La Marea Rosa avanza para ser partido, pero todavía le faltan varios requisitos clave

Obed Rosas

08/12/2025 - 8:02 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Desamparados del INE-IFE, del PRD, de la Marea Rosa y hasta de ONGs buscan un partido

La ultraderecha de Verástegui y Neder fracasa. La Marea Rosa aún podría ser partido

Un fan de Trump pretende crear un partido en México, un país que es CERO fan de Trump

Somos MX, un proyecto político de derecha impulsado por experredistas, exfuncionarios del INE y figuras de la oposición, avanzó en los requisitos para constituirse como partido político al celebrar su asamblea distrital número 200.

Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).– Somos MX, el proyecto político de derecha que reúne a experredistas y exmiembros del INE, vestigios de la Marea Rosa, celebró este fin de semana haber realizado su asamblea distrital número 200, uno de los requisitos que necesita para poder obtener su registro como partido político y participar así en la elección intermedia de 2027. Sin embargo, en el rubro de las afiliaciones, la organización se encuentra apenas por encima de la mitad de la meta, ya que se requieren 256 mil 030 miembros.

La Coordinación Nacional de Somos MX, junto con su militancia y los jóvenes de Somos Impacto, se congregó en el jardín "La Herradura" en Tlalpan para celebrar el anuncio de las 200 asambleas. El Instituto Nacional Electoral (INE) no ha confirmado oficialmente la cifra de 200 asambleas, por lo que habrá que esperar si se cumplieron con todos los requisitos como el que los participantes no sean militantes en otros partidos.

La propia autoridad electoral aún debe corroborar toda la información que presente e incluso revisar si no ha habido financiamiento ilegal, que fue una de las razones por las que Felipe Calderón no obtuvo su partido.

Somos MX proyectó la organización de 40 asambleas adicionales para el resto de diciembre, buscando alcanzar un total de 230 al cierre del mes. Respecto al requisito de afiliaciones, la agrupación afirma haber reunido 140 mil hasta la fecha, aunque el reporte más reciente del INE, con fecha del 2 de diciembre, indica 129 mil 131. La dirigencia del partido asegura que logrará las 256 mil afiliaciones requeridas entre enero y febrero.

Fue en Tlaxcala que se constituyó la asamblea distrital número 200, con la coordinación de Ramón Sosamontes, uno de los colaboradores más cercanos de Rosario Robles desde hace décadas implicado como ella en la Estafa Maestra. Sosamentos sostuvo en agosto pasado que en Somox MX no son “receptores de lo que otros expulsen, aquí no, hacemos un análisis preciso de los que asisten a las asambleas, estamos viendo gente realmente nueva que está luchando contra la autocracia y por las libertades”.

Lo cierto es que este proyecto político es impulsado por exfuncionarios electorales de alto perfil y figuras asociadas a la oposición tradicional y la Marea Rosa. Entre sus promotores se encuentran el experredista Guadalupe Acosta Naranja, el exsenador panista Emilio Álvarez Icaza, Edmundo Jacobo Molina, quien fue Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) por más de 14 años.

También participa Carlos Ferrer Silva, ex titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, quien al dejar el INE integró la consultora, Pente + Soluciones, centrada en el litigio electoral. A ese mismo proyecto también se incorporaron Emilio Buendía Díaz y Javier Naranjo Silva que trabajaron en la oficina del exconsejero presidente Lorenzo Córdova Vianello.

Esa consultora participó, por ejemplo, en la impugnación del Plan B de la Reforma Electoral, la misma que criticó desde su gestión como Secretario Ejecutivo del INE Edmundo Jacobo Molina. De hecho, el esqueleto de partido Somos México presentó un documento ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con la figura jurídica de ‘amicus curiae’, con el objetivo de aportar elementos que respalden la solicitud de nulidad de la elección judicial realizada el pasado junio.

Ferrer Silva es el representante legal de Somos MX junto a Julio César Cisneros Domínguez, quien fue uno de los 13 asesores del PRD con un salario de 104 mil pesos mensuales, según reportó Milenio en noviembre de 2021.

El partido también es impulsado por el exconsejero presidente Leonardo Valdés Zurita, quien encabezó el Instituto durante el proceso electoral de 2012 en el que resultó electo Enrique Peña Nieto luego de una marcada por las acusaciones de compra de votos. En Somos MX también figura el exconsejero Rodrigo Morales.

Obed Rosas

Obed Rosas

Obed Rosas es editor de la Unidad de Investigación y encargado de la sección de Libros de SinEmbargo, en donde también se ha desempeñado como Jefe de Mesa y Editor de Redes. Es conductor de Close UP y Co-conductor, junto a Álvaro Delgado, de Siete Días, programas de SinEmbargo Al Aire. Ha trabajado en otros medios como Expansión, Newsweek en Español y Revista Zócalo. Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM y estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma casa de estudios.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

El terrorismo de Godoy, el de Harfuch y el del narco

"Pero el acto de terrorismo que fue para la Fiscal Ernestina Godoy, que costó la vida a...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Peligros y oportunidades del proteccionismo

"Muy probablemente no entraremos de lleno, al menos por ahora, en un mundo proteccionista donde cada nación...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Robo de autos: las "golden hours"

"El fortalecimiento del combate al robo de autos y la mejora en los procesos de búsqueda de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Combatir la crisis del fentanilo en “América” (Parte II)

"La crisis del fentanilo o epidemia de drogas en “América” es, ante todo, un desafío de salud...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
+ Sección

Opinión en Video

Primavera laboral
Por Mario Campa

Primavera laboral

¿Acaso somos libres?
Por Óscar de la Borbolla

¿Acaso somos libres?

Peña Nieto, el corrupto, también regresa
Por Álvaro Delgado Gómez

Peña Nieto, el corrupto, también regresa

El socio del panista Ávila Lizárraga
Por Ana Lilia Pérez

El socio del panista Ávila Lizárraga

¿Es de izquierda la 4T?
Por Alejandro Páez Varela

¿Es de izquierda la 4T?

Deshonestidad colaborativa
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad colaborativa

The Lancet vs Ultraprocesados
Por Alejandro Calvillo

The Lancet vs Ultraprocesados

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado
Por Héctor Alejandro Quintanar

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado

La mentira que comparten Estados Unidos y México
Por Pedro Mellado Rodríguez

La mentira que comparten Estados Unidos y México

Honduras: laboratorio para Donald Trump
Por Juan Carlos Monedero

Honduras: laboratorio para Donald Trump

+ Sección

Galileo

Investigadores identificaron una enzima bacteriana que podría ser la causa de que algunas personas presenten complicaciones cardíacas a causa de la neumonía.

Investigadores descubren enzima culpable de que algunas neumonías dañen el corazón

El calor extremo puede afectar el desarrollo infantil.

El calor extremo por el cambio climático tiene impactos en el desarrollo de los niños

Pirámide

El INAH reabre el ascenso a la pirámide de Nohoch Mul en la Zona Arqueológica de Cobá

Investigadores de la Universidad de Colorado descubrieron una combinación de fármacos que podría ofrecer nuevas esperanzas a las pacientes con cáncer de ovario.

Nueva combinación de fármacos sería capaz de vencer la resistencia a cáncer de ovario

La SEORL-CCC alertó a los jóvenes de la relación entre el consumo de alcohol y formas de tabaco y el aumento del riesgo de sufrir cáncer de cabeza y cuello.

Jóvenes corren más riesgo de cáncer de cabeza y cuello por consumo de alcohol y vapeo

Es probable que los pingüinos que viven en costas de Sudáfrica hayan muerto de hambre en masa durante su temporada de muda por falta de alimentos.

Miles de pingüinos africanos están muriendo en Sudáfrica por la escasez de alimentos

Marcha contra maiz transgénico

Revista se retracta y retira artículo en el que defendía consumo humano del glifosato

Un estudio científico compara varias formas de cocinar brócoli para observar cómo cada técnica interactúa con elementos propios del vegetal.

¿Cuál es la mejor forma de cocinar brócoli para conservar nutrientes? Descúbrelo aquí

El canto no solo es una expresión artística, tiene otros beneficios. Cantar, en especial en grupo, puede unir a las personas y mejorar la función inmunitaria.

¿Te gusta cantar? Conoce los beneficios que la música puede aportar a la salud

La cronobiología revela que la falta de novedades, la pérdida de memoria reciente y la monotonía hacen que nuestra percepción del tiempo se acelere con la edad.

¿Por qué el tiempo pasa más rápido cuando somos adultos? La ciencia lo explica

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Segob pide que Juez que levantó bloqueo a casino de Salinas Pliego se aparte del caso

EU roba barco petrolero de Venezuela.
2

VIDEO ¬ EU roba petrolero a Venezuela. Maduro: prepárense a “partirle los dientes”

Las autoridades federales detuvieron en Durango a "El Limones", presunto operador financiero de "Los Cabrera", quien es investigado por extorsión y fraude.
3

Ligan a jefe de extorsionadores detenido en Durango con CATEM; Pedro Haces lo rechaza

Gloria Trevi presentó una demanda millonaria contra Ricardo Salinas Pliego, de acuerdo con información revelada por Sabina Berman.
4

Gloria Trevi demandó a Salinas Pliego por 180 millones de dólares, dice Sabina Berman

El Senador Adán Augusto López Hernández aseguró que aún no paga los libros de AMLO que regaló a sus compañeros de bancada, pero que obtuvo un gran descuento.
5

Adán Augusto dice que aún no paga libros de AMLO, pero los compró a "precio especial"

Marcha contra maiz transgénico
6

Revista se retracta y retira artículo en el que defendía consumo humano del glifosato

El Ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, rindió su primer informe de labores a 100 días donde resaltó que recibió una "Corte lenta, anquilosada.
7

Aguilar da informe a 100 días de la nueva SCJN; denuncia soberbia y lentitud de Piña

Los votantes de Miami eligieron a Eileen Higgins como su próxima Alcaldesa. Desde hace 30 años que no cambiaban de partido.
8

Miami tendrá la primera Alcaldesa demócrata ¡en 30 años! Rechazo a Trump recrudece...

La FGR detiene nuevamente a César Duarte, exgobernador de Chihuahua
9

Ernestina Godoy lo detuvo, pero César Duarte tenía orden de arresto desde mayo 2024

Claudia Sheinbaum Pardo fue colocada en la quinta posición de la lista de Forbes de las mujeres más poderosas de 2025, junto con políticas y empresarias.
10

Forbes da a Sheinbaum 5to. lugar en su lista de las mujeres más poderosas del mundo

El excanciller Marcelo Ebrard.
11

Ebrard, un peligro para Sheinbaum, AMLO y la 4T

12

VIDEO: “La Rapidita”, rifa por sexo o dinero que se llevaba a cabo en la Central de Abasto de CdMx

El exgobernador César Duarte, detenido esta semana por presunto lavado de dinero, fue trasladado al Altiplano, donde una Jueza le dictó prisión preventiva.
13

César Duarte se queda en el Altiplano: Jueza le dicta prisión preventiva por lavado

Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, recibió el Premio Nobel de la Paz 2025 en su nombre. El galardón le fue entregado durante una ceremonia en Oslo.
14

La hija de Machado recibe el Nobel de la Paz en Oslo en medio de fuerte descontento

terrorismo
15

El terrorismo de Godoy, el de Harfuch y el del narco

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Una propuesta de la Oficina Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos plantea que los extranjeros exhiban su actividad en redes sociales.
1

El Gobierno de EU plantea revisar a turistas su historial de 5 años en redes sociales

El Senador Adán Augusto López Hernández aseguró que aún no paga los libros de AMLO que regaló a sus compañeros de bancada, pero que obtuvo un gran descuento.
2

Adán Augusto dice que aún no paga libros de AMLO, pero los compró a "precio especial"

EU roba barco petrolero de Venezuela.
3

VIDEO ¬ EU roba petrolero a Venezuela. Maduro: prepárense a “partirle los dientes”

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con cambios la reforma propuesta por Sheinbaum para imponer aranceles a productos importados de China y otros países.
4

Cámara de Diputados aprueba aranceles a productos importados de China y otros países

El Ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, rindió su primer informe de labores a 100 días donde resaltó que recibió una "Corte lenta, anquilosada.
5

Aguilar da informe a 100 días de la nueva SCJN; denuncia soberbia y lentitud de Piña

Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed), indicó que las tasas de interés se ubican en el rango del 3.5 por ciento y 3.75 por ciento.
6

Fed anuncia nuevo recorte a tasa de interés; queda en nivel más bajo en más de 3 años

Luis Arce es detenido
7

Luis Arce, expresidente de Bolivia, es detenido en La Paz por presunta corrupción

La Ciudad de México (CdMx) lanzó la Tarjeta Virtual de Movilidad Integrada, una versión digital de la tarjeta física para usar el celular como pase de entrada.
8

Tarjeta Virtual de Movilidad Integrada en CdMx: Checa cómo obtenerla y dónde usarla

El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, urgió a México a tomar medidas inmediatas para ponerse al día con la entrega de agua del Tratado de 1944.
9

Trump exige a México "resolver problemas de agua"; son "una verdadera amenaza", dice

Los votantes de Miami eligieron a Eileen Higgins como su próxima Alcaldesa. Desde hace 30 años que no cambiaban de partido.
10

Miami tendrá la primera Alcaldesa demócrata ¡en 30 años! Rechazo a Trump recrudece...

Claudia Sheinbaum Pardo fue colocada en la quinta posición de la lista de Forbes de las mujeres más poderosas de 2025, junto con políticas y empresarias.
11

Forbes da a Sheinbaum 5to. lugar en su lista de las mujeres más poderosas del mundo

La Presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las declaraciones hechas ayer por su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien insistió en utilizar fuerza militar.
12

"Eso no se va a dar": Sheinbaum vuelve a descartar posible intervención militar de EU