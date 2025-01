SONDEO ¬ ¿Debe haber nuevos partidos? "El tema es quiénes los impulsan": estudiantes

“A lo mejor son personas corruptas, siento que pasan esas mañas a otros partidos y serían lo mismo, no tendría ningún sentido”, dijo Sebastián, estudiante de Veterinaria en la UAM, sobre la intención de crear nuevos partidos políticos.

Ciudad de México, 25 de enero (SinEmbargo).– Estudiantes universitarios consideran positivo que organizaciones civiles busquen conformar nuevos partidos políticos para que haya diferentes ideales dónde sentirse representados y también para que haya un contrapeso a Morena, el partido que actualmente ostenta el poder. Sin embargo, también cuestionan que estas nuevas opciones surjan con personas con antecedentes “que pasan esas mañas” o que brincan de ideología sin importar contradecirse.

Itzel, estudiante de Comunicación de la Universidad Autónoma de México (UAM) en Xochimilco, planteó la importancia de las contrapropuestas "bien definidas" y de escuchar ideas distintas de cara al poder actual de Morena, para evitar que suceda un periodo de hegemonía como con el PRI.

“Me parece que es muy importante en términos de la defensa de la democracia que haya un amplio espectro de partidos políticos que ofrezcan distintas cosas, con posturas claras, en ese sentido creo que es bueno que haya más partidos políticos y me parece importante que se escuchen otras voces para evitar que pase lo que pasó en otros años en México como con el PRI. Y ahora me parece que todo el avance que está teniendo Morena, que está abarcando muchísimos espacios, creo que es importante que haya contrapropuestas siempre y cuando estén bien definidas en el espectro de la izquierda y la derecha”, dijo.

–¿Qué opinas de que algunas personas que están buscando el registro ya tienen antecedentes en otros partidos o los que se extinguieron, pero hacen un llamado a que con estas fuerzas se sumen más jóvenes?–se le preguntó a Itzel.

–Me parece que evidencia mucho el tipo de necropolítica que hay en México y cómo es muy fácil para las políticas y los políticos pasar de un partido a otro, defender una cosa y luego defender otra y contradecirse en ese actuar político.Yo no estoy de acuerdo particularmente con ese tipo de saltos entre la derecha y la izquierda, sin embargo, estoy consciente de que en México pues la izquierda es izquierda cuando le conviene y la derecha también.

–¿Crees que las personas jóvenes sí, podrían encontrar alguna representación, a lo mejor no en estos partidos, pero sí en otros grupos que se puedan crear?

–Yo creo que sí, me parece que es vital la parte de las resistencias y la autonomía, como organizaciones políticas autónomas y autogestivas que puedan encontrar la manera de meterse entre esta necropolítica de quienes ostentan el poder. Creo que las y los jóvenes que queremos un cambio, y que no creemos en la política tradicional vieja y podrida de nuestro país, creo que es muy importante que sumemos nuestros esfuerzos y nuestras ganas de cambiar el país en esas iniciativas autónomas y separadas de esa necropolítica.

Datos del Instituto Nacional Electoral (INE) actualizados hasta el jueves 23 de enero muestran que 29 organizaciones han acudido a presentar su documentación y manifestar su intención de buscar el registro como partido político nacional.

Si alguno de esos grupos consigue el registro a nivel nacional tendrá derecho a recibir financiamiento público. Sólo para este 2025, el INE aprobó la distribución de más de 7 mil 354 millones pesos para que lo utilicen los actuales seis partidos políticos: PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde. Dado que reciben más recursos mientras sean más votados, Morena tiene el mayor financiamiento este año, con más de 2 mil 584 millones de pesos.

Para dimensionar la cifra, la Presidenta Claudia Sheinbaum informó que como parte de la atención a Acapulco, tras el paso de los huracanes "John" y "Otis", se invirtieron 7 mil millones de pesos en 3 mil kilómetros de carreteras, 67 puentes y la entrega de apoyos directos a cerca de 150 mil personas.

Esta semana los experredistas Emilio Álvarez Icaza, Carlos Navarrete, Guadalupe Acosta Naranjo, el expanista Fernando Belaunzarán Méndez, así como Gustavo Madero, exdirigente del Partido Acción Nacional (PAN), y Edmundo Jacobo Molina, el Secretario Ejecutivo del INE durante la gestión de Lorenzo Córdova, anunciaron que intentarán formar un partido llamado "Somos México".

Álvaro, quien cursa la carrera de Ciencias Políticas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, comentó que la cuestión es quiénes conforman esos nuevos partidos y si respetan o no los principios y propuestas con las que nacen.

“Al parecer es algo beneficioso que surjan nuevos partidos, la cuestión aquí es quiénes lo conforman y con qué intención. En esta parte es con la intención de que sigan teniendo cierto poder político, cierta influencia dentro de las decisiones, sin embargo, el resultado no se ve muy prometedor para estos nuevos partidos, ya que no tienen las bases, la cantidad de personas, no tienen territorio para poder seguir sosteniéndose contra partidos que ya son monstruosamente grandes como Morena”, aseguró.

Al cuestionarle qué tipo de partido lo representaría, Álvaro planteó que en lo personal no le gustan los partidos políticos, ya que piensa que candidatos independientes son más directos y transparentes. Pero, en general, aspira a la creación de un partido político que respete sus propios principios y propuestas.

“Creo que una ideología más moderna en lugar de una ideología que dice ser moderna y una invitación más directa a la participación, una invitación que no se tenga que dar por miembros del partido en sí, sino una forma en la que puedas seleccionar los ideales y no meterte ahí solo porque necesitas el trabajo, sino porque verdaderamente piensas en esos ideales que el partido sí respeta. Me gustaría bastante que los partidos fueran más firmes en sus decisiones, que si Morena está a favor del aborto lo diga directamente o si el PAN está en contra del aborto que lo diga directamente y no solamente cuando les es conveniente”, declaró.

Mónica, estudiante de la UAM en Xochimilco, aspira a que los fundadores de nuevos partidos no tengan sus ideas arraigadas.

“Están muy influenciados porque hay algunos que ya estuvieron en diferentes partidos políticos, así que puede que tengan sus ideas muy arraigadas, apegadas a esos partidos políticos, entonces sí podría ayudar muchísimo (más partidos)m pero no quedándose con la ideología que ya tenían con los partidos diferentes a los que pertenecían”, planteó.

Sofía, también estudiante de la UAM, incluso observa la necesidad más de un líder que de un partido político. “Yo creo que más allá de un partido, una persona que verdaderamente represente. No creo que se necesiten más partidos políticos, sino un buen líder, porque así como una familia necesita a un líder, un gobierno, un país necesita un líder”, aseveró.

En contraste, el estudiante de Política y Gestión Social de la UAM en Xochimilco, Alan, opinó que ya no son necesarios más partidos políticos porque percibe que son “casi todo lo mismo”.

“La mayoría de los partidos nuevos literalmente sirven de brincolín para personas que realmente no son útiles en otros partidos”, respondió.

–¿Crees que estas plataformas sirven para impulsar a perfiles jóvenes interesadas en la política?

–Creo que no se abren nuevos perfiles, creo que es como una pantalla de humo que nos dan las instituciones porque al final de cuentas la mayoría de estos partidos, inclusive las organizaciones civiles, sirven mucho para la simulación política– planteó el universitario.

En tanto, el estudiante de Veterinaria en la UAM Xochimilco, Sebastián, aseguró que el surgimiento de nuevos partidos políticos pueden resultar en contrapesos a Morena, la primera fuerza política en el Ejecutivo y Legislativo.

“Sí hace falta (más partidos) porque normalmente las personas se dejan guiar por la mayoría. La verdad no estoy muy pendiente de la política, pero ahorita es Morena el partido que está fuerte y antes era el PRI, que supuestamente nadie quería, pero todos terminaban votando por ellos. Pero siento que sí hace falta gente nueva, siento que ahora ya se dejan guiar por el partido, más que por las propuestas”, dijo.

Sin embargo, Sebastián rechazó que se conforme por personas con antecedentes en otros partidos o ligados a la corrupción porque entonces no tendría sentido ofrecer un nuevo partido.

“A lo mejor son personas corruptas, a lo mejor nadie se ha dado cuenta, siento que pasan esas mañas a otros partidos y serían lo mismo, no tendría ningún sentido hacer otros partidos”.

Desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el estudiante de Sociología, Leonardo, expuso su curiosidad de que en un continente con pasado de colonización haya grupos de derecha.

“Es necesario tener partidos políticos que tengan otra perspectiva y no dentro de estas lógicas del PRI, PAN, PRD y Morena, sí es necesario tener esas perspectivas de quienes no pueden llegar al poder”, dijo.

–¿Qué piensas que entren personajes de ultraderecha al sistema partidario mexicano?

–Es muy curioso, más en América Latina por toda esta historia que se vive, cómo ante estas lógicas de explotación, de colonización, cómo pueden entrar personajes de derecha a estos contextos.

Dulce Olvera y Montserrat Antúnez https://www.sinembargo.mx/author/dulce_olvera_y_montserrat_antunez/