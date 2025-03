Un exmorenista, Verástegui y perredistas avanzan en la creación de nuevos partidos

Ciudad de México, 1 de marzo (SinEmbargo).– Personas que han militado en el PAN, Morena, en los extintos PRD, Encuentro Social y Redes Sociales Progresistas, así como políticos de ultraderecha que abiertamente respaldan al Presidente de Estados Unidos Donald Trump, ya recibieron la autorización del Instituto Nacional Electoral (INE) para iniciar el proceso de constituir nuevos partidos políticos.

Una de las agrupaciones es Que Siga la Democracia, abiertamente promotora de los gobiernos de Morena. Todavía hasta la semana pasada su dirigente, Edgar Garza Ancira, era Consejero Nacional y Estatal del partido guinda. Aunque aseguró en entrevista que ya renunció a su militancia, sus intenciones políticas fueron cuestionadas por Morena en un comunicado donde también criticó el “oportunismo”.

El 20 de febrero, Garza Ancira, confirmó que el INE aprobó su intención de constituirse como partido. Lo hizo en un video donde describió a la agrupación como “el brazo ciudadano de la Cuarta Transformación”, el nombre con el que Morena describe a sus gobiernos durante los últimos años.

Ese mismo día, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena (CNHJ) inició un procedimiento para sancionar a Garza Ancira porque consideró que al iniciar los trámites para conformar un partido transgrede los documentos básicos de Morena, también hizo un llamado a mantener la unidad entre militantes.

En entrevista, el presidente de Que Siga la Democracia, Edgar Garza, aseguró que buscarán conformarse como partido mediante 200 asambleas distritales con un mínimo de 300 asistentes, como requiere el INE. Confía en que lograrán obtener las 250 mil firmas.

Respecto a la investigación que abrió la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena en su contra, aseguró que ya renunció a su militancia del partido.

“Fui notificado del proceso que hizo la comisión, pero también mandé un escrito agradeciendo infinitamente a Morena, a las bases, a los simpatizantes por el tiempo que yo participé en Morena, renunciando a mis cargos de consejero estatal y consejero nacional y a la misma militancia. No sé qué decidan ellos, es importante que sepan que yo únicamente he militado en Morena, nunca había participado en ningún otro partido político y estoy muy agradecido por el tiempo que me tocó caminar en esa trinchera, pero ahora nos tocará caminar en otra trinchera a favor del segundo piso de la Cuarta Transformación,” y a favor del proyecto de nación”, expuso.

En el comunicado que emitió la CNHJ de Morena rechazó la división, el influyentismo y el oportunismo. Cuestionado sobre ello, Edgar Garza rechazó ser oportunista al buscar formar otro partido con un discurso similar al movimiento creado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Recordó que la agrupación Que Siga la Democracia ha respaldado a Morena durante los últimos cuatro años, por ejemplo, al conseguir las firmas necesarias para realizar la solicitud de revocación de mandato impulsado del expresidente López Obrador –por este proceso fueron multados por el INE al presentar las firmas de cada 15 mil personas sin vida–.

“Yo no entiendo el tema del oportunismo. Que Siga la Democracia fue la agrupación que promovió la revocación de mandato, no lo hizo el partido, juntamos 9.8 millones de firmas, también estuvimos en el proceso de comunicar, de informar, de solicitar participación ciudadana en la revocación de mandato, en la reforma eléctrica y en la reforma política electoral, y también firmamos un convenio de unidad con Morena para la campaña del 2024 […]. No entiendo si pueden decir que la gente que participa hoy en Que Siga la Democracia, la ciudadanía, que en su gran mayoría son ciudadanos que no son militantes de Morena, o que incluso no han militado en ningún otro partido, pudiera catalogar alguien, o la prensa, o la opinión pública que es un tema de oportunismo porque, ¿entonces por qué hemos caminado en todos estos procesos con un gran éxito por todo el país, participando y apoyando el proyecto de nación?".