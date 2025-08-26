Integrantes de la Marea Rosa buscan partido porque el PRIAN ya no los representa: CSP

"Tienen derecho a ser partido. El tema es qué plantean y lo interesante es que no se sienten representados en ningún otro", declaró la Presidenta Sheinbaum.

Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) resaltó este martes que si integrantes de la llamada Marea Rosa —que aglutinó fuerzas del viejo Partido de la Revolución Democrática (PRD), organizaciones de derecha en torno al empresario Claudio X. González Guajardo y personajes del Instituto Nacional Electoral (INE)— buscan conformarse como partido político a través de la organización Personas Sumando en 2025, es porque ya no se sienten representados por el Partido Acción Nacional (PAN) ni por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), es decir, por el PRIAN.

"Aquellas manifestaciones que se basaron mucho en la mentira, la verdad, de la Marea Rosa. ¿Por qué digo en la mentira? [...] Sustentaron todas esas manifestaciones en que al INE lo querían desaparecer cuando a lo mejor iba a cambiar de nombre frente a esa propuesta, pero nunca se planteó que iba a dejar de ser autónomo un Instituto que llevara a cabo las elecciones. De aquellas manifestaciones a las últimas que han tenido, que han sido muy chiquitas, ahora lo que quieren es convertirse en partido político", dijo.

“Llama la atención que ya no se sientan representados en el PAN, que ya no se sientan representados en el PRI, que no se sientan representados en el Movimiento Ciudadano y que quieran crear su propio partido político. Y en efecto, muchas de estas personas pues todavía están en espacios de decisión en el Instituto Nacional Electoral, que no tiene nada de malo querer ser un partido político en el marco de la legislación mexicana. El tema es ¿qué plantean como partido político? Yo no he oído ninguna propuesta, más que sigan las pluris”, añadió Sheinbaum Pardo.

Durante su conferencia matutina, recordó que aquellas manifestaciones que iniciaron con fuerza se han reducido y que ahora sus participantes pretenden convertirse en partido político. Mencionó que entre ellos están figuras como Lorenzo Córdova, así como actores que no se sienten representados ni en el PAN, ni en el PRI, ni en otros movimientos.

Desde Palacio Nacional, la mandataria mexicana destacó que tienen derecho a constituirse como partido siempre y cuando cumplan con los requisitos legales. Sin embargo, cuestionó que no se haya delimitado una propuesta clara que ofrezca una alternativa política.

Agregó que hasta ahora lo único que han defendido es que no desaparezcan las diputaciones plurinominales, lo cual, afirmó, responde a un interés propio. “Lo interesante es que no se sientan representados por otros”, enfatizó.

Aunque la organización busca conformarse como partido, está lejos de lograr los requisitos que se necesitan, pues de las al menos 200 asambleas distritales que tiene que celebrar hasta enero de 2026, no lleva ni la mitad. Y es que, Personas Sumando, al corte del 21 de agosto del INE, acumula al menos 83 asambleas distritales de las 200 que debe de realizar. Ha intentado 144, pero sólo 83 ha podido concretar, mientras que 61 se cancelaron por falta de quórum.