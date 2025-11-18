VERSUS ¬ La oposición construye narrativas para que Washington intervenga en México

Los periodistas Ana Lilia Pérez, Alina Duarte, Perla Velázquez y Alejandro Páez debatieron sobre como la marcha de la llamada Generación Z fue utilizada por la oposición para violentar y para intentar mostrar un realidad distorsionada de México.

Ciudad de México, 17 de noviembre (SinEmbargo).- La llamada marcha de la "Generación Z" que se llevó a cabo el pasado sábado 15 de noviembre estuvo encabezada no por jóvenes como se anunció, sino por los mismos políticos de antaño que perdieron en 2018 el poder y buscan recuperarlo a la par que construyen narrativas para que el Gobierno de EU intervenga en el país, plantearon en esta emisión de VERSUS, los periodistas Ana Lilia Pérez, Alina Duarte, Perla Velázquez y Alejandro Páez.

“Lo que pone más de malas, en el caso mexicano, que me pone muy mal, es que las cucarachas como las que organizaron esta movilización irresponsable no tienen, ni idea, de cómo administrar un país (...) son realmente cucarachas destructivas, lo que quieren es que se destruya México, no tienen un proyecto de Nación, llevan siete años sin poder redactar 10 puntos de un proyecto de nación, no lo han redactado, o sea, no tienen un proyecto de nación, no tienen idea de qué hacer con un gobierno”, sostuvo Alejandro Páez Varela.

Páez Varela cuestionó a los organizadores de la marcha del pasado sábado, ya que, dijo, con la violencia que se desató durante la protesta están buscando la atención del Gobierno de Estados Unidos, con la intención de una intervención. “Utilizar la violencia de un puñado para que el hijo de Trump (...) este trapo moral que es Pascoe arrobando a Donald Trump Junior ¿Qué quieren, qué es lo que realmente buscan? Un golpe de Estado en México ¿Qué buscan? ", subrayó

"Llevan a un grupo de individuos a agarrar martillazos vallas para que la prensa extranjera lo levante y, entonces, el Departamento de Estado les dé más dinero (...) entonces, si no hay violencia, si no hay una dictadura, si no hay algo que se inventan para que el departamento de Estado lo justifique, entonces, no hay dinero para Claudio X. El Departamento de Estado le ha metido dinero a Claudio X. González”, añadió

“Se quisieron colgar también, más allá de las edades, más allá del discurso apartidista y demás, del movimiento que a escala internacional, o que al menos en varios países está movilizando en contra de la corrupción, en contra de las élites que se han enquistado en el Gobierno, y se había dicho que no era esa generación Z la que iba a protestar, aquí se demostró quiénes estaban apoyando, quiénes estaban magnificando también estos discursos", sostuvo a su vez Alina Duarte en su primera intervención.

"Se dijo que no era verdad [que el movimiento no estaba encabezada por la denominada generación Z] y al final me da muchísimo gusto que la hayan puesto rostro a esos Álvarez Icaza, a los Vicente Fox, que no solamente no son generación Z, sino que, además, representan todo eso contra lo que justamente esas generaciones Z se movilizan", agregó la periodista.

Por su parte, Perla Velázquez enfatizó que se trató de una protesta en la que se exaltó el odio acumulado de la derecha opositora, que en este momento no cuenta con un proyecto concreto y que sólo se aprovecha de la inconformidad de la población en temas muy concretos, como es el caso de la inseguridad, para lo cual emprendieron una campaña en redes sociales, específicamente convocando a los jóvenes del país.

“Lo que vimos el fin de semana es una marcha que en realidad lo que estaban haciendo era exaltar el odio, exaltar todo lo que representa a la oposición cuando no tiene ningún proyecto que puedan defender, cuando no tienen nada escrito que pueda a ellos darles una carta y una presentación para la gente que está enojada”, dijo la periodista.

“Lo que vimos este fin de semana, yo lo leo por distintos ángulos, uno, de ellos es hablan a un sector que son los jóvenes, supuestamente, un sector que como los querían capturar a través de redes sociales, a través de todas estas campañas que soltaron, campañas pagadas (...) o sea, todo el dinero que le metieron en la campaña para capturar a jóvenes”, agregó Velázquez.

Por su parte, Ana Lilia Pérez consideró como un absurdo que quienes en algún momento impulsaron políticas de corte neoliberal y que afectaron a la población, ahora fueron los primeros en sumarse a la marcha. Por ejemplo, Fox, quien durante sus mandato abrió la puerta al outsourcing, que sólo ha traído al país precarización laboral y que durante la marcha se exigió la implementación de las 40 horas laborales. Irónicamente Fox estuvo marchando con quienes protestaron por esta situación.

“Es increíble que se permita y que estos convocantes a la marcha, precisamente, son responsables de muchas de las fallas, las dificultades que en ese país desvalijado hemos tenido, que se heredó a partir de las políticas neoliberales y ahora sean quienes se tratan de trepar a cualquier convocatoria que se haga, porque lo que tuvimos el fin de semana fue una movilización donde la Marea Rosa que hemos tenido acá", dijo.

"Por ejemplo, el tema laboral, que se deje atrás un modelo de precarización laboral que hemos tenido en el país, que se tuvo en el país por décadas, recordarles que ese modelo fue precisamente el que planteó, el que hizo como política de Gobierno Vicente Fox, todo el tema de la tercerización el outsourcing, toda esa precarización, el ámbito laboral comienza en ese Gobierno donde el sueldo no tenían incrementos porque decían que habría inflación y el salario se incrementaba menos de un peso por año, eso es herencia de Fox que ahora se trepa en esta convocatoria”, agregó.

Velázquez cuestionó los motivos que originaron la marcha, ya que en un principio se utilizó el homicidio del Alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, pero después este pasó a un segundo plano y la movilización se tornó violenta con el único fin de violentar e intentar mostrar un realidad distorsionada de México.

“¿Cuál es la causa en esta ocasión de lo que los motiva a marchar? en realidad ¿qué están exigiendo? Las únicas consignas que alrededor de lo que vimos en estos días fue, en redes sociales, el caso del Alcalde de Uruapan, el asesinato de Carlos Manzo (...) pero en realidad eso quedó muy por detrás, quedó muy por abajo", sostuvo.

"Y tampoco la asistencia fue algo que se destacara en medios de comunicación de México o que se destacara también en redes sociales. Lo que en realidad se destacó fue toda esta violencia que hubo en el Zócalo de la Ciudad de México y que fueron grupos pequeños pero que se hizo ver que era grande lo que estaba pasando al momento de derribar estas vallas de Palacio Nacional”, añadió.

Por su parte, Duarte destacó que la violencia que marcó la marcha de la llamada Generación Z también evidencia el “desespero marcado de una derecha que estaba moribunda y que le queda la ultraderecha”, Por ello, alertó que la ultraderecha está esperando cualquier falla para colarse. “Hay ciertos simpatizantes que están tan desesperados de que esta derecha electoral no logre satisfacer sus demandas, que sí están optando por discursos de ultraderecha, como fue el propio Salinas Pliego, que fue uno de los grandes movilizadores”, afirmó.