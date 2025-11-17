Trump amenaza con lanzar ataques en México. “Intenta distraer del caso Epstein”: NYT

Redacción/SinEmbargo

17/11/2025 - 3:28 pm

“¿Si lanzaría ataques hacia México para detener las drogas? Por mí está bien”: Trump.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

"México está gobernado por cárteles y tenemos que defendernos", insiste Donald Trump

Trump confirma que aplaza aranceles a México; con ella [CSP] "nos está yendo bien"

Trump planteó bombardear México. Y en su lugar, le dieron a Venezuela: The New Yorker

Trump volvió a plantear la posibilidad de atacar a cárteles mexicanos para detener el narcotráfico hacia su país.

Ciudad de México, 17 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, dijo una vez más que no descarta atacar en México a los miembros del crimen organizado con tal de detener el flujo de drogas hacia su país.

"Haré lo necesario" para detener el tráfico de drogas, afirmó en una conferencia en la Oficina Oval de la Casa Blanca.

El Presidente de EU planteó que "si es para detener las drogas, por mi está bien. Haremos lo que sea necesario para detener el narcotráfico de México. Vi a la Ciudad de México el fin de semana y tienen serios problemas", dijo el mandatario refiriéndose también a la marcha del sábado en la capital mexicana convocada por la derecha, que se denominó Generación Z. Dicha manifestación derivó en violencia contra policías y civiles, debido a un grupo liderado por encapuchados.

¿“Destruiría las fábricas de drogas?”, se le preguntó a Trump. “Estaría orgulloso de hacerlo. No estoy diciendo que lo haré, pero estaría orgulloso de hacerlo, porque salvaríamos millones de vidas”, respondió el mandatario estadounidense.

No es la primera vez que Donald Trump lanza este tipo de declaraciones sobre atacar en territorio mexicano a los cárteles del narcotráfico: lo hizo en varias ocasiones durante su primer periodo como Presidente y lo ha repetido como medio de presión en este segundo mandato en la Casa Blanca.

Apenas el 23 de octubre pasado, Trump aseguró que México está siendo gobernado por cárteles de la droga, luego de prometer que su administración desplegaría acciones militares en tierra contra dichas organizaciones en Estados Unidos.

"México está gobernado por los cárteles. Le tengo un gran respeto a la Presidenta, una mujer que creo que es una tremenda mujer, una mujer muy valiente, pero México está gobernado por cárteles y tenemos que defendernos de eso", sostuvo el mandatario. "Realmente respeto a la Presidenta, realmente respeto a mucha gente de allí, pero muchos líderes temen en su propio país porque esos cárteles están gobernando", añadió también durante una conferencia de prensa.

Las amenazas contra México se dan en un contexto complicado. The New York Times dice esta tarde que Trump busca distraer la atención con el caso Epstein y está ordenando acciones espectaculares. Una de ellas es investigar en masa a los demócratas: James B. Comey, exdirector del FBI; Letitia James, Fiscal general de Nueva York; John O. Brennan, exdirector de la CIA; Adam B. Schiff, Senador demócrata de California; Jack Smith, el Fiscal especial que acusó a Trump en dos ocasiones; Bill Clinton, expresidente; Lawrence H. Summers, exsecretario del Tesoro; y Reid Hoffman, el megadonante y capitalista de riesgo.

“Varios aliados de Trump, que solicitaron el anonimato para hablar con franqueza, admitieron que la investigación era un intento de desviar la atención de los mensajes que, según se sugería, el Presidente Trump sabía mucho más sobre los abusos de menores cometidos por Epstein de lo que había reconocido anteriormente. Igual de importante, dijeron, era la necesidad de Trump de construir una nueva narrativa para contrarrestar un desafío emergente dentro de su propio partido: la presión para que se publicaran los archivos restantes de la investigación del Departamento de Justicia y del FBI sobre Epstein”, agrega el diario.

El domingo por la noche, Trump reconoció tácitamente su incapacidad para bloquear la publicación de los archivos de Epstein como estrategia política. Ante una derrota casi segura en el Capitolio, rectificó y exhortó a la Cámara de Representantes a respaldar una medida para obligar al Departamento de Justicia a divulgar el material de su investigación, una iniciativa que había intentado frenar hasta el viernes.

“La rápida respuesta de Bondi [titular del Departamento de Justicia] el viernes a la exigencia de Trump de que se investigara a los demócratas también supuso un giro de 180 grados, en su caso, con respecto a su anuncio de hace cuatro meses, cuando declaró formalmente que nada en los archivos de Epstein justificaba una investigación más profunda. Estos casos tienen el potencial de terminar en condenas y penas de prisión, pero la gran cantidad que ha exigido podría estar disminuyendo su valor para el pragmático Trump. Por ahora, parecen estar perdiendo parte de su poder inicial para sorprender, castigar, avergonzar e intimidar”, dice The New York Times.

Señalar a Clinton “es ruido destinado a distraer la atención de las derrotas electorales, los cierres contraproducentes y quién sabe qué más”, dijo en un comunicado Ángel Ureña, jefe de gabinete adjunto del expresidente.

La cabeza principal de The New York Times esta tarde dice: “Mientras Trump busca distraer la atención con el caso Epstein, el Departamento de Justicia acude en su ayuda”. El sumario agrega: “Según funcionarios actuales y anteriores, el departamento se desplegó, en efecto, como un brazo de la operación de respuesta rápida del Presidente para ayudarlo a superar el perjudicial ciclo de noticias sobre Jeffrey Epstein”.

En ese contexto se dan las amenazas a México.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jaime García Chávez

Diazordacismo al estilo 4T

“Éramos, en esa visión, herramientas de los agitadores comunistas que nos convertían en instrumentos de sus propios...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

“El Hemisferio es mío”

“Todo indica que en las próximas semanas el gobierno de Estados Unidos, que preside Donald Trump, propiciará...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Tus dos muertos

"Hace ocho años, en febrero de 2017, Arturo Martinelli, quien había sido mi alumno, me escribió vía...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Alejandro De la Garza

Deporte profesional, estructuras de apuestas ilícitas y corrupción

“La locura colectiva del dinero domina el deporte profesional".
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

¿Por qué el engaño?
Por Alejandro Páez Varela

¿Por qué el engaño?

Extorsionando con la extorsión
Por Jorge Zepeda Patterson

Extorsionando con la extorsión

Justicia selectiva
Por Muna D. Buchahin

Justicia selectiva

El Santa Claus de la DrogaCola
Por Alejandro Calvillo

El Santa Claus de la DrogaCola

Decálogo de instrucciones para no ser “ni de derecha ni de izquierda”
Por Héctor Alejandro Quintanar

Decálogo de instrucciones para no ser “ni de derecha ni de izquierda”

No pudieron con AMLO, tampoco podrán con Claudia
Por Pedro Mellado Rodríguez

No pudieron con AMLO, tampoco podrán con Claudia

Carlos Manzo con el PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

Carlos Manzo con el PRIAN

Los Trump y Calderón quieren guerras
Por Juan Carlos Monedero

Los Trump y Calderón quieren guerras

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z
Por Mario Campa

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?
Por Óscar de la Borbolla

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?

+ Sección

Galileo

El grupo de estudiantes del IPN ha aprovechado el sargazo para descontaminar aguas residuales.

Estudiantes del IPN aprovechan el sargazo para descontaminación de aguas residuales

Los primeros ejemplares de la mariposa monarca con microtransmisores satelitales MW026 arribaron a la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca en Michoacán.

Mariposas monarca con transmisores satelitales arriban a Michoacán desde Kansas, EU

¿Es posible seguir una dieta “saludable” y estar expuestos a sustancias tóxicas? Sí, pero no por aditivos artificiales o pesticidas, sino por las micotoxinas.

Micotoxinas: ¿Qué son y por qué son tan peligrosos para mujeres? Estudio lo explica

El alcohol es un hábito para muchas personas sin que éstas sean conscientes del daño que puede llegar a ocasionar en su salud y entornos sociales.

El alcohol, la droga cotidiana y aceptada que dispara riesgos graves para la salud

Expertos advierten del auge de falsas recomendaciones en redes sociales, como el consumo de vinagre de manzana sin filtrar, para controlar la glucosa.

Especialista alerta por riesgos de usar vinagre para controlar glucosa en diabéticos

Paciente con diabetes

La diabetes multiplica el riesgo cardiovascular y aumenta casos de enfermedad renal

Investigadores de la Universidad de Chicago (Estados Unidos) lograron recuperar información genética de muestras médicas de casi un siglo de antigüedad.

Científicos logran leer ADN de hace 100 años para estudiar cómo ha cambiado el cáncer

El 97% confunde canciones de IA con humanas, según encuesta internacional

Exploración de cáncer de mama

Universidad de Salamanca en España revela posible estrategia contra el cáncer de mama

Observaciones realizadas con el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral (VLT de ESO) han revelado la muerte explosiva de una estrella justo cuando la explosión atravesaba su superficie.

Científicos logran captar por primera vez la explosión de la muerte de una supernova

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La Secretaría de Bienestar presentó el calendario de pagos para las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar que ya recogieron su tarjeta bancaria.
1

¿Eres nueva beneficiaria de la Pensión Mujeres Bienestar? Aquí el calendario de pagos

“¿Si lanzaría ataques hacia México para detener las drogas? Por mí está bien”: Trump.
2

Trump amenaza con lanzar ataques en México. “Intenta distraer del caso Epstein”: NYT

“Halcones” en Washington no sólo quieren Venezuela, quieren toda la región, dice NTY
3

“Halcones” en Washington no sólo quieren Venezuela, quieren toda la región, dice NTY

La oposición quería represión y aparentar “descontento de jóvenes”, y le falló: Clara
4

La oposición quería represión y aparentar “descontento de jóvenes”, y le falló: Clara

Presidencia y la Corte condenan violencia. Hay 40 policías en hospitales.
5

Presidencia y la Corte condenan violencia. Hay 40 policías linchados, en hospitales

La SCJN admitió un segundo recurso de Grupo Elektra, propiedad de Salinas Pliego, en apenas 14 días; ambos son casos donde el magnate busca evitar pagos al SAT.
6

ENTREVISTA ¬ Empleados de Elektra son presionados para la marcha de mañana, denuncian

7

Extorsionando con la extorsión

La SCJN rechazó analizar a fondo recursos legales con los que Oxxo todavía puede exhibir productos con nicotina.
8

La Corte rechaza analizar amparos que permiten a Oxxo exhibir productos de tabaco

¿Por qué el engaño?
9

¿Por qué el engaño?

Juez reprende a Salinas Pliego por espionaje.
10

Juez de Londres regaña a Salinas Pliego por tratar de ganar con trampas y espionaje

Sheinbaum dijo que los insultos no la debilitaban, sino al contrario, la fortalecen.
11

"Creen que insultos y leperadas en marcha nos debilitan. No", afirma Sheinbaum

Caravana Coca-Cola
12

DATOS ¬ La “magia navideña de Coca Cola” promueve bebida ligada a enfermedad y dolor

El grupo de estudiantes del IPN ha aprovechado el sargazo para descontaminar aguas residuales.
13

Estudiantes del IPN aprovechan el sargazo para descontaminación de aguas residuales

Ataque armado durante una carrera de caballos en Parral, Chihuahua, deja siete muertos
14

Ataque armado durante una carrera de caballos en Parral, Chihuahua, deja 7 muertos

Michoacán y el desafío de la prevención.
15

De Fox a la fecha han matado a 115 alcaldes. ¿El mayor repunte? Con Calderón y Peña

Destacadas

Ver sección
Destacadas
“¿Si lanzaría ataques hacia México para detener las drogas? Por mí está bien”: Trump.
1

Trump amenaza con lanzar ataques en México. “Intenta distraer del caso Epstein”: NYT

Retos en el camino hacia la legislación del agua que México necesita
2

ENSAYO ¬ La Reforma al Agua tiene el reto de superar la herencia salinista

El grupo de estudiantes del IPN ha aprovechado el sargazo para descontaminar aguas residuales.
3

Estudiantes del IPN aprovechan el sargazo para descontaminación de aguas residuales

La Secretaría de Bienestar presentó el calendario de pagos para las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar que ya recogieron su tarjeta bancaria.
4

¿Eres nueva beneficiaria de la Pensión Mujeres Bienestar? Aquí el calendario de pagos

La oposición quería represión y aparentar “descontento de jóvenes”, y le falló: Clara
5

La oposición quería represión y aparentar “descontento de jóvenes”, y le falló: Clara

Sheinbaum dijo que los insultos no la debilitaban, sino al contrario, la fortalecen.
6

"Creen que insultos y leperadas en marcha nos debilitan. No", afirma Sheinbaum

“Halcones” en Washington no sólo quieren Venezuela, quieren toda la región, dice NTY
7

“Halcones” en Washington no sólo quieren Venezuela, quieren toda la región, dice NTY

La SSC-CdMx dio a conocer que fueron dados de alta 26 policías hospitalizados que resultaron lesionados durante la marcha de la "Generación Z".
8

La SSC-CdMx informa que 29 policías lesionados en la marcha ya fueron dados de alta

El Presidente Trump abrió las puertas a posibles conversaciones con Maduro antes las elevadas tensiones en Venezuela.
9

Trump abre una puerta a sostener conversaciones con Maduro; "quiere dialogar", dice

Trump pidió a los republicanos que integran la Cámara de Representantes votar a favor de que se revelen todos los documentos del caso Epstein.
10

Trump pide a republicanos votar a favor de que se revelen documentos del caso Epstein

La Presidenta Claudia Sheinbaum recalcó que está dispuesta a someterse a una consulta de revocación para que el pueblo decida si debe permanecer en el cargo.
11

Claro que me sujeto a la revocación de mandato, lo dice la Constitución, dice Claudia

Queremos una oposición de altura, con propuestas e ideas; no con violencia: Sheinbaum
12

Queremos una oposición de altura, con propuestas e ideas; no con violencia: Sheinbaum