PuntosyComas ¬ No sólo la Marea Rosa: el nuevo PES avanza para tener otro partido

La carrera por convertirse en nuevos partidos políticos rumbo a 2026 entró en su fase decisiva. La Marea Rosa y un bloque de iglesias evangélicas que promueve el partido Construyendo Solidaridad y Paz superaron ya las 200 asambleas distritales exigidas por el INE, colocándose a un paso de solicitar su registro. Sin embargo, aún deben cumplir el requisito más difícil: reunir al menos 256 mil 30 afiliados antes del 25 de febrero de 2026.

Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).- La llamada Marea Rosa, que aglutina a organizaciones que regentea el empresario Claudio X. González, a exmilitantes del PRD y a exfuncionarios electorales, logró este domingo 7 de diciembre del 2025 superar la meta de 200 asambleas distritales para aspirar a solicitar su registro como nuevo partido político.

Propósito que también ya rebasó un conglomerado de iglesias evangélicas que impulsan la formación del partido Construyendo Solidaridad y Paz. Sin embargo, a estas dos organizaciones políticas todavía les falta cumplir otro requisito: sumar por lo menos 256 mil 30 afiliados antes de llevar a cabo sus asambleas constitutivas nacionales a más tardar el 25 de febrero del 2026.

La organización política México Tiene Vida suma ya 187 mil 315 afiliados, según registro de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral hasta este domingo 7 de diciembre del 2025, pero apenas ha realizado 41 de 200 asambleas distritales, por lo que es muy remota la posibilidad de que cumpla los requisitos mínimos para aspirar a conseguir su registro como nuevo partido político.

Somos MX

Este domingo 7 de diciembre del 2025, Emilio Álvarez Icaza, uno de los principales promotores del nuevo partido que se llamaría Somos México, informó que en Tlaxcala, con la coordinación de Ramón Sosamontes, se constituyó Asamblea Distrital número 200 con lo cual se cumplió con el primer gran requisito para obtener registro como Partido Político Nacional, rumbo a las elecciones del 2027.

A la Asamblea de Tlaxcala se sumó la asamblea número 201 en el Distrito 6 de Torreón, Coahuila, que fue coordinada por Brandon Cisneros; y la 202 en el Distrito 4 de Sahuayo, Michoacán, con el trabajo organizativo de Antonio García Conejo. La Coordinación Nacional de Personas Sumando en 2025, que impulsa Somos México, se concentró en el jardín “La Herradura”, en la Alcaldía de Tlalpan para anunciar que llegaron a su asamblea 200.

Al evento de Somos México asistieron, entre otros, Cecilia Soto, excandidata del Partido del Trabajo a la Presidencia de la República en los comicios de 1994; Emilio Álvarez Icaza, exsenador del PRD 2018-2024; Guadalupe Acosta Naranjo, expresidente interino del PRD en 2008; Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral durante los 9 años de la presidencia de Lorenzo Córdoba en el INE y Leonardo Valdés Zurita, presidente del Instituto Federal Electoral de 2008 al 2013.

Álvarez Icaza dijo que hasta el domingo contabilizaban 140 mil afiliaciones al nuevo partido, de las 256 mil 30 que como mínimo exige la ley para las nuevas organizaciones partidistas, por lo cual lo que resta del mes de enero y febrero será el principal objetivo fortalecer el padrón de militantes de la nueva organización.

Los más avanzados

La organización que va más avanzada en el proceso de conseguir registro como nuevo partido político es la Asociación Civil Construyendo Sociedades de Paz, que promueve el partido Construyendo Solidaridad y Paz, que hasta el domingo 7 de diciembre del 2025 ya había realizado 268 asambleas distritales y sumado oficialmente 169 mil afiliados.

Los exdirigentes del Partido Encuentro Solidario y del Partido Encuentro Social, Armando González Escoto y Hugo Eric Flores Cervantes, aparecen como promotores de la organización Construyendo Sociedades de Paz A. C., que tiene el respaldo de un conglomerado de iglesias evangelicas de todo el país. Flores Cervantes es actualmente diputado federal por Morena y presidente de la Comisión Jurisdiccional en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Partido Encuentro Social y Partido Encuentro Solidario, ambos apoyados por organizaciones de iglesias evangélicas, perdieron sus registros oficiales en 2018 y 2021, respewctivamente, por no lograr la votación mínima del 3 por ciento en alguna votación nacional de presidente de la República, Senadores o Diputados Federales.

Verástegui, lejos

La ultraderecha mexicana no tendrá partido político en el 2026. El Movimiento Nacional Viva México, A. C., cuyas cabezas visibles son José Manuel Mireles Verástegui, quien es su representante legal ante el Instituto Nacional Electoral, y su primo, el actor guadalupano Eduardo Verástegui Córdoba, su principal promotor, no ha realizado ni una sola de las 20 asambleas estatales que tendría que llevar a cabo para aspirar a convertirse en partido político.

Cuando ya han transcurrido más de 10 meses, a partir de febrero del 2025, cuando fue autorizado para iniciar su proceso de afiliación de militantes, la organización que encabeza Eduardo Verástegui apenas ha sumado 15 mil 95 ciudadanos al padrón del Movimiento Viva México, muy lejos de los 256 mil 30 mínimos que le exige la ley. El plazo para que las organizaciones que aspiran a convertirse en nuevos partidos realicen sus asambleas nacionales constitutivas se vence el 25 de febrero del 2026.

La otra derecha

Hay otra organización de derecha para la cual tampoco son buenos los augurios en su afán de convertirse en partido político es la que está vinculada a la organización conservadora conocida como El Yunque, que busca su registro oficial con el nombre de México Republicano. Esta organización anunció que se proponía afiliar a por lo menos 40 mil simpatizantes en Jalisco, que se sumarían a evangélicos y libertarios para sumar por lo menos 300 mil afiliados y lograr su registro como partido político entre 2025 y 2026, publicó el jueves 12 de diciembre del 2024 el periódico Milenio.

La Asociación Civil México Republicano se define como “la vanguardia conservadora, conformada por ciudadanos comprometidos con la seguridad, la familia y el progreso de nuestra Nación”. Advierte también: “somos el primer y único movimiento político con visión binacional, trabajamos para construir la representación política en ambos lados de la frontera”. A algunos de sus dirigentes y promotores se les vincula a los intereses económicos y políticos del Gobierno de Estados Unidos. Hasta el 7 de diciembre del 2025 México Republicano no había realizado ninguna de las 200 asambleas distritales que se propuso y apenas a registrado ante el INE a 3 mil 543 afiliados.

Gricha Raether, quien aparece como Secretario General de la Asociación Civil México Republicano, también figura como Country Manager de la American Society México y en su biografía se advierte que es egresado como Ingeniero en Sistemas Electrónicos del Tecnológico de Monterrey, con postgrado en la Universidad de Baylor, en Texas. También está en sus antecedentes que es ciudadano trinacional de México, Estados Unidos y Alemania. Se señala con claridad que fue portavoz del Partido Demócrata de Estados Unidos en México durante 6 años.

Los últimos pasos

¿Qué es lo que sigue durante enero y febrero del 2026? Las organizaciones promoventes de partidos políticos podrán presentar dos tipos de listas de afiliados: las que contengan los nombres de quienes asistan a sus asambleas y las de quienes sean inscritos en el resto del país mediante una aplicación móvil o con documentos en papel, en donde no sea posible hacerlo con instrumentos electrónicos. La organización promovente de partido político deberá informar a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE (DEPPP), la celebración de su asamblea nacional constitutiva, la cual deberá celebrarse a más tardar el 25 de febrero de 2026.

Para su registro como partido político, la organización promovente deberá presentar su solicitud por escrito ante el INE en el periodo comprendido del 2 al 27 de febrero de 2026. Una vez concluido el plazo para la presentación de las solicitudes de registro como Partido Político Nacional, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE (DEPPP), rendirá un informe al Consejo General respecto del número total de organizaciones que lo solicitaron, a más tardar en marzo de 2026.

El día de la sesión del Consejo General en la que se conozca el informe referido, en marzo del 2026, comenzará a computarse el plazo de 60 días en los que el INE debe resolver que organizaciones cumplieron los requisitos de ley para convertirse en nuevos partidos políticos. Se expediría el certificado correspondiente, mismo que surtiría efectos a partir del 1 de julio de 2026. Para validar y conservar su registro, los nuevos partidos políticos tendrían que lograr por lo menos el 3 por ciento de la votación total del país en la contienda para diputados federales de junio del 2027.