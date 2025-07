Desamparados del INE-IFE, del PRD, de la Marea Rosa y hasta de ONGs buscan un partido

Los impulsores de esa Marea Rosa e integrantes del INE e IFE como Edmundo Jacobo Molina y Leonardo Valdés Zurita avanzan en la conformación de su partido político Somos MX , el cual dicen no es ni de derecha ni de izquierda sino “de derechos”.

Ciudad de México, 29 de julio (SinEmbargo).– Edmundo Jacobo Molina, quien se desempeñó durante más de 14 años como Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), y Carlos Ferrer Silva, ex titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral que dejó el órgano electoral junto a él, son dos de los exfuncionarios electores quienes junto al exconsejero presidente Leonardo Valdés Zurita impulsan la construcción de un partido político que ha prometido ser un aliado de los viejos partidos de oposición.

El proyecto de partido se llama Somos MX y aglutina además los restos del Frente Cívico Nacional y otras organizaciones que impulsaron la Marea Rosa, la misma que en sus primeras movilizaciones defendió precisamente al INE del Plan B del Presidente Andrés Manuel López Obrador para recortar el costo del órgano electoral.

La Marea Rosa siempre aseguró estar conformada por ciudadanos. En los hechos, se integró por miembros del PAN y PRD como Cecilia Soto, Emilio Álvarez Icaza, Gustavo Madero, Guadalupe Acosta Naranjo y Fernando Belaunzarán, los mismos que hoy acompañan a los exfuncionarios a integrar un nuevo partido, el cual también respaldan Rosario Guerra, Mariana González, José Antonio Crespo y Macario Schettino.

🇲🇽 Somos el México que avanza, que transforma, que une. Sin partidos ni divisiones, solo derechos y solidaridad. Hoy tomamos el relevo con determinación, porque somos la fuerza que no se detiene.#SomosMexicanos #SomosMX#LaHoraDeLaCiudadania pic.twitter.com/UDcXDh7B9q — SomosMxMexico (@SomosMxMexico) January 22, 2025

El propio Edmundo Jacobo dejó el INE en medio de las protestas por el Plan B que buscaba sobre todo reducir costos en el Instituto y lo hizo denunciando que se había “politizado” su imagen. ​​”Me voy porque a la persona que en este momento ocupa la secretaría ejecutiva, Edmundo Jacobo, se ha politizado y no conviene ese señalamiento público”, dijo al tiempo que lanzó críticas por los cambios que querían hacer al Instituto Electoral y con un finiquito de 10 millones de pesos.

Ahora los impulsores de esa Marea Rosa e integrantes del INE e IFE al que defendían avanzan en la conformación de su partido político, el cual dice no ser ni de derecha ni de izquierda sino “de derechos”.

“Es un derecho individual, vivo de mi trabajo y no soy heredero de fortunas”, declaró hace unas semanas Jacobo Molina a La Jornada al ser cuestionado si no representaba un conflicto de interés el buscar tener un partido dos años después de haber trabajado en el Instituto Electoral. “Mientras fui secretario ejecutivo del IFE y del INE jugué mi papel de árbitro, de neutralidad… y si no, que me lo demuestren”, señaló.

De acuerdo con el último corte del Estatus de la celebración de asambleas para el proceso de constitución de partidos políticos nacionales, de 119 asambleas que intentó llevar a cabo Somos MX, solo ha podido realizar 62 de las 200 que necesita para poder participar en la elección intermedia de 2027, en la cual por ley tendrá que ir en solitario, aunque sus dirigentes ya han aclarado que en 2030 alentarán una gran alianza de la oposición, como han anunciado ellos mismos.

A Edmundo Jacobo Molina lo acompaña en este proyecto Carlos Ferrer Silva, ex titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, quien dejó el INE junto a él primero para integrar la consultora, Pente + Soluciones, centrada en el litigio electoral. A ese mismo proyecto también se incorporaron Gabriel Mendoza Elvira, ex director jurídico del INE Carlos Ferrer Silva, así como Emilio Buendía Díaz y Javier Naranjo Silva que trabajaron en la oficina del exconsejero presidente Lorenzo Córdova Vianello.

Esa consultora participó, por ejemplo, en la impugnación del Plan B de la Reforma Electoral, la misma que criticó desde su gestión como Secretario Ejecutivo del INE Edmundo Jacobo Molina. De hecho, ahora el esqueleto de partido Somos México presentó un documento ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con la figura jurídica de ‘amicus curiae’, con el objetivo de aportar elementos que respalden la solicitud de nulidad de la elección judicial realizada el pasado junio.

Ferrer Silva es el representante legal de Somos MX junto a Julio César Cisneros Domínguez, quien fue uno de los 13 asesores del PRD con un salario de 104 mil pesos mensuales, según reportó Milenio en noviembre de 2021.

El partido también es impulsado por el exconsejero presidente Leonardo Valdés Zurita, quien encabezó el Instituto durante el proceso electoral de 2012 en el que resultó electo Enrique Peña Nieto luego de una marcada por las acusaciones de compra de voto. En Somos MX también figura el exconsejero Rodrigo Morales.

En entrevista con Expansión Política, Edmundo Jacobo reconoció que con la integración de exfuncionarios del INE, Somos MX busca usar el conocimiento que tienen en materia electoral. “Justamente al sumarnos a este esfuerzo, lo que queremos es traer esa 'expertise' para que las cosas se hagan bien desde el principio y no se mine la credibilidad en las opciones políticas, en particular en esta”.

Para poder obtener el registro como partido, cualquier organización tiene que acreditar ante el INE por lo menos 20 asambleas en 20 entidades o 200 asambleas en 200 distritos electorales con 3 mil personas afiliadas por entidad, o bien, 300 por distrito electoral. El número total de las personas afiliadas que deberá contar una organización para ser registrada como partido, en ningún caso podrá ser inferior al porcentaje del Padrón Electoral Federal, el cual corresponde a 256 mil 30 personas afiliadas, aunque los dirigentes de esta agrupación han dicho que conseguirán el doble.

Obed Rosas https://www.sinembargo.mx/author/obedrosas/ Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM. Estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras.