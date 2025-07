Un fan de Trump pretende crear un partido en México, un país que es CERO fan de Trump

Ciudad de México, 28 de julio (SinEmbargo).– “Es mi amigo. Es muy amigo mío”. Así describe Eduardo Verástegui, el productor y político de ultraderecha que está en búsqueda de crear un partido en México, al Presidente Donald Trump. Durante los últimos meses, Verástegui se ha enfocado en reuniones con políticos estadounidenses mientras sólo desde sus redes sociales llama a respaldar la creación del partido Movimiento Viva México.

Pero los problemas se suman para Verástegui. El actor y productor es amigo de un político extranjero acusado de pederastia cuando él, supuestamente, se dice defensor de la niñez. O es fan de alguien que ha hecho daño a México desde su primera campaña electoral, con ataques xenófobos y amenazas (como los aranceles) cumplidas. O quiere que el Instituto Nacional Electoral (INE) le dé dinero para formar un partido político pro Trump en un país que es mayoritariamente anti Trump, según la mayoría de las encuestas.

Pero estas contradicciones –que lo hacen ver como alguien ausente de la realidad mexicana, desconectado del momento que vive el país– no parecen importarle cuando se trata de tomarse la foto: tiene más fotos con segundos mandos del gobierno de Trump que el propio Trump.

Verástegui se reunió esta semana con Michael Faulkender, Subsecretario del Tesoro de Estados Unidos (EU), también con Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes de ese país, en la Cumbre Internacional contra la Trata de Personas 2025 de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC). De igual forma, el actor presumió en sus redes el encuentro con el legislador republicano Chris Smith, le agradeció su respaldo a políticas antiaborto y dijo que trabajan en un proyecto de ley enfocado en encontrar a niños desaparecidos en ese país.

En Washington con mi hermano Michael Faulkender, Deputy Secretary of the U.S. Treasury.

Juntos somos más fuertes.

Let’s make Mexico and the United States great again.@TreasuryDepSec pic.twitter.com/WUopmV9VCW

— Eduardo Verástegui (@EVerastegui) July 24, 2025