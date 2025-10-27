Sheinbaum habló con Trump el sábado. Le pidió unas semanas. Él se las concedió

México y EU negocian desde hace varios meses un nuevo acuerdo comercial para evitar un aumento a los aranceles general del 30 por ciento, y se prevé que en unas semanas se complete, de acuerdo con Sheinbaum.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 27 de octubre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló este lunes que tuvo una conversación el fin de semana con el Presidente de Estados Unidos (EU) Donald Trump en la que acordaron ampliar "unas semanas" el plazo inicial de 90 días para negociar la aplicación o no de más aranceles a México.

"Es importante esto: hablé con el Presidente Trump el sábado. Vamos a dar unas semanas más el tema, que va muy avanzado, de las 54 barreras no arancelarias que están pendientes. Acordamos hablarnos nuevamente en algunas semanas, porque prácticamente estamos ya cerrando este tema", dijo la Presidenta Sheinbaum esta mañana desde Palacio Nacional.

"Finalmente el 1 de noviembre se cierra aquel plazo que nos pusimos de tres meses. Hablé el sábado, en una conversación breve acordamos que en unas semanas más nos volveríamos a hablar, solamente hablamos, esencialmente, del tema comercial", reiteró.

Además, Sheinbaum adelantó que espera que el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reúna con su contraparte en Washington, para seguir adelante con las negociaciones bilaterales: "Ya prácticamente no tocamos otros temas [con Trump], tenemos entendimiento. Nos volveremos a hablar para el tema comercial en próximas semanas".