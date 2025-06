PuntosYComas ¬ La ruta para que haya nuevas fuerzas políticas en 2026 es complicada

Hasta el corte del pasado 18 de junio, la organización Personas Sumando Personas, que pretende constituir el partido político Somos México, sólo había realizado 38 asambleas distritales de las 200 que debe llevar a cabo. En tanto que Construyendo Sociedades de Paz, que promueve un partido político con ese mismo nombre, sumaba 51 asambleas distritales.

Ciudad de México, 19 de junio (SinEmbargo).- Cuando ya han transcurrido cinco meses de la fecha en la que se cerró el registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE), de organizaciones de ciudadanos que pretenden formar nuevos partidos políticos, sólo 2 de las 89 asociaciones que expresaron su interés por participar en el proceso muestran algunos avances, pero por el ritmo con el que han estado realizando sus asambleas distritales, de las cuales deberán llevar a cabo 200, es muy difícil que puedan lograr su propósito y tener bases para solicitar su registro oficial como partidos políticos nacionales entre el 2 y el 27 de febrero del 2026.

Hasta el corte del pasado miércoles 18 de junio del 2025, la organización denominada Personas Sumando Personas, que pretende constituir el partido político Somos México, sólo había realizado 38 asambleas distritales de las 200 que debe llevar a cabo. En tanto que la organización Construyendo Sociedades de Paz, que promueve un partido político con ese mismo nombre, sumaba 51 asambleas distritales, cuando cuando faltarían sólo 34 fines de semana hasta la fecha de la solicitud de registro en febrero del 2026. Por lo tanto, cuando mucho habría margen para que las dos organizaciones señaladas realizarán un máximo de 68 asambleas distritales, si llevaran a cabo por lo menos una, cada uno de los sábados y domingo previos a la realización de su Asamblea Nacional Constitutiva, que deberá llevarse a cabo a más tardar el 25 de febrero del 2026.

MUY POBRE AVANCE

El 31 de enero del 2025 se venció el plazo para que las organizaciones ciudadanas notificaran al Instituto Nacional Electoral su interés por constituir nuevos partidos políticos. De 98 solicitudes presentadas, el INE sólo consideró procedentes 82 que cumplieron los requisitos establecidos por la autoridad electoral. De esas 82 asociaciones civiles, hasta la fecha seis han informado su desistimiento para seguir en el proceso. Pero de las restantes 76 organizaciones que se presume estarían todavía activas, sólo siete han dado señales de alguna actividad.

Las organizaciones que ya tiraron la toalla y se hicieron a un lado son, Juntos Seremos más por México, que promovía el partido Movimiento Auténtico Social por México; Progreso y Orden Público, que respaldaba al partido denominado POP, además de Libertad Vida y Propiedad, que pretendía formar el partidoPrimero México.

También quedaron fuera de la contienda, por voluntad propia, Juventudes Unidas por México, que impulsaban la formación del partido con ese mismo nombre; igual desistió Juntos por la Democracia y el Progreso, que impulsada el partido PROMERITO y de igual manera se quedó fuera Gente Emergente, que impulsaba un partido que se llamaría Jornada Ciudadana.

SEÑALES DE VIDA

Sólo siete organizaciones han mostrado alguna actividad: Personas Sumando en 2025, Construyendo Sociedades de Paz, Que Siga la Democracia, Movimiento Único de Renovación Opositora, Movimiento Ambientalista Social por México, Frente por la Cuarta República y Transformación que fortalece a México.

La llamada Marea Rosa está presente a través de la organización Personas Sumando en 2025, A. C., cuya cabeza visible es el experredista Guadalupe Acosta Naranjo. Esta organización, que aglutina también membretes de derecha, se incribió para promover el partido Somos México.

La Asociación Civil Personas Sumando en 2025, que aglutina fuerzas del viejo PRD y de las organizaciones de derecha que apoyaron la llamada “Marea Rosa” del empresario Claudio X. González, había notificado al INE, hasta el pasado miércoles 18 de junio del 2025, la celebración de 38 asambleas distritales, de las 200 que tendrían que llevar a hasta febrero del 2026.

Otra organización que también muestra algunos avances es la que regentean algunos socios políticos de Morena que pretenden tener su propio membrete: la Asociación Civil Construyendo Sociedades de Paz que hasta el miércoles 18 de junio del 2025 había realizado ya 51 asambleas distritales. Este es el número más alto entre todas las organizaciones que participan en el proceso de constituir nuevos partidos políticos.

Los exdirigentes del Partido Encuentro Solidario y del Partido Encuentro Social, Armando González Escoto y Hugo Eric Flores Cervantes, aparecen como promotores de la organización Construyendo Sociedades de Paz A. C., que impulsa el partido que se llamaría Construyendo Solidaridad y Paz. Flores Cervantes es actualmente diputado federal por Morena y presidente de la Comisión Jurisdiccional en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

El jueves 10 de abril del 2025, en un salón de la Cámara de Diputados de la Federación, el legislador morenista Flores Cervantes proclamó su fe en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por pastores evangélicos que a cada frase del legislador referida a Dios o a Jesús, exclaraban fervorosamente “Amén”, en el recinto oficial de un gobierno laico.

En esa rueda de prensa Flores Cervantes reveló que, desde las iglesias evangélicas se promocionan las asambleas para la integración del partido Construyendo Solidaridad y Paz, que pretendería revivir al desaparecido Partido Encuentro Social, que luego se transformó en Partido Encuentro Solidario. Así reseñaron estos hechos los reporteros Enrique Méndez y Fernando Camacho, en una nota informativa publicada en el periódico capitalino La Jornada, el jueves 10 de abril del 2025.

MUCHACHOS DE NICO

Aunque no tiene registrada ninguna asamblea hasta el miércoles 18 de junio del 2025, la asociación Movimiento Ambientalista Social por México solicitó el martes 3 de junio del 2025 cambio de modalidad de asambleas, de distritales a estatales, por lo que se reinició el conteo de asambleas a partir de la nueva agenda presentada. La primera asamblea estatal de esta organización se llevará a cabo el domingo 29 de junio del 2025.

La Asociación Civil Movimiento Ambientalista Social por México, promueve un partido político que se llamaría MasxMex y sus representantes legales ante el INE son Mauricio Soto Caballero, Esmeralda Badillo Barba, Mónica Yuliana Aros Salcido y Karla Alejandra Badillo Barba. ¿Quiénes son estos personajes? ¿A qué corriente política pertenecen?

El 3 de febrero del 2024 nuestro diario digital SinEmbargo.mx publicó que Mauricio Soto Caballero, empresario y consejero de Morena, acusado de haberse reunido y haber aceptado millones de pesos del narco para la campaña de Andrés Manuel López Obrador de 2006, negó en entrevista haberse reunido con miembros del crimen organizado o con agentes de la DEA para grabar y vincular a Nicolás Mollinedo, exchofer y excolaborador del actual Presidente, en este supuesto esquema irregular.

Según la versión publicada por SinEmbargo.mx, Soto Caballero trató de grabar en dos ocasiones a Nicolás Mollinedo para exhibir que estaba al tanto de los supuestos pagos del crimen organizado, no obstante en un primer intento la grabadora se apagó y en el otro no fue “concluyente”. La nota que le involucró, publicada en la plataforma digital ProPublica, señala: “Aunque estaba claro que los dos hombres estaban hablando de las donaciones de 2006, Soto no presionó a Mollinedo para que fuera más explícito o se incriminara más directamente”.

El 31 de enero del 2024 la plataforma digital Infobae publicó que en 2019, Nicolás Mollinedo, exchofer de Andrés Manuel López Obrador, cuando el ahora expresidente se desempeñó como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, convocó a una conferencia de prensa para presentar a su nueva organización, con miras a convertirla en partido político y participar en las elecciones de 2021. Junto con el actor Ariel López Padilla, el empresario Mauricio Soto Caballero y Esmeralda Badillo Barba, el exchofer de AMLO lanzó el ”Movimiento Ambientalista Social por México (Más X México)”. Esta organización pretende ahora convertirse en partido político en el 2026.

REQUISITOS POR CUMPLIR

El número total de las personas afiliadas con el que deberá contar una organización para ser registrada como Partido Político Nacional, en ningún caso podrá ser inferior al porcentaje del 0.26 por ciento del Padrón Electoral Federal utilizado a los comicios del 2024, que tuvo 98 millones 472 mil 789 ciudadanos inscritos. Esto significa que el mínimo de militantes que debe sumar un partido político en formación, para aspirar al registro, es de 256 mil 30 ciudadanos.

Las organizaciones promoventes de partidos políticos podrán presentar dos tipos de listas de afiliados: las que contengan los nombres de quienes asistan a sus asambleas y las de quienes sean inscritos en el resto del país mediante una aplicación móvil o con documentos en papel, en donde no sea posible hacerlo con instrumentos electrónicos. La organización promovente de partido político deberá informar a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE (DEPPP), la celebración de su asamblea nacional constitutiva, la cual deberá celebrarse a más tardar el 25 de febrero de 2026.

Para su registro como partido político, la organización promovente deberá presentar su solicitud por escrito ante el INE en el periodo comprendido del 2 al 27 de febrero de 2026. Una vez concluido el plazo para la presentación de las solicitudes de registro como Partido Político Nacional, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE (DEPPP), rendirá un informe al Consejo General respecto del número total de organizaciones que lo solicitaron, a más tardar en marzo de 2026.

El día de la sesión del Consejo General en la que se conozca el informe referido, en marzo del 2026, comenzará a computarse el plazo de 60 días en los que el INE debe resolver que organizaciones cumplieron los requisitos de ley para convertirse en nuevos partidos políticos. Se expediría el certificado correspondiente, mismo que surtiría efectos a partir del 1 de julio de 2026, para participar en los comicios de junio del 2027, cuando se elegirán diputados federales en todo el país. Para conservar su registro, los nuevos partidos tendrían que lograr por lo menos el 3 por ciento de la votación total del país.

NO ES ASUNTO FÁCIL

De las 106 organizaciones que iniciaron el proceso para constituirse en partido político en 2019, solo siete llegaron a la final y únicamente tres obtuvieron el registro para estar en la boleta de los comicios intermedios del 6 de junio del 2021: Redes Sociales Progresistas, Encuentro Solidario y Fuerza por México.

Redes Sociales Progresistas, Encuentro Solidario y Fuerza por México perdieron sus registros en los comicios de diputados federales de junio del 2021, apenas un año después de haberlo conseguido. Pronto sabremos cuántas de las 89 organizaciones inscritas en enero del 2025, como promotoras de nuevos partidos políticos, lograrán su propósito de vivir del presupuesto público a partir de julio del 2026.

