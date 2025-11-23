Sheinbaum: ”No triunfa quien busca apoyo extranjero cuando no tiene apoyo interno”

La Presidenta Sheinbaum recordó que a lo largo de la historia de México se han conocido numerosos casos de "conservadores antipatriotas que han promovido lav invasión extranjera".

Ciudad de México, 23 de noviembre (SinEmbargo).- En medio de la polémica generada por una oleada de personajes de derecha que se han manifestado a favor de la intervención del ejército de Estados Unidos en México para combatir al crimen organizado, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recalcó este domingo que "no triunfa quien busca apoyo extranjero cuando no tiene apoyo interno".

La mandataria recordó que "han habido muchos momentos en la historia marcados por conservadores antipatriotas que han promovido la invasión extranjera", esto durante su discurso pronunciado durante un evento en Veracruz, con motivo de la conmemoración del Bicentenario de la Consolidación de la Independencia en la Mar.

Como parte de su mensaje, la Jefa del Ejecutivo enumeró distintos episodios históricos en los cuales se tiene registro de la participación de personajes conservadores que promovieron la intervención de otras naciones para que gobernaran el país, por ejemplo: la Invasión Francesa en 1862 o la incursión del ejército estadounidense durante la Revolución Mexicana.

La Presidenta Sheinbaum destacó que, pese a que los conservadores han promovido la invasión extranjera en varias ocasiones, los liberales siempre han logrado triunfar para evitar que algún gobierno de otra nación intervenga en la política interior.

"La historia nos muestra que no triunfa quien convoca la violencia como instrumento de presión o quien cree que unas cuantas personas callan la alegría de un pueblo. No triunfa el uso de la fuerza para acabar con la razón, tampoco triunfa quien defiende los viejos privilegios frente a la transformación. No triunfa quien busca apoyo extranjero cuando no tiene apoyo interno", expresó.

Agregó que el pueblo de México siempre debe estar alerta para defender la justicia y evitar cualquier intento de una injerencia extranjera que sea apoyado por grupos conservadores.