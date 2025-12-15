El Papa León XIV aceptó venir a México, pero aún no hay fecha definida: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum señaló que no existe fecha definida para que el Papa León XIV visite el país.

Ciudad de México, 15 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este lunes que el Papa León XIV manifestó su interés en realizar una visita a México. Sin embargo, precisó que hasta el momento no existe una fecha definida para ese eventual viaje.

Desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que la comunicación telefónica se realizó el 12 de diciembre, luego de que el Gobierno de México solicitara el contacto a través del Nuncio Apostólico, una invitación que el pontífice aceptó.

Durante la llamada, Sheinbaum Pardo agradeció la disposición del líder de la iglesia católica y señaló que el diálogo se desarrolló en un ambiente cordial, sin que se establecieran compromisos específicos sobre una agenda de visita.

En esta fecha tan especial para el pueblo de México, conversé por llamada telefónica con su santidad el papa León XIV para invitarlo a visitar nuestro país. Envía bendiciones y saludos a todos en este día de la Virgen de Guadalupe. Coincidimos en que, más allá de la religión… pic.twitter.com/ChKMLGaLUE — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 12, 2025

La Presidenta indicó que uno de los temas abordados fue la pacificación del país, así como la posibilidad de fortalecer programas que el Gobierno federal mantiene en coordinación con la iglesia católica.

Entre los programas mencionados se encuentra “Sí al desarme, sí a la paz”, iniciativa que busca reducir la violencia mediante la entrega voluntaria de armas, la cual fue expuesta al pontífice durante la conversación.

“Todavía no hay fecha para que visite México, pero aceptó venir. Le hablé del programa 'Sí al desarme, sí a la paz' y fue muy cálido, se refirió con muchos saludos al pueblo de México”, agregó.

De acuerdo con Sheinbaum, el Papa León XIV mostró su disposición para que distintos sectores participen en acciones orientadas a la pacificación en algunas regiones del país.