La Marea Rosa avanza para ser partido, pero todavía le faltan varios requisitos clave

Somos MX, un proyecto político de derecha impulsado por experredistas, exfuncionarios del INE y figuras de la oposición, avanzó en los requisitos para constituirse como partido político al celebrar su asamblea distrital número 200.

Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).– Somos MX, el proyecto político de derecha que reúne a experredistas y exmiembros del INE, vestigios de la Marea Rosa, celebró este fin de semana haber realizado su asamblea distrital número 200, uno de los requisitos que necesita para poder obtener su registro como partido político y participar así en la elección intermedia de 2027. Sin embargo, en el rubro de las afiliaciones, la organización se encuentra apenas por encima de la mitad de la meta, ya que se requieren 256 mil 030 miembros.

La Coordinación Nacional de Somos MX, junto con su militancia y los jóvenes de Somos Impacto, se congregó en el jardín "La Herradura" en Tlalpan para celebrar el anuncio de las 200 asambleas. El Instituto Nacional Electoral (INE) no ha confirmado oficialmente la cifra de 200 asambleas, por lo que habrá que esperar si se cumplieron con todos los requisitos como el que los participantes no sean militantes en otros partidos.

La propia autoridad electoral aún debe corroborar toda la información que presente e incluso revisar si no ha habido financiamiento ilegal, que fue una de las razones por las que Felipe Calderón no obtuvo su partido.

Somos MX proyectó la organización de 40 asambleas adicionales para el resto de diciembre, buscando alcanzar un total de 230 al cierre del mes. Respecto al requisito de afiliaciones, la agrupación afirma haber reunido 140 mil hasta la fecha, aunque el reporte más reciente del INE, con fecha del 2 de diciembre, indica 129 mil 131. La dirigencia del partido asegura que logrará las 256 mil afiliaciones requeridas entre enero y febrero.

Fue en Tlaxcala que se constituyó la asamblea distrital número 200, con la coordinación de Ramón Sosamontes, uno de los colaboradores más cercanos de Rosario Robles desde hace décadas implicado como ella en la Estafa Maestra. Sosamentos sostuvo en agosto pasado que en Somox MX no son “receptores de lo que otros expulsen, aquí no, hacemos un análisis preciso de los que asisten a las asambleas, estamos viendo gente realmente nueva que está luchando contra la autocracia y por las libertades”.

Lo cierto es que este proyecto político es impulsado por exfuncionarios electorales de alto perfil y figuras asociadas a la oposición tradicional y la Marea Rosa. Entre sus promotores se encuentran el experredista Guadalupe Acosta Naranja, el exsenador panista Emilio Álvarez Icaza, Edmundo Jacobo Molina, quien fue Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) por más de 14 años.

También participa Carlos Ferrer Silva, ex titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, quien al dejar el INE integró la consultora, Pente + Soluciones, centrada en el litigio electoral. A ese mismo proyecto también se incorporaron Emilio Buendía Díaz y Javier Naranjo Silva que trabajaron en la oficina del exconsejero presidente Lorenzo Córdova Vianello.

Esa consultora participó, por ejemplo, en la impugnación del Plan B de la Reforma Electoral, la misma que criticó desde su gestión como Secretario Ejecutivo del INE Edmundo Jacobo Molina. De hecho, el esqueleto de partido Somos México presentó un documento ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con la figura jurídica de ‘amicus curiae’, con el objetivo de aportar elementos que respalden la solicitud de nulidad de la elección judicial realizada el pasado junio.

Ferrer Silva es el representante legal de Somos MX junto a Julio César Cisneros Domínguez, quien fue uno de los 13 asesores del PRD con un salario de 104 mil pesos mensuales, según reportó Milenio en noviembre de 2021.

El partido también es impulsado por el exconsejero presidente Leonardo Valdés Zurita, quien encabezó el Instituto durante el proceso electoral de 2012 en el que resultó electo Enrique Peña Nieto luego de una marcada por las acusaciones de compra de votos. En Somos MX también figura el exconsejero Rodrigo Morales.