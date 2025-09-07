PuntosYComas ¬ Restos de la Marea Rosa y el nuevo PES avanzan con su nuevo partido

Los restos de la Marea Rosa buscan construir el partido Somos México. En tanto, la estructura de lo que fue PES avanza con su nuevo proyecto político: Construyendo Sociedades de Paz.

Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo). Sólo la organización denominada Construyendo Sociedades de Paz, el nuevo PES, y Personas Sumando Personas, que aglutina los vestigios de la Marea Rosa, y que pretenden constituir Somos México son las dos únicas agrupaciones con posibilidades de convertirse en partidos.

Luego de siete meses de iniciado el proceso, sólo siete de 89 organizaciones de ciudadanos que notificaron al Instituto Nacional Electoral (INE) su intención de participar en el proceso para formar nuevos partidos políticos han realizado asambleas estatales o distritales. De las 89 organizaciones que expresaron su intención, sólo 82 pasaron el primer filtro de requisitos establecidos por el INE, pero hasta la fecha, diez han notificado su retiro de la contienda.

Un requisito básico para aspirar al registro como nuevo partido político es que las organizaciones participantes, en su carácter de asociaciones civiles, realicen 20 asambleas estatales, con una participación mínima de 3 mil ciudadanos en cada una de ellas, o en su defecto, 200 asambleas distritales con una afluencia de por lo menos 300 personas en cada uno de esos eventos.

Y por el ritmo con el cual han llevado a cabo sus asambleas distritales, sólo estas dos organizaciones, de las 72 que presumiblemente están activas, parecen estar en posibilidades de lograr su objetivo.

Los punteros

Hasta el corte del pasado domingo 31 de agosto del 2025, la organización denominada Construyendo Sociedades de Paz, que promueve un partido político con ese mismo nombre, era la que mostraba más avances pues sumaba 155 asambleas distritales de las 200 que tendría que llevar a cabo, cuando faltarían menos de seis meses para que se cumpla el plazo para la realización de su asamblea nacional constitutiva, que de acuerdo con las reglas establecidas por el INE tendría que llevarse a cabo a más tardar el 25 de febrero del 2026.

Esta organización, que cuenta con el respaldo de iglesias evangélicas, ha notificado al INE la realización de 232 asambleas distritales, de las cuales ha tenido que cancelar 77 por falta de quorum.

Los exdirigentes del Partido Encuentro Solidario y del Partido Encuentro Social, los PES, Armando González Escoto y Hugo Eric Flores Cervantes, aparecen como promotores de la organización Construyendo Sociedades de Paz A. C., que impulsa el partido que se llamaría Construyendo Solidaridad y Paz. Flores Cervantes es actualmente Diputado federal por Morena y presidente de la Comisión Jurisdiccional en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Flores Cervantes también preside la Sección Instructora que analizará la Declaración de Procedencia de la Acción Penal, para quitarle el fuero y la inmunidad constitucional al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, acusado de varios delitos por la Fiscalía Anticorrupción del estado de Campeche que pretende meterlo a la cárcel.

La organización que aparece en segundo lugar es la que se denomina Personas Sumando Personas, que pretende constituir el partido político Somos México, que hasta el cierre de agosto ya había realizado 101 asambleas distritales, de las 200 que debe llevar a cabo para aspirar al registro como nuevo partido político. Esta organización ha cancelado 71 asambleas, de un total de 171 programadas, por falta de quorum, según registros del INE.

La Asociación Civil Personas Sumando Personas aglutina a quienes forman parte de la llamada Marea Rosa, cuya cabeza visible es el experredista Guadalupe Acosta Naranjo. Quienes están detrás de la iniciativa para formar el partido Somos México pertenecieron al desaparecido Partido de la Revolución Democrática, que perdió su registro oficial el año pasado, y otros participan en las organizaciones de derecha que aglutina el empresario Claudio X. González.

El proyecto de partido aglutina además a Edmundo Jacobo Molina, quien se desempeñó durante más de 14 años como Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE); Carlos Ferrer Silva, ex titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral que dejó el órgano electoral junto a él, y el exconsejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita.

Las menores

Hay otras cinco organizaciones que han realizado asambleas, pero están muy lejos de llegar a buen puerto en los seis meses y medio que les faltan antes de aspirar a realizar una asamblea nacional constitutiva a más tardar el 26 de febrero del 2026.

Por ejemplo, la organización denominada Que Siga la Democracia, apenas había logrado realizar 36 de 52 asambleas distritales programadas; no ha tenido mejor suerte el Movimiento Único de Renovación Opositora (MURO) que consumó 8 de 21 asambleas distritales incluidas en su agenda.

El llamado Movimiento Ambientalista Social de México logró llevar a cabo dos de cuatro asambleas estatales que programó en los pasados siete meses; en tanto que el autonombrado Frente por la Cuarta República llevó a feliz término cuatro de 19 asambleas distritales que programó entre febrero y agosto. Y finalmente, la Asociación Nacionalista de México logró consumar dos de dos asambleas distritales que notificó al Instituto Nacional Electoral.

Las que declinaron

¿Cuáles son las 10 organizaciones que decidieron retirarse de la contienda?

Las organizaciones que ya dieron un paso al costado son Juntos Seremos más por México, que promovía el partido Movimiento Auténtico Social por México; Justicia y Paz, Apoyo para la Familia, que quería formar un partido con ese mismo nombre; Progreso y Orden Público, que respaldaba al partido denominado POP; también quedó fuera la Agrupación Política Nacional Voces Ciudadanas que pretendía convertirse en el Partido Voces Ciudadanas y desistió la Agrupación Política Nacional Asociación para el Progreso y la Democracia de México, que impulsaba un partido que se llamaría Conecta México.

Igual quedaron fuera de la contienda por voluntad propia la organización Libertad Vida y Propiedad, que pretendía formar el partido Primero México; similar suerte corrió la Asociación Civil Juventudes Unidas por México, que impulsaban la formación del partido con ese mismo nombre; también desistió Libertad y Responsabilidad Puebla A. C., que impulsaba el partido Libre; se retiró de la contienda la organización Juntos por la Democracia y el Progreso, que impulsada el partido PROMERITO; de igual manera quedó fuera Gente Emergente, que impulsaba un partido que se llamaría Jornada Ciudadana.

Requisitos por cumplir

El número total de las personas afiliadas con el que deberá contar una organización para ser registrada como Partido Político Nacional, en ningún caso podrá ser inferior al porcentaje del 0.26 por ciento del Padrón Electoral Federal utilizado a los comicios del 2024, que tuvo 98 millones 472 mil 789 ciudadanos inscritos. Esto significa que el mínimo de militantes que debe sumar un partido político en formación, para aspirar al registro, es de 256 mil 30 ciudadanos.

Las organizaciones promoventes de partidos políticos podrán presentar dos tipos de listas de afiliados: las que contengan los nombres de quienes asistan a sus asambleas y las de quienes sean inscritos en el resto del país mediante una aplicación móvil o con documentos en papel, en donde no sea posible hacerlo con instrumentos electrónicos. La organización promovente de partido político deberá informar a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE (DEPPP), la celebración de su asamblea nacional constitutiva, la cual deberá celebrarse a más tardar el 25 de febrero de 2026.

Para su registro como partido político, la organización promovente deberá presentar su solicitud por escrito ante el INE en el periodo comprendido del 2 al 27 de febrero de 2026. Una vez concluido el plazo para la presentación de las solicitudes de registro como Partido Político Nacional, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE (DEPPP), rendirá un informe al Consejo General respecto del número total de organizaciones que lo solicitaron, a más tardar en marzo de 2026.

El día de la sesión del Consejo General en la que se conozca el informe referido, en marzo del 2026, comenzará a computarse el plazo de 60 días en los que el INE debe resolver que organizaciones cumplieron los requisitos de ley para convertirse en nuevos partidos políticos. Se expediría el certificado correspondiente, mismo que surtiría efectos a partir del 1 de julio de 2026. Para validar y conservar su registro, los nuevos partidos políticos tendrían que lograr por lo menos el 3 por ciento de la votación total del país en la contienda para diputados federales de junio del 2027.