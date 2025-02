CLOSE UP ¬ ¿De dónde salió Verástegui, simpatizante nazi, trumpista y ultra católico?

Verástegui ha vivido en Estados Unidos los últimos 20 años. Es un seguidor de Trump, pero también se dice un guadalupano, está en contra del aborto, y al mismo tiempo presume un celibato de alrededor de dos décadas. En todo este abanico de posturas, se esconde la creación de un personaje con aspiraciones políticas ancladas en un discurso de extrema derecha.

Ciudad de México, 26 de febrero (SinEmbargo).– José Eduardo Verástegui Córdoba era conocido hasta antes del año 2000 como un exintegrante del grupo Kairo, un grupo mexicano pop el cual integró de 1993 a 1997. A su salida, participó en algunas telenovelas de Televisa e intentó formar una carrera como solista, evidentemente sin éxito. Con la llegada del nuevo siglo se mudó a Estados Unidos en donde participó en unas producciones hasta que escuchó. según ha dicho, "el llamado de Dios" para profesar su palabra en Hollywood. Esto lo hizo de la mano del legionario Juan Rivas.

“Él sentía una contradicción entre lo que el mundo le ofrecía y lo que le dictaba su corazón. Cuando me dijo que estaba interesado en ser misionero entre salvajes, le dije que aquí en Hollywood había muchos, y que consideraba que debía de poner sus talentos artísticos al servicio de Dios”, así recuerda el legionario de cristo Juan Rivas cómo fue la conversión del actor guadalupano Verástegui, un trumpista de extrema derecha que busca formar su partido político luego de haber fracasado en la obtención de una candidatura independiente para el proceso presidencial de 2024.

Él mismo ha dado más información sobre este episodio. En una entrevista con la agencia de noticias Zenit, vinculada con los Legionarios de Cristo, Verástegui relató cómo después de 10 años de carrera en la farándula se dio cuenta que, en sus palabras, le faltaba algo: “no sabía qué, me sentía en un laberinto sin salida, queriendo usar la salida pero no sabía dónde estaba, me sentía vacío”.

“En algún momento se me cruzó por la cabeza irme de Hollywood, irme de misionero, dos años a la jungla, al Amazonas, a ayudar a los pobres, a trabajar como misionero para discernir a ver qué quería Dios de mí, de mi vida. Y a limpiar este polvo que traía mi alma de tantos años de vivir una vida mundana, así es que vendí todo y antes de irme a la jungla un sacerdote muy amigo mío, el padre Juan Rivas, fue el que me aconsejó no irme porque me pedía que estos dos años, que yo quería dar como misionero en la jungla en el Amazonas, los diera en Hollywood, porque él me decía que Hollywood también era una jungla”, comentó en una entrevista de junio de 2008.

Y ahondó: “Él me dijo: te tienes que quedar aquí, aquí fue donde Dios te tocó, aquí fue donde Dios te abrió los ojos y no estás solo porque Dios más uno es un ejército y Hollywood no le pertenece a los estudios, le pertenece a Dios y tenemos que recuperarlo y aquí te me quedas, así es que obedecí”.

Parte del extremismo que ha manifestado Verástegui con sus posturas ideológicas ha sido explicado precisamente por su conversión a la religión luego de su paso por la farándula como miembro de la banda musical Kairo, su efímero paso como solista y, sobre todo, por su papel como actor en telenovelas de Televisa.

“Verástegui es un converso y hay que entender que religiosamente los conversos son los más radicales. Un converso que se convierte al catolicismo es más papista que el Papa incluso y entonces Verástegui asume una serie de actitudes que contradicen absolutamente toda su vida pasada”, comentó en entrevista el periodista y sociólogo especializado en religión Bernardo Barranco.

Fue a partir de esta conversión que comenzó con su activismo que inició con la creación de su productora Metanoia Films y que se ha expandido con otros proyectos como la misión “manto de Guadalupe”, un proyecto con el cual se buscaba convencer a niñas latinas menores de edad que quedaban embarazadas y que no tienen los recursos para tener sus bebés de tenerlos bajo sus cuidados para después darlos en adopción.

En fechas recientes ha llevado sus posturas ultra conservadores a la política, mediante la organización de de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en México, una cumbre de la ultraderecha cuyo último evento se realizó en Estados Unidos, en donde Verástegui realizó un saludo nazi —el cual después negó— que lo ha vuelto a evidenciar.

En mi conferencia en @CPAC Washington envié un mensaje de unidad y agradecimiento a los defensores de la libertad. Yo: “Mi corazón está con todos ustedes”, seguido del grito de guerra del presidente Trump: “Fight, fight, fight”. ¿Qué quisieron entender o qué versión… pic.twitter.com/BFsnL9li4Q — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) February 22, 2025

“Eduardo Verástegui llevó una vida muy disipada. Siendo muy joven entró en Televisa y en ese universo digamos de actores en donde primaba una cierta depravación de tipo sexual, consumo de drogas, gente muy reventada y así empezó en 1993 en el famoso grupo llamado Cairo y después entró a telenovelas, formó otros grupos, la hizo de cantante. Es decir, en una sola palabra, Eduardo Verástegui es un personaje de la farándula de Televisa con todos los vicios que representaba esto”, ahondó Barranco.

Con la mira hacia la Presidencia

El 7 de septiembre de 2023, Eduardo Verástegui formalizó ante el Instituto Nacional Electoral su intención de ser candidato independiente a la Presidencia de la República, una contienda para la cual tenía que sumar 961 mil 405 firmas, de las cuales sólo logró el 16.10 por ciento al reportar 180 mil 622 apoyos, de los cuales 16 mil 910 tenían inconsistencias.

Verástegui impulsó esta candidatura fallida apoyado en el catolicismo, la religión que dice profesar. De hecho, la víspera de su solicitud de registro ante el INE, convocó a rezar un Rosario en sus redes sociales, teniendo a sus espaldas un gigantesco cuatro con la imagen de la Virgen de Guadalupe, flanqueada con dos banderas de México. En ese mismo mensaje condenó el fallo de la Suprema Corte que despenalizó el aborto en todo el país.

Lo cierto es que Verástegui no pudo alcanzar las firmas necesarios aún cuando México Republican, una asociación que comparte los principios conservadores del Partido Republicano de Estados Unidos y cuyo dirigente es Juan Iván Peña Neder, respaldó su candidatura con un millón de afiliados en el país y otros miles de hispanoamericanos en Estados Unidos.

“Su candidatura o precandidatura independiente para mí lo desnudó completito. Primero, porque no tiene los apoyos que decía tener, del único que está cerca es de Donald Trump. Y eso no le alcanza para nada absolutamente”, expuso en ese sentido el periodista de investigación Francisco Cruz. “No tiene carisma y le falta gracia o esa gracia que dicen concedida por Dios a los elegidos. No es un elegido, por lo tanto no es un personaje muy atractivo para la extrema derecha confesional mexicana, los grupos secretos o las sectas dentro de la iglesia. Tiene un carácter que no es atractivo, que no cautiva, que no despierta admiración con facilidad. Así que la precampaña por la candidatura presidencial, pues prácticamente lo desnuda y lo deja lo deja solito”.

Bernardo Barranco también expuso que en su primera búsqueda de impactar en la escena política Verástegui ciertamente tuvo un fracaso ante la falta de liderazgo, aunque consideró que su cercanía con Donald Trump pudiera darle réditos en su propuesta política.

“Cuando él presenta su candidatura independiente fue un test, un test que demuestra que no tiene todavía los amarres suficientes para poderse convertir en una alternativa política, no alcanzó, me parece que eran un millón 700 mil votos, no los alcanzó. Fue realmente ridículo el número de simpatizantes que lo apoyaron y que ahora pues con este input sobre todo de Donald Trump en la presidencia el poder negociar más con sobre todo El Yunque, El Yunque sí tiene una base social. Entonces, negociar con los obispos, se ha reunido con la conferencia de episcopado con varios obispos, con el Cardenal primado de México y es un hombre activo que está buscando, sobre todo en la beta católica, los asientos sociales para poder formular su proyecto”, refirió.

En febrero pasado, Verástegui fue multado por el INE por haber recibido supuestamente poco más de 6.9 millones de pesos desde el extranjero para usarlos en su campaña, que al final no obtuvo. De acuerdo con el INE, el dinero llegó desde la firma Partner 305, con sede en Miami, Estados Unidos. El ultraderechista la trianguló, ya que primero abrió una cuenta a nombre de la asociación Movimiento Político Restaurador de México, A.C. y hacia ella transfirió de su cuenta personal el dinero. Verástegui argumentó que los recursos eran propios, pero en los recibos entregados a las autoridades electorales tenía la información testada.

Ante su fracaso, Verástegui se negó a respaldar una candidatura y por el contrario anunció que crearía su partido bajo la proclama de que “En México no hay un partido de derecha real”. En el marco de la CPAC que se realizó en el país, en agosto pasado, “Hoy tenemos un gobierno de zurdos corruptos, y la llamada oposición, que más bien yo le llamo opo-ficción, es un fenómeno muy raro encabezado por zurdos, zurdos moderados, zurdos radicales, globalistas, wokistas, muchos tibios, o sea, la derechita cobarde. Así que no tenemos opciones, no hay alternativa en estos momentos”, dijo en ese entonces.

Esta semana ese auténtico partido de derecha que busca construir dio un primer paso. El Instituto Nacional Electoral le otorgó un registro para iniciar el proceso que podría llevar a la creación de un nuevo partido político llamado Movimiento Viva México, sobre el cual ha dicho que buscará "más capillas de oración y menos cantinas de perdición".

Ahora con el visto bueno de la autoridad electoral, el actor, quien ha estado bajo los reflectores en días recientes por replicar el saludo nazis que antes hizo Elon Musk en Estados Unidos en el marco de la CPAC, deberá conseguir el apoyo de las y los mexicanos a lo largo del país para conseguir su propósito.

Un aliado de Donald Trump

“Me uniré al movimiento de Elon Musk y el Presidente Trump. Mi corazón va hacia todos ustedes”, declaró el viernes pasado Eduardo Verástegui antes de realizar un saludo nazi ante una multitud que lo correspondió con aplazos y vítores. “¡Luchen, luchen, luchen!”, exclamó al finalizar su presentación, en la que incluso ofreció una disculpa “por todo el daño que México ha causado a EU”.

No se trata de una alianza nueva. En septiembre de 2020, el entonces Presidente de Estados Unidos lo nombró miembro de una comisión de hispanos de la Casa Blanca y él mismo declaró la unión entre la doctrina de ambos: “Volveremos a hacer a México grande de nuevo”.

Para julio de 2023, Donald Trump, felicitó a Verástegui por su película Sound of Freedom y lo consideró como el “posible Presidente de México”. “Fue increíble, posible Presidente, hacer de esa película la más candente en todo el mundo. Creo que es comparable con volverte Presidente de México, ¿cierto? Así que queremos agradecerles a todos”, dijo Trump al finalizar la proyección de la película en su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey.

De hecho, en el marco de la segunda campaña de Donald Trump, el actor Verástegui compartió un sencillo rap en apoyo a la candidatura presidencial del republicano.

Bernardo Barranco comentó precisamente cómo en el movimiento político y cultural que se vive en el mundo, Verástegui busca capitalizar el avance de la derecha particularmente valiéndose de otros recursos. “Está viendo un nicho, una posibilidad política de poder insertar coyunturalmente una tendencia que se está generalizando en el mundo contemporáneo. Entonces tenemos que partir de ahí desde una perspectiva más global”, expuso

“Verástegui representa una nueva generación de la ultraderecha en México. Una nueva generación más moderna, visualmente distinta. Los personajes como Serrano Limón, personajes como Bernardo Aldavín, Arzac, son viejos qué sé yo, este baúles de la historia, son roperos antiguos. Sin embargo, Verástegui es diferente, pero al mismo tiempo, no tanto, es igual, son las mismas consignas, pero dichos de otra manera con una con un vestido totalmente distinto y ahí vuelvo otra vez al tema del actoraje que representa Verástegui”, ahondó Barranco.

Eso sí, para Francisco Cruz esta relación con Donald Trump difícilmente podría darle el éxito deseado en la creación de su partido, sobre todo cuando el Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo registra importantes niveles de aceptación. “No hay algo que nos diga este tipo puede ser un atractivo como candidato presidencial o un atractivo con liderazgo para formar un partido político que pueda desplazar al Partido Acción Nacional, al PRI, seguro que le puede quitar a algunos militantes, seguro que sí, pero pues porque están de capa caída”.

“En este momento me atrevo a decir que una vez que se acerquen los procesos electorales 2027 a 2030, la CPAC, Trump no le van a servir para nada porque yo insisto no hay ese carisma que lo defina, que se traduzca en liderazgo, no hay ese carisma intelectual, no hay ese carisma de formación política siendo él un actor, pero claro, decimos es un actor de Televisa, qué le puedes pedir”, comentó.

Obed Rosas