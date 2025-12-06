DISCURSO ÍNTEGRO de la Presidenta Claudia Sheinbaum por los 7 años de la 4T en México

La Presidenta sostuvo que por más campañas de odio y difamación que organicen los sectores conservadores nacionales y extranjeros, no podrán vencer al pueblo mexicano ni a la Cuarta Transformación que llegó para renovar la vida pública del país.

Ciudad de México, 6 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este sábado la celebración por los siete años del arribo de la Cuarta Transformación en un Zócalo capitalino repleto con más de 600 mil simpatizantes a quienes dirigió su mensaje a la Nación.

La mandataria subrayó la importancia de la llegada de este movimiento en 2018 con el expresidente Andrés Manuel López Obrador al mando del nuevo rumbo del país y la necesidad de separar el poder económico del poder político, y de pasar de "una oligarquía, donde los presidentes y las instituciones públicas servían a unos cuantos que se creían 'dueños de México', a una verdadera democracia".

También afirmó que por más consultores que contrate y por más campañas sucias que despliegue la oposición no vencerá al pueblo de México.

"Por eso hay que decirlo con claridad: en estos días se ha demostrado que por más campañas sucias que paguen en las redes sociales, por más compra de bots y robots, por más alianzas con grupos de interés en México y en el extranjero, por más consultores de comunicación que contraten para inventar calumnias y mentiras, difundidas en algunos medios, por más intentos de hacer creer al mundo que México no es un país libre y democrático, por más comentócratas o supuestos expertos que inventen historias de ficción, por más alianzas que quieran tejer con el conservadurismo nacional o extranjero, por más que hagan todo eso, no vencerán al pueblo de México y a su Presidenta", aseveró desde la plaza pública.

Ahora, refirió, toca seguir construyendo el segundo piso de la transformación para hacer realidad el proyecto de Nación que vele por el cumplimiento constitucional de garantizar el derecho de las y los mexicanos a un país más justo y menos desigual. En este sentido, Sheinbaum Pardo subrayó que los incrementos salariales que han experimentado los que menos tienen:

"Con la Transformación: el salario mínimo pasó de 88 pesos diarios en 2018, a 315 pesos a partir del 1 de enero de 2026; un incremento de 154 por ciento. Tan sólo de 2025 a 2026, el incremento será de 13 por ciento, más de tres veces por encima de la inflación", destacó la titular del Ejecutivo Federal ante una jubilosa presencia popular.

Además, saludó a las y los jóvenes que decidieron marchas y congregarse en el Zócalo; y reiteró que los jóvenes están con la transformación: "Que nadie se equivoque, que se oiga bien, fuerte y lejos: las y los jovenes estan en su gran mayoría con la transformación de la vida pública de México", dijo.

La Presidenta también aludió al éxito de los programas sociales que benefician a la población en general, desde mujeres embarazadas hasta adultos de la tercera edad pasando por jóvenes estudiantes, desempleados, personas con discapacidad o con capacidades diferentes. Asimismo, destacó el fortalecimiento del sector salud con la construcción de nuevos hospitales, la recuperación de clínicas y la mejora en la distribución de medicamentos mediante las Rutas de la Salud que llegan a todo el país.

El sector energético no pudo estar ausente en su exposición. La tradicional palanca de desarrollo nacional, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se han recuperado al servicio de la Nación.

Entre otros tantos logros de la 4T que expuso ante unos 600 mil asistentes a la principal plaza política del país, la Presidenta cerró su mensaje al pueblo mexicano con la apuesta de transformar el ejercicio del poder público en una "nueva ética donde el servidor público entienda que no está nunca por encima del pueblo, sino a al servicio del pueblo; que gobernar no es para tener privilegios, sino es una responsabilidad profundamente humana".

A continuación, te compartimos el texto íntegro con el discurso de la Presidenta desde el Zócalo de la CdMx: