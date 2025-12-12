Políticos ligados a corruptelas ayudan a que la Marea Rosa se convierta en partido

Políticos con un pasado controversial e investigados por irregularidades impulsan la transformación de la Marea Rosa en un nuevo partido político, Somos México (Somos MX). Figuras ligadas a la "Estafa Maestra" y a denuncias por asociación delictuosa y peculado, como Ramón Sosamontes y Antonio García Conejo, operan las tareas de organización del nuevo ente, que busca conformar un "amplio frente nacional" de oposición.

Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).– Las tareas de organización de asambleas y concentraciones para convertir a la Marea Rosa en el partido político Somos MX son operadas por personajes que han evitado los reflectores como Ramón Sosamontes Herreramoro, uno de los colaboradores más cercanos de Rosario Robles desde hace décadas y denunciado como ella por el caso de la Estafa Maestra, y Antonio García Conejo, el hermano del exgobernador Silvano Aureoles Conejo, investigado por distintas operaciones.

Estos perfiles se suman a los más visibles en la organización partidista como han sido Emilio Álvarez Icaza, Guadalupe Acosta, Fernando Belauzarán y Gustavo Madero Muñoz, al igual que los exintegrantes del Instituto Nacional Electoral (INE) Edmundo Jacobo Molina y Leonardo Valdés Zurita.

Somos MX ya realizó las 200 asambleas distritales que el INE solicita como requisito para formar un partido político y al 9 de diciembre sumaba 135 mil 947 afiliaciones, todavía tiene hasta febrero para alcanzar las 256 mil 30 requeridas por el órgano electoral.

Una pieza clave en esta agrupación de derecha para movilizar a ciudadanos a las asambleas ha sido Ramón Sosamontes Herreramoro, exjefe de comunicación de la Oficina de la Secretaría de Desarrollo Social de Rosario Robles y a quien la Fiscalía General de la República (FGR) investiga desde 2029 por su posible responsabilidad en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, relacionado con la Estafa Maestra.

Desde octubre de este año Sosamontes no está vinculado a proceso gracias a un amparo que ganó, pero el caso en su contra sigue abierto. Asegura que no cometió ningún delito y que él y su amiga, como describe a Rosario Robles –quien también fue investigada por la Estafa Maestra pero el caso concluyó sin una sentencia en su contra–, fueron denunciados por una “venganza” del expresidente Andrés Manuel López Obrador, con quien militó durante años en el extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD)

“Estoy defendiéndome abiertamente, pero eso no me impide participar en política […] Hasta ahora, en todos los estados que he ido, solamente una vez alguien me ha señalado en contra”, dijo en entrevista.

Sosamontes también celebró que estuvo a cargo de la asamblea número 200 de Somos MX en Tlaxcala, así como de organizar otras en Guerrero, Puebla y Veracruz.

En Guerrero, otro exfuncionario que ahora participa en el proceso de afiliación de personas es Ramiro Solorio Almazán, quien ha sido Diputado con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), candidato a Alcalde de Acapulco con Movimiento Ciudadano, con el Partido Solidario Guerrero y también ha trabajado con el Partido Acción Nacional (PAN).

En Michoacán la creación del partido Somos MX es promovida por el exdirigente estatal del PRD Antonio García Conejo, quien también ha sido Senador y es hermano del exgobernador Silvano Aureoles Conejo, a quien la FGR denunció este año por asociación delictuosa y peculado.

SinEmbargo publicó en mayo de 2022 cómo Antonio García Conejo fue investigado por 17 vuelos internacionales durante 2015 y 2020, con destinos como Colombia, Panamá, Canadá, Países Bajos y Estados Unidos. Además adquirió en ese mismo periodo dos automóviles, uno con valor de 686 mil 600 pesos en 2015 y otro de 951 mil 868 pesos en 2020.

También se reportó que en 2008 hizo un depósito a cuentas en Ciudad de México y Morelia por 745 mil pesos y retiros entre 2013 y 2021 por 4 millones 252 mil pesos. A eso se sumó el envió de 500 mil pesos a la empresa Corporativo Confía SA de CV, de donde es accionista Juan Luis García Conejo, otro de los medios hermanos de Silvano.

Los integrantes de Somos MX dijeron en agosto que “no valoran lo que se ha hecho en el pasado, sino lo que se puede hacer por el país”, al ser cuestionados por incluir a Antonio García.

Además de Antonio García, en Michoacán Carmen Pille Calderón también se sumó a Somos MX. La exfuncionaria fue denunciada en 2019 por el PRD estatal ante el INE y el instituto electoral local por uso indebido de recursos públicos de programas federales para realizar proselitismo a favor de Fernando Sánchez Juárez, coordinador municipal de los Programas del Bienestar y entonces aspirante a la Presidencia Municipal de Álvaro Obregón por Morena, en ese momento ella se desempeñaba como subdelegada federal de Programas Estratégicos para el Bienestar. En esa ocasión, la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE declaró que no tenía competencia para emitir un dictamen sobre el asunto y lo turnó al instituto local.

En Tamaulipas, Joaquín Hernández Correa, hijo del dirigente petrolero Joaquín Hernández ‘La Quina”, promueve a Somos MX. Fue expulsado en 2017 por el PRD de esa entidad por violar las normas partidistas al promover una alianza con el PAN, partido con el que ha sido Diputado.

Además de estos perfiles, con pasado en el PAN, así como los exfuncionarios del PRD Emilio Álvarez Icaza y Guadalupe Acosta Naranjo están entre los promotores de la agrupación.

“Acosta y yo nos repetimos a cada rato que no vamos a hacer un PRD dos de ninguna manera –el partido que perdió su registro a nivel federal luego de las elecciones de 2024–. Ya aprendimos lo que no hay que hacer. […] vamos combinando las experiencias, que hacen falta, con la juventud. Sí aprendimos en toda la experiencia, ahora sí, a combinar la madurez con lo nuevo, lo nuevo con la madurez para que al final la juventud sea la que encabece”, expuso Ramón Sosamontes.

A la par de la búsqueda de afiliaciones, los exconsejeros electorales Leonardo Valdés Zurita, Lorenzo Córdova y Marco Antonio Baños, y los exfuncionarios de dicho órgano Edmundo Jacobo Molina y Roberto Heycher anunciaron esta semana en conferencia que en enero presentarán ante el Congreso una propuesta de Reforma Electoral, la intención es que se discuta a la par de la enviada por la Presidencia.

Los exfuncionarios no solo defienden su reforma, también ven en Somos MX la oportunidad de impulsar un frente opositor a través de alianzas con otros partidos.“Somos México es una fuerza de oposición con propuesta y por lo mismo no viene a dividir a la oposición, al contrario, viene a sumar y viene a plantear la necesidad de un amplio frente nacional. Hay que aprender de la experiencia del 2024 para realmente hacer un frente nacional para frenar el deterioro del país y reconstruir el futuro democrático de nuestro país”, expuso Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del INE durante más de 10 años en la dirigencia de Lorenzo Córdova.

Leonardo Valdés Zurita, el último Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), recordó que en su propuesta de estatutos incluyeron un candado para que, en caso de lograr el registro como partido, sus dirigentes no se postulen a ningún cargo.

También contemplan elegir sus candidaturas a través de votaciones y abrirlas a la población en general, una idea que, aseguran, impulsó originalmente el Frente Cívico Nacional, la organización conformada por experredistas que promovieron en 2024 la candidatura presidencial de Xóchitl Gálvez junto a otras asociaciones ligadas al empresario Claudio X. González a través de la llamada Marea Rosa, que insistieron en separar su perfil de los partidos políticos aunque su último cargo fue el de Senadora del PAN.

Ramón Sosamontes precisa que Somos Mx “combinará” los perfiles que impulse a las candidaturas entre personas con experiencia en cargos y campañas y otras a las que llama “líderes naturales”.

“Vamos a combinar. Vamos a privilegiar, desde luego, a los líderes naturales de cada distrito, de cada estado, también los dirigentes de causas, sobre todo de las causas, esos tienen que estar al frente, y también desde luego los de la experiencia, sin hacerse a un lado y sin imponernos, eso estamos aprendiendo. No creas que ya llegamos los viejitos y vamos a decir: ‘Vamos a repartir candidaturas y diputaciones’. No. Nos estamos poniendo nosotros mismos candados”, expuso.

Los promotores de Somos México, como Acosta Naranjo, aseguran que de conformarse como partido, respaldarían a los perfiles que la gente respalde. Y aunque insisten en no definirse ni centro, izquierda o derecha, respaldan abiertamente a políticos conservadores como la Senadora panista Lilly Téllez y al empresario Ricardo Salinas Pliego.

“Hicimos a un lado las definiciones ideológicas porque nos parece que en este momento la batalla es por recuperar la democracia en México. Y aquí caben gente de derecha democrática, de centro democrático y de izquierda democrática. Hay gente de derecha democrática que son muy buenos, ahí está Lilly Téllez, ahora dicen que quiere participar Ricardo Salinas, pues que se inscriba”, expuso recientemente Acosta Naranjo en su participación en el canal de YouTube Atypical.

En Somos México se han mostrado confiados en que concluirán el proceso para conformarse como partido. Amado Avendaño, coordinador de comunicación, aseguró que “el blindaje principal” que tienen es haberse asesorado con expertos en materia electoral.