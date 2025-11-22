EU emite alerta por violencia y riesgos terroristas en México previo a las vacaciones

La Embajada de EU suele emitir este tipo de alertas con frecuencia; sin embargo, hoy cobran mayor relevancia ante los señalamientos constantes de sus autoridades sobre el supuesto control territorial de facto de los cárteles en México.

Ciudad de México, 21 de noviembre (SinEmbargo).- La Embajada de Estados Unidos en México alertó ayer a sus ciudadanos que pretendan pasar las vacaciones de invierno en nuestro país, de extremar precauciones debido al "terrorismo, la delincuencia y los secuestros" de los cárteles del narcotráfico.

"En México se cometen numerosos delitos violentos, como homicidios, secuestros, robo de vehículos y robos. Existe riesgo de violencia terrorista, incluidos ataques y otras actividades terroristas. Para obtener más información, consulte los informes sobre terrorismo del Departamento de Estado de EU", advirtió el Departamento de Estado en uno de sus sitios oficiales.

El gobierno estadounidense recomendó a los ciudadanos americanos viajar con inteligencia y mantenerse informados sobre las situaciones que acontecen en el país, particularmente en los destinos turísticos de mayor atracción y afluencia de visitantes.

“Los ciudadanos estadounidenses deben extremar las precauciones en los destinos turísticos populares de invierno, como San Carlos, Puerto Peñasco, Los Cabos y Mazatlán, entre otros, especialmente después del anochecer”, destacó la dependencia extranjera.

La Embajada advirtió que los cárteles y organizaciones criminales mantienen una violenta lucha por el control de las rutas para el trasiego de droga hacia la Unión Americana, y enfatizó que “los ciudadanos estadounidenses no deben transportar paquetes a través de la frontera para estas organizaciones”.

La representación diplomática destacó también que la introducción de armas de fuego o municiones a México sin los permisos correspondientes constituye un delito grave que puede conllevar largas condenas de prisión.

Entre las restricciones que la Embajada publica en el comunicado, se recomiendan las siguientes indicaciones:

No se permite viajar entre ciudades después del anochecer.

Utilizar vehículos despachados desde paradas de taxi reguladas o servicios basados ​​en aplicaciones como Uber o Cabify, y no pueden parar taxis en la calle.

Evitar viajar solo, especialmente en zonas remotas.

No conducir entre las ciudades fronterizas mexicanas, la frontera entre Estados Unidos y México y el interior de México.

Las autoridades de este país señalaron que "todos los viajeros, incluidos aquellos que se alojen a menos de 12 millas (o 20 kilómetros) de la zona fronteriza, deben obtener su Forma Migratoria Múltiple para acreditar su estancia legal en México.

Además, previno a los ciudadanos americanos a cuidar de salud y no exponerse innecesariamente en situaciones de riesgo.