Intervención de EU no ocurrirá: CSP; "la última vez se llevó la mitad del territorio"

Redacción/SinEmbargo

18/11/2025 - 1:04 pm

Sheinbaum reafirma postura y descarta intervención militar de Estados Unidos

La Presidenta Claudia Sheinbaum rechazó este martes las declaraciones de Donald Trump y afirmó que no permitirá intervenciones militares extranjeras en el país.

Ciudad de México, 18 de noviembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) afirmó este martes que no ocurrirá una intervención de Estados Unidos en territorio nacional, luego de que Donald Trump declarara que estaría “orgulloso” de atacar instalaciones relacionadas con el narcotráfico en México y Colombia.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal detalló que su homólogo ha planteado en distintas conversaciones la posibilidad de que fuerzas estadounidenses participen en operaciones dentro del país para combatir a grupos delictivos; sin embargo, señaló que, en cada ocasión, su Gobierno ha reiterado que cualquier colaboración debe limitarse al intercambio de información y a la coordinación, sin permitir acciones directas de tropas extranjeras en México.

“No va a ocurrir [una intervención]. De hecho, después hubo una aclaración. En las pláticas que he tenido con el Presidente Trump, telefónicas, ha sugerido varias veces una intervención militar de Estados Unidos en México… pero yo le he dicho en todas las ocasiones que podemos colaborar, que nos pueden ayudar con información, pero que nosotros operamos en nuestro territorio”, afirmó.

En declaraciones recientes, Donald Trump manifestó su disposición para autorizar ataques dentro de México y Colombia con el objetivo de frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos, después de semanas de operaciones contra embarcaciones en el Pacífico y el Caribe que, según su Gobierno, trasladaban estupefacientes.

Ante esos señalamientos, la mandataria subrayó que el acuerdo vigente con Estados Unidos establece el respeto a la soberanía mexicana y a su territorio, además de mecanismos de cooperación que no implican subordinación. A raíz de ello, remarcó que la relación bilateral se mantiene bajo principios claros de corresponsabilidad.

“Nosotros no lo vamos a pedir porque no queremos intervenciones de ningún gobierno extranjero [...] Ya lo dije, la última vez que Estados Unidos vino a México con una intervención se llevó la mitad del territorio”, mencionó desde Palacio Nacional.

Sheinbaum aseguró que esta postura ya fue comunicada al Departamento de Estado y a funcionarios estadounidenses, incluido el Secretario Marco Rubio, por lo que aseveró que México continuará con su estrategia de seguridad mediante cooperación técnica e intercambio de información con la Administración de Trump.

“Ellos han entendido, tan es así que el entendimiento que tenemos con ellos es de colaboración y de coordinación y en los primeros puntos queda muy claro el respeto a la soberanía, el respeto a nuestra territorialidad y que hay colaboración y coordinación sin subordinación, eso ha quedado muy claro”, resaltó.

Esta no es la primera vez que Donald Trump lanza este tipo de declaraciones sobre atacar en territorio mexicano a los cárteles del narcotráfico: lo hizo en varias ocasiones durante su primer periodo como Presidente y lo ha repetido como medio de presión en este segundo mandato en la Casa Blanca.

Apenas el 23 de octubre pasado, Trump aseguró que México está siendo gobernado por cárteles de la droga, luego de prometer que su administración desplegaría acciones militares en tierra contra dichas organizaciones en Estados Unidos.

"México está gobernado por los cárteles. Le tengo un gran respeto a la Presidenta, una mujer que creo que es una tremenda mujer, una mujer muy valiente, pero México está gobernado por cárteles y tenemos que defendernos de eso", sostuvo el mandatario. "Realmente respeto a la Presidenta, realmente respeto a mucha gente de allí, pero muchos líderes temen en su propio país porque esos cárteles están gobernando", añadió también durante una conferencia de prensa.

Las amenazas contra México se dan en un contexto complicado. The New York Times dice esta tarde que Trump busca distraer la atención con el caso Epstein y está ordenando acciones espectaculares. Una de ellas es investigar en masa a los demócratas: James B. Comey, exdirector del FBI; Letitia James, Fiscal general de Nueva York; John O. Brennan, exdirector de la CIA; Adam B. Schiff, Senador demócrata de California; Jack Smith, el Fiscal especial que acusó a Trump en dos ocasiones; Bill Clinton, expresidente; Lawrence H. Summers, exsecretario del Tesoro; y Reid Hoffman, el megadonante y capitalista de riesgo.

