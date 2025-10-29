Trump confirma que aplaza aranceles a México; con ella [CSP] "nos está yendo bien"

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló ayer que México acordó con Estados Unidos ampliar "unas semanas" el plazo inicial de 90 días para negociar la aplicación o no de más aranceles a México.

Ciudad de México, 28 de octubre (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, confirmó este martes que le dio a México un plazo extra para la imposición de aranceles generales, el cual vencía esta semana.

"Me gusta la extensión con México porque nos está yendo muy bien", afirmó Trump abordo del Air Force One ante la prensa. "Recibimos muchos aranceles. Están pagando mucho dinero", indicó.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló el lunes que sostuvo una conversación el fin de semana con Trump, en la que acordaron ampliar "unas semanas" el plazo inicial de 90 días para negociar la aplicación o no de más aranceles a México.

"Es importante esto: hablé con el Presidente Trump el sábado. Vamos a dar unas semanas más al tema, que va muy avanzado, de las 54 barreras no arancelarias que están pendientes. Acordamos hablarnos nuevamente en algunas semanas, porque prácticamente estamos ya cerrando este tema", dijo Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional.

El 31 de julio pasado, Sheinbaum y Trump acordaron tener otro periodo de 90 días –con vencimiento el 1 de noviembre– para seguir con las negociaciones comerciales durante una llamada que calificaron de "buena" y "fructífera". En ese momento, México logró frenar el 30 por ciento de aranceles que EU había anunciado en su contra.

Sin embargo, México aún paga un arancel de 25 por ciento a los automóviles, y un arancel de 50 por ciento al acero, aluminio y cobre. A su vez, el Presidente Trump señaló en ese momento que "México acordó eliminar de inmediato sus numerosas barreras comerciales no arancelarias". "Hablaremos con México durante los próximos 90 días con el objetivo de firmar un acuerdo comercial dentro de ese plazo, o incluso más", precisó.

Estas barreras comerciales no arancelarias son las que todavía se negocian, de acuerdo con Sheinbaum, pero es un tema que está por cerrarse en las próximas semanas.

La actitud de Trump con México contrasta con la de su otro gran socio comercial y vecino, Canadá, a quien castigó este mismo fin de semana con un arancel de 10 por ciento adicional al que actualmente existe sobre las importaciones de dicho país. Esto, a raíz de que volvió a transmitirse un anuncio en contra de la política arancelaria de EU elaborado por el Primer Ministro de Ontario, Doug Ford, el cual provocó la ira de Trump.