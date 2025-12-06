DISCURSO ÍNTEGRO de la Presidenta Claudia Sheinbaum por los 7 años de la 4T en México

Redacción/SinEmbargo

06/12/2025 - 3:35 pm

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este sábado la celebración de los siete años del arribó de la Cuarta Transformación en el Zócalo capitalino.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

"Tuvimos una excelente reunión", dice Sheinbaum tras reunirse con Trump en Washington

Sheinbaum sigue arriba, apenas dos puntos menos que en diciembre 2024, revela Enkoll

AÑO 1 ¬ Tres retos mayores para Claudia: Deuda, empleo formal y falta de medicamentos

La Presidenta sostuvo que por más campañas de odio y difamación que organicen los sectores conservadores nacionales y extranjeros, no podrán vencer al pueblo mexicano ni a la Cuarta Transformación que llegó para renovar la vida pública del país. 

Ciudad de México, 6 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este sábado la celebración por los siete años del arribo de la Cuarta Transformación en un Zócalo capitalino repleto con más de 600 mil simpatizantes a quienes dirigió su mensaje a la Nación.

La mandataria subrayó la importancia de la llegada de este movimiento en 2018 con el expresidente Andrés Manuel López Obrador al mando del nuevo rumbo del país y la  necesidad de separar el poder económico del poder político, y de pasar de "una oligarquía, donde los presidentes y las instituciones públicas servían a unos cuantos que se creían 'dueños de México', a una verdadera democracia".

También afirmó que por más consultores que contrate y por más campañas sucias que despliegue la oposición no vencerá al pueblo de México.

"Por eso hay que decirlo con claridad: en estos días se ha demostrado que por más campañas sucias que paguen en las redes sociales, por más compra de bots y robots, por más alianzas con grupos de interés en México y en el extranjero, por más consultores de comunicación que contraten para inventar calumnias y mentiras, difundidas en algunos medios, por más intentos de hacer creer al mundo que México no es un país libre y democrático, por más comentócratas o supuestos expertos que inventen historias de ficción, por más alianzas que quieran tejer con el conservadurismo nacional o extranjero, por más que hagan todo eso, no vencerán al pueblo de México y a su Presidenta", aseveró desde la plaza pública.

Ahora, refirió, toca seguir construyendo el segundo piso de la transformación para hacer realidad el proyecto de Nación que vele por el cumplimiento constitucional de garantizar el derecho de las y los mexicanos a un país más justo y menos desigual. En este sentido, Sheinbaum Pardo subrayó que los incrementos salariales que han experimentado los que menos tienen:

"Con la Transformación: el salario mínimo pasó de 88 pesos diarios en 2018, a 315 pesos a partir del 1 de enero de 2026; un incremento de 154 por ciento. Tan sólo de 2025 a 2026, el incremento será de 13 por ciento, más de tres veces por encima de la inflación", destacó la titular del Ejecutivo Federal ante una jubilosa presencia popular.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este sábado la celebración de los siete años del arribó de la Cuarta Transformación en el Zócalo capitalino.
Aspectos generales, previos al discurso de la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, durante la concentración en el zócalo capitalino a 7 años de la victoria de Andrés Manuel López Obrador y el partido político de Movimiento de Regeneración Nacional. Foto: Carlos Maruri, Cuartoscuro

Además, saludó a las y los jóvenes que decidieron marchas y congregarse en el Zócalo; y reiteró que los jóvenes están con la transformación: "Que nadie se equivoque, que se oiga bien, fuerte y lejos: las y los jovenes estan en su gran mayoría con la transformación de la vida pública de México", dijo.

La Presidenta también aludió al éxito de los programas sociales que benefician a la población en general, desde mujeres embarazadas hasta adultos de la tercera edad pasando por jóvenes estudiantes, desempleados, personas con discapacidad o con capacidades diferentes. Asimismo, destacó el fortalecimiento del sector salud con la construcción de nuevos hospitales, la recuperación de clínicas y la mejora en la distribución de medicamentos mediante las Rutas de la Salud que llegan a todo el país.

El sector energético no pudo estar ausente en su exposición. La tradicional palanca de desarrollo nacional, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se han recuperado al servicio de la Nación.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este sábado la celebración de los siete años del arribó de la Cuarta Transformación en el Zócalo capitalino.
Sheinbaum alcanza su mayor grado de aprobación entre las personas de 65 años y más, con un 86 por ciento de opiniones positivas sobre su gestión. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro

Entre otros tantos logros de la 4T que expuso ante unos 600 mil asistentes a la principal plaza política del país, la Presidenta cerró su mensaje al pueblo mexicano con la apuesta de transformar el ejercicio del poder público en una "nueva ética donde el servidor público entienda que no está nunca por encima del pueblo, sino a al servicio del pueblo; que gobernar no es para tener privilegios, sino es una responsabilidad profundamente humana".

A continuación, te compartimos el texto íntegro con el discurso de la Presidenta desde el Zócalo de la CdMx:

061225_Mensaje_de_la_Presidenta_de_México,_Claudia_Sheinbaum_Pardo

 

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

Original, la herencia inapreciable

"En una tela puede haber mitos, leyendas, relatos personales. El hilo va conformando tiempos que se prolongan...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Compleja bienvenida a la nueva Fiscal

“El sino del escorpión observa a la nueva titular de la FGR, Ernestina Godoy, desplazar necesariamente su...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

El fast track de Ernestina Godoy

"El antecedente como Fiscal de la Ciudad de México y asesora jurídica de la Presidencia de la...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

El espejismo del Salario Mínimo

“Un trabajador que gana el mínimo puede tener un ingreso nominal más alto, pero la realidad es...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

<i>The Lancet</i> vs Ultraprocesados
Por Alejandro Calvillo

The Lancet vs Ultraprocesados

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado
Por Héctor Alejandro Quintanar

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado

La mentira que comparten Estados Unidos y México
Por Pedro Mellado Rodríguez

La mentira que comparten Estados Unidos y México

Honduras: laboratorio para Donald Trump
Por Juan Carlos Monedero

Honduras: laboratorio para Donald Trump

El gran juego China-EU
Por Lorenzo Meyer

El gran juego China-EU

Manifiesto contra la mentira
Por Fabrizio Mejía Madrid

Manifiesto contra la mentira

Huelga de capital
Por Mario Campa

Huelga de capital

¿Por qué reaparece López Obrador?
Por Álvaro Delgado Gómez

¿Por qué reaparece López Obrador?

Gertz Manero y el fracaso de las fiscalías
Por Ana Lilia Pérez

Gertz Manero y el fracaso de las fiscalías

El Fiscal del fiasco
Por Alejandro Páez Varela

El Fiscal del fiasco

+ Sección

Galileo

Un nuevo estudio reveló que los perros provocan cambios microbianos de nuestro cuerpo, lo que da como resultado una mejora de la salud mental en adolescentes.

Tener un perro mejora la salud mental, revela nuevo estudio y la razón te sorprenderá

Art Basel Miami expone perro robot con cara de Elon Musk.

Art Basel Miami Beach exhibe robots inspirados en Musk, Bezos, Zuckerberg y Picasso

Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) descubrieron huellas de dinosaurio en el municipio de Tehuacán, Puebla.

El INAH confirma hallazgo de huellas de dinosaurios de 120 millones de años en Puebla

Astronauta captura desde el espacio un inusual destello solar sobre el lago Titicaca

Astronauta capta imagen del lago Titicaca desde la Estación Espacial Internacional

¿Podrá la inteligencia artificial sentir como humano?

¿Podrá la inteligencia artificial sentir como un humano? Esto dice un neurocientífico

Un nuevo estudio publicado revela que los niños que poseen un smartphone a los 12 años enfrentan riesgos de depresión, obesidad y falta de sueño.

Uso de smartphones en menores de 12 años acarrea problemas como depresión y obesidad

El INAH descubrió la "unidad doméstica" en la colonia Guerrero, en los límites de lo que fue el islote de Tlatelolco.

FOTOS ¬ El INAH halla restos arqueológicos de Tenochtitlán tardía en La Lagunilla

El estudio del Hospital del Mar reveló cómo la elevada expresión del receptor de estrógeno impidió que el cáncer de mama luminal respondiera a la inmunoterapia.

¿Por qué el cáncer de mama luminal no responde a la inmunoterapia? Estudio lo revela

Los jóvenes con diabetes tipo uno o tipo dos corren más riesgo de una muerte súbita cardíaca, según un estudio danés del Hospital Universitario de Copenhague.

El riesgo de muerte súbita por diabetes se dispara en jóvenes, afirman investigadores

Un equipo de investigadores de la Universidad Texas A&M, en EU, desarrolló un método innovador para devolver vitalidad a células humanas dañadas o envejecidas.

Investigadores de EU crean método microscópico para devolver vitalidad a las células

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Gertz no cultivó solo el jardín de la impunidad: Colmenares (ASF) es otro jardinero

Sheinbaum en el Zócalo
2

CSP advierte que la 4T perdurará sólo si gobierna con ética, sin lujos ni privilegios

Jorge Castañeda comparte imagen del gabinete de Vicente Fox.
3

FOTO ¬ "25 años después": Jorge Castañeda sube foto con Vicente Fox, Rubén Aguilar...

La política antinmigrante del Presidente Donald Trump impulsará la prohibición de ingresar a Estados Unidos a países cuyos gobiernos considera inestables.
4

Trump planea prohibir la entrada a EU a más de 30 países con "gobiernos inestables"

5

VIDEO ¬ Joven pide auxilio desde auto en movimiento en Naucalpan, Edomex; la rescatan

Empresario mexicano
6

Juez condena en EU a empresario de origen mexicano por sobornar a empleados de Pemex

Trump elogió a Sheinbaum durante una entrevista realizada por TV Azteca.
7

Trump dice a TV Azteca que “la Presidenta de México está haciendo muy buen trabajo”

Un nuevo estudio reveló que los perros provocan cambios microbianos de nuestro cuerpo, lo que da como resultado una mejora de la salud mental en adolescentes.
8

Tener un perro mejora la salud mental, revela nuevo estudio y la razón te sorprenderá

Santana contó que al llegar por la mañana de este viernes encontraron el portón abierto del refugio y se percataron del saqueo. Las imágenes muestran que los criminales apenas dejaron una bolsa de croquetas semivacía.
9

VIDEO ¬ Albergue para perros sufre robo: los ladrones se llevan hasta las croquetas

Richard Gere critica a Donald Trump
10

Richard Gere aplaude a Sheinbaum en FIL Guadalajara: "su Presidenta es increíble"

El Gabinete de Seguridad detuvo a 10 personas en Michoacán.
11

Fuerzas federales detienen a 10 personas con armamento y drogas en Michoacán

Sheinbaum en el Zocalo(1)
12

FOTOS y VIDEOS ¬ Claudia reúne a 600 mil simpatizantes y CdMx reporta "saldo blanco"

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reúne este sábado en el Zócalo con simpatizantes de la 4T que celebra así sus siete años de llegar a la Presidencia de México. Foto: Archivo
13

La izquierda sale a la calle para conmemorar los 7 años de su "Cuarta Transformación"

Las imágenes de Donald Trump adormilado marcaron la semana. Pero lo que realmente pega a la Casa Blanca es que el Presidente de EU se desploma en popularidad.
14

EU se decepciona con la falta de resultados: la popularidad de Trump acelera la caída

La Guardia Costera de EU decomisó cerca de 20 mil libras de cocaína que eran transportadas en una lancha interceptada por un francotirador en un helicóptero.
15

VIDEO ¬ Helicóptero de EU dispara contra lancha con más de 9 toneladas de cocaína

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este sábado la celebración de los siete años del arribó de la Cuarta Transformación en el Zócalo capitalino.
1

DISCURSO ÍNTEGRO de la Presidenta Claudia Sheinbaum por los 7 años de la 4T en México

Sheinbaum en el Zocalo(1)
2

FOTOS y VIDEOS ¬ Claudia reúne a 600 mil simpatizantes y CdMx reporta "saldo blanco"

La política antinmigrante del Presidente Donald Trump impulsará la prohibición de ingresar a Estados Unidos a países cuyos gobiernos considera inestables.
3

Trump planea prohibir la entrada a EU a más de 30 países con "gobiernos inestables"

Santana contó que al llegar por la mañana de este viernes encontraron el portón abierto del refugio y se percataron del saqueo. Las imágenes muestran que los criminales apenas dejaron una bolsa de croquetas semivacía.
4

VIDEO ¬ Albergue para perros sufre robo: los ladrones se llevan hasta las croquetas

El peso mexicano cierra en 18.18 unidades por dólar, su mejor nivel en 17 meses
5

El peso logra su mejor cierre desde julio de 2024: cierra en 18.18 unidades por dólar

Sheinbaum en el Zócalo
6

CSP advierte que la 4T perdurará sólo si gobierna con ética, sin lujos ni privilegios

Empresario mexicano
7

Juez condena en EU a empresario de origen mexicano por sobornar a empleados de Pemex

Art Basel Miami expone perro robot con cara de Elon Musk.
8

Art Basel Miami Beach exhibe robots inspirados en Musk, Bezos, Zuckerberg y Picasso

Jorge Castañeda comparte imagen del gabinete de Vicente Fox.
9

FOTO ¬ "25 años después": Jorge Castañeda sube foto con Vicente Fox, Rubén Aguilar...

El Gabinete de Seguridad detuvo a 10 personas en Michoacán.
10

Fuerzas federales detienen a 10 personas con armamento y drogas en Michoacán

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reúne este sábado en el Zócalo con simpatizantes de la 4T que celebra así sus siete años de llegar a la Presidencia de México. Foto: Archivo
11

La izquierda sale a la calle para conmemorar los 7 años de su "Cuarta Transformación"

Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) descubrieron huellas de dinosaurio en el municipio de Tehuacán, Puebla.
12

El INAH confirma hallazgo de huellas de dinosaurios de 120 millones de años en Puebla