El Colegio Nacional (México) Sigue la transmisión en vivo 👉 https://t.co/uJVdCViEVe pic.twitter.com/dAsr8ZVWkg — Arte & Cultura del Centro Ricardo B Salinas Pliego (@arteculturacrsp) November 13, 2025

En México, dijo, “es muy difícil saber si quien está construyendo un edificio está lavando dinero; si quien trae un automóvil de ciertas características, lo compró con dinero lícito o no. Y la segunda cuestión que me preocupa muchísimo es que no tengo muy claro dónde termina el gobierno y dónde termina la delincuencia, y estoy hablando del sexenio pasado y de éste”.

La relación de Krauze con Salinas Pliego ya tiene tiempo después de desavenencias hasta porque el primero es miembro del Consejo de Administración de Televisa, pero se ha estrechado gracias a Sergio Vela, director de Arte y Cultura del Centro Salinas Pliego y presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) en el Gobierno de Felipe Calderón. El encuentro “La libertad de Vuelta”, previo a la marcha del sábado 15, es parte de esta relación.

No sólo eso: Por iniciadora de Vela, el Centro Salinas Pliego del magnate fundó la revista trimestral Líber, en 2018, dirigida por el escritor Fernando Fernández, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, quien ha publicado a Krauze y a sus allegados como Gabriel Zaid, Christopher Domínguez, Jesús Silva-Herzog Márquez, Ricardo Cayuela Gally, Malva Flores y Adolfo Castañón, mientras él lo hace también en Letras Libres.

En 2022, cuando Salinas Pliego estaba por romper con López Obrador por no perdonarle el pago de impuestos, Arte y Cultura del Centro Ricardo B. Salinas Pliego le rindió un homenaje a Krauze por sus 75 años de edad. Y más recientemente, en octubre, el historiador envió una felicitación al magnate por sus 70 años de edad, que fue interpretada como apoyo a su proyecto presidencial: “Felicidades, Ricardo. Los setenta son una buena década para construir”.

Krauze y Salinas Pliego pasaron con los años del enfado al afecto: En mayo de 2012, el primero calificó como una “burla” la decisión de TV Azteca por transmitir un partido de futbol en vez del debate presidencial:

“Es una burla de la frágil democracia mexicana y un arrogante ‘¡Al pueblo: pan y circo!’, porque el circo es propiedad privada del señor Salinas. Debemos recordarle que no lo es: En México la televisión privada es una concesión pública, que por definición debe servir al interés público. Ese interés, en este caso, es evidente: en México pueden verse cientos de partidos de futbol (con sus respectivos debates) al año, pero para la elección presidencial 2012 tendremos solo dos debates. Y es del más alto interés público que lleguen al mayor número de ciudadanos”.

Salians Pliego tiene, también, en su barra de opinión del canal ADN40 a personajes de Krauze, pero también allegados de Claudio X. González Guajardo, quien formalizó la coalición del PRIAN en 2020. La principal es María Amparo Casar Pérez, coordinadora de asesores de Santiago Creel en la Secretaría de Gobernación y actual presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, quien ganó casi 30 millones de pesos entre 2016 y 2024.